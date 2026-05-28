W skrócie We Włoszech na jednej ze stacji w Avelengo litr oleju napędowego kosztował 19,9 eurocenta, co spowodowało tłumy kierowców chcących skorzystać z niezwykle niskiej ceny.

Okazało się, że przyczyną sytuacji był błąd podczas zdalnej aktualizacji cen, co doprowadziło do strat oszacowanych na około 10 tys. euro, które najprawdopodobniej pokryje centrala firmy.

Kierowcy nie poniosą żadnych konsekwencji, ponieważ kupowali paliwo po cenie widocznej na dystrybutorze, a w Polsce obowiązuje obecnie rządowy pakiet maksymalnych cen paliw.

W wyniku rozwoju konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz zamknięcia cieśniny Ormuz ceny paliw na całym świecie znacząco wzrosły, a w wielu krajach osiągnęły nawet rekordowy poziom. We Włoszech kierowcy za litr oleju napędowego płacą około 2 euro, dlatego sporym zaskoczeniem były ceny na pylonach w niewielkiej miejscowości Avelengo położonej niedaleko Bolzano. Litr ON kosztował zaledwie 19,9 eurocenta, czyli 84 grosze. Nic więc dziwnego, że gdy kierowcy zobaczyli cenę niższą niemal dziesięciokrotnie to na stacji paliw błyskawicznie pojawiły się tłumy.

Diesel za grosze wywołał chaos. Kierowcy przyjeżdżali z kanistrami

Według lokalnych mediów na miejscu bardzo szybko zrobiło się tłoczno. Kierowcy tankowali samochody do pełna, a część osób przyjeżdżała również z kanistrami na paliwo. Jak relacjonowała burmistrz miejscowości Anna Plank zamieszanie trwało praktycznie do całkowitego wyczerpania zapasów paliwa.

Co ciekawe, nie była to żadna promocja ani akcja marketingowa. Za niską ceną stał zwykły błąd systemu.

Wystarczyła jedna cyfra. Straty oszacowano na 10 tys. euro

Prezes stowarzyszenia właścicieli stacji paliw w Górnej Adydze Walter Soppera wyjaśnił, że problem pojawił się podczas zdalnej aktualizacji cen paliw. Stacja w Avelengo działa w formule samoobsługowej i nie ma na niej pracowników, więc wszystkie ceny zmieniane są elektronicznie z centralnego systemu. W tym przypadku podczas aktualizacji w centrali w Mediolanie doszło do pomyłki - zamiast ceny 1,999 euro za litr wpisano 0,199 euro.

Kierowcy widząc zaskakująco niską cenę na pylonach zaczęli tankować paliwo do pełna, a także do dodatkowych zbiorników. Szacuje się, że właściciel stacji stracił na tej pomyłce około 10 tys. euro. Według włoskich mediów koszty prawdopodobnie będzie musiała pokryć centrala odpowiedzialna za obsługę systemu.

Kierowcy nie poniosą konsekwencji. "Nie zrobili nic nielegalnego"

Kierowcy nie muszą obawiać się żadnych konsekwencji. Zdaniem przedstawicieli branży klienci po prostu kupowali paliwo po cenie widocznej na dystrybutorze i nie złamali żadnych przepisów.

Klienci nie zrobili niczego nielegalnego, wyświetlana cena była faktycznie niższa

Eksperci zwracają uwagę, że podobne sytuacje zdarzają się bardzo rzadko, ale przy w pełni zautomatyzowanych stacjach pojedynczy błąd w systemie może w ciągu kilku minut wygenerować ogromne straty. Szczególnie dziś, gdy ceny paliw w Europie pozostają wysokie, a kierowcy dosłownie polują na każdą okazję do tańszego tankowania.

Jakie są aktualnie ceny paliw w Polsce?

Nad Wisłą obowiązuje pakiet "Ceny Paliw Niżej", który ma łagodzić skutki globalnych wzrostów cen paliw. Obecnie obowiązuje do końca maja, jednakże podczas poniedziałkowego Forum Gospodarczego "Rzeczpospolitej" minister finansów Andrzej Domański przekazał, że najprawdopodobniej okres działania rządowego pakietu zostanie przedłużony.

W ramach CPN każdego dnia roboczego ustalane są ceny maksymalne paliw za litr. W czwartek 28 maja kierowcy za benzynę 95 zapłacą 6,31 zł/l, za benzynę 98 - 6,86 zł/l, a za olej napędowy 6,57 zł/l.

