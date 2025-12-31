W skrócie Intensywne opady śniegu zablokowały drogę S7, powodując wielokilometrowe korki między Trójmiastem a Warszawą.

Kluczowym problemem okazało się nieodpowiedzialne zachowanie niektórych kierowców ciężarówek, które uniemożliwiło sprawną pracę służb drogowych.

Służby oraz lokalne władze aktywnie pomagały kierowcom, sytuacja została opanowana, ale apeluje się o ostrożność i lepsze przygotowanie do podróży zimą.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Zgodnie z prognozami w północno-wschodniej części naszego kraju doszło do intensywnych opadów śniegu. Te doprowadziły do bardzo trudnej sytuacji na drogach m.in. w województwie warmińsko-mazurskim. Z uwagi na padający śnieg konieczne było zamknięcie kilku odcinków dróg wojewódzkich w regionie. Najtrudniejsza była jednak sytuacja na drodze ekspresowej S7.

Co się stało na drodze S7?

Z powodu obfitych opadów śniegu, które rozpoczęły się we wtorek (30 grudnia) w godzinach popołudniowych doszło do zablokowania S7 w powiecie ostródzkim. Korek z Gdańska w stronę Warszawy miał prawie 7 km i ciągnął się od Miejsca Obsługi Podróżnych Grabin do Rychnowa.

W stronę Gdańska natomiast samochody stały na długości prawie 16 kilometrów, od Olsztynka do Rychnowa. Przejazd w obie strony blokowały samochody ciężarowe, które nie mogły podjechać pod wzniesienia. W korkach w sumie utknęło kilkaset samochodów.

Sytuacja doprowadziła do interwencji służb. Przez kilka godzin policja i służby drogowe starały się stworzyć na zablokowanym odcinku korytarze życia, którymi auta osobowe mogłyby wyjechać z zasypanej drogi. Z tego też względu pługopiaskarki wjeżdżały na drogę pod prąd, oczywiście pod eskortą policji.

Niestety nie dawało to zbyt dużych efektów. Ślady wykonane przez pługi śnieżne szybko były zasypywane przez śnieg padający z nieba i zwiewany przez wiatr z okolicznych pól. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele materiałów ukazujących, z jak trudną sytuacją mieli do czynienia kierowcy na S7.

W pomoc kierowcom zaangażował się również urząd miasta w Ostródzie, który przekazał policji ciepłe napoje, ciastka oraz powerbanki dla potrzebujących. Co więcej, zaoferowano również nocleg w budynku urzędu. W środę na antenie TVN24 burmistrz Ostródy, Rafał Dąbrowski, poinformował, że w urzędzie zatrzymało się kilkanaście osób. Przekazał również, że część rodzin z dziećmi w wieku niemowlęcym otrzymało "nieco lepsze niż urzędowe warunki noclegu dzięki ludziom dobrej woli z Ostródy".

Czy droga S7 jest już przejezdna?

Po północy, 31 grudnia, Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie poinformowała w mediach społecznościowych, że ruch na drodze ekspresowej S7 jest stopniowo przywracany. Apelowano, by zachować ostrożność i stosować się do poleceń służb.

Rozwiń

W środę rano rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Tomasz Markowski, poinformował Polską Agencję Prasową, że sytuacja na S7 została opanowana. "Na drodze w kierunku Gdańska ruch jest niewielki, płynny, a w kierunku Warszawy samochody poruszają się powoli, ale jadą. Sytuacja jest opanowana" - powiedział.

Zapewnił również, że funkcjonariusze stale monitorują trasę, by w razie konieczności zareagować, kiedy ciężarówki będą miały kłopot z dalszą jazdą. Anna Karczewska, rzeczniczka ostródzkiej policji, poinformowała z kolei, że samochody ciężarowe były ściągane na prawy pas, by zrobić miejsce dla aut osobowych.

W specjalnym komunikacie z poranka 31 grudnia 2025 r. olsztyński ośrodek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował, że "obecnie trasa S7 jest przejezdna w obu kierunkach". Zaznaczono jednak, że w kilku miejscach wciąż stoją ciężarówki, które mają problem z podjazdem, a na miejscu cały czas pracują służby ratunkowe oraz drogowe. Dodano również, że służby "intensywnie pracują" nad usunięciem utrudnień i przywróceniem sytuacji na S7 do normy.

Rozwiń

Dlaczego doszło do sytuacji na S7?

Pojawia się jednak pytanie, dlaczego do całej sytuacji na drodze ekspresowej S7 w ogóle doszło. Zwykle w takich sytuacjach do obiegu wchodzi hasło "zima zaskoczyła drogowców". Problem w tym, że wszystko wskazuje na to, że wcale tak nie było.

Prognozy pogody zapowiadające atak zimy w Polsce pojawiały się już od pewnego czasu. Dodatkowo jeszcze przed południem 30 grudnia 2025 roku Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wystosowało alert, między innymi dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w sprawie prognozowanych na 30 i 31 grudnia zawiei, zamieci śnieżnych oraz silnego wiatru.

Rozwiń

Już w połowie października 2025 roku olsztyński oddział GDDKiA deklarował gotowość na nadchodzącą zimę. Jak zapowiadano, w pogotowiu znajdują się m.in. 152 pługopiaskarki czy 10 pługów. W 18 magazynach znajdowało się z kolei ok. 23 tys. ton soli drogowej oraz inne materiały, które mają zapewniać szorstkość jezdni.

Rozwiń

W celu znalezienia odpowiedzi na pytanie o przyczyny całego zdarzenia skontaktowaliśmy się z rzeczniczką olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Katarzyną Kozłowską. Jak stwierdziła, bardzo ważnym czynnikiem było zachowanie kierowców ciężarówek.

"Kluczowym problemem było nieodpowiedzialne zachowanie części kierowców pojazdów ciężarowych. W trudnych warunkach pogodowych próbowali się wyprzedzać, co doprowadziło do ustawienia pojazdów w poprzek jezdni. W wyniku tego powstał zator, który całkowicie uniemożliwił przejazd służbom drogowym. Nie mogliśmy na bieżąco udrażniać drogi ani wprowadzić sprzętu do zimowego utrzymania, co znacząco wydłużyło czas przywracania pełnej przejezdności" - wskazała przyczyny zdarzenia rzeczniczka olsztyńskiego GDDKiA.

Katarzyna Kozłowska zapewniła również, że służby były gotowe do tego typu sytuacji, a to, co dało się zrobić, wykonano z wyprzedzeniem.

"Oddział GDDKiA w Olsztynie był przygotowany do zimowego utrzymania dróg - sprzęt i materiały były i są w gotowości, a działania rozpoczęliśmy jeszcze przed zapowiadanymi opadami . Na bieżąco śledzimy prognozy pogody i wysyłamy sprzęt w newralgiczne miejsca. Wczoraj sprzęt pracował intensywnie na wielu odcinkach dróg krajowych, aby minimalizować skutki opadów i zapewnić bezpieczeństwo. Należy pamiętać, że skutki intensywnych opadów śniegu można skutecznie usuwać dopiero po ich wystąpieniu, a nie w trakcie, co dodatkowo wydłuża czas przywracania pełnej przejezdności" - zaznaczyła Kozłowska.

Jak przygotować się na jazdę zimą?

Choć zima w ostatnich latach była przeważnie niezwykle łagodna to takie sytuacje, jak ta z drogi S7 wyraźnie pokazuje, że wciąż mogą pojawić się gwałtowne opady śniegu, które w znaczący sposób utrudnią płynne podróżowanie. Jak w takim razie przygotować się na takie warunki, jeśli planujemy podróż?

"Apelujemy do kierowców, aby w okresie zimowym pamiętali o odpowiednim przygotowaniu pojazdu, wyposażeniu w łańcuchy, ciepłą odzież, zapas paliwa, wodę i telefon z naładowaną baterią" - zwróciła uwagę Katarzyna Kozłowska. Dodała, że warto również śledzić informacje na temat pogody oraz komunikaty o stanie dróg.

Nissan Qashqai e-Power. Elektrowóz na benzynę Interia pl INTERIA.PL