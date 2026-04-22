W skrócie W mediach pojawiają się doniesienia o możliwych zmianach w badaniach technicznych pojazdów, w tym montażu mierników cząstek stałych na stacjach kontroli pojazdów.

Karol Rytel z Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów wyjaśnia, że na razie nie ma oficjalnego projektu ustawy przewidującego takie urządzenia ani innych istotnych zmian w tym zakresie.

Przepisy dotyczące uszczelnienia systemu badań oraz dodatkowego wyposażenia stacji kontroli pojazdów są na razie na etapie ramowych założeń lub wczesnych projektów i nie przewiduje się ich wprowadzenia przed końcem roku.

W ostatnim czasie pojawiło się kilka publikacji o planowanych zmianach w systemie badań technicznych pojazdach. W niektórych padają nawet konkretne daty: czerwiec, październik czy grudzień. Wygląda jednak na to, że ich autorzy bazują na pracach, jakie toczą się obecnie na forum Komisji Europejskiej, które - przynajmniej na ten moment - nie mają jeszcze przełożenia na sytuację w Polsce.

- Jeżeli coś miałoby się zmienić, do tego potrzebny jest projekt aktu prawnego - uspokaja w rozmowie z Interią Karol Rytel, dyrektor ds. technicznych Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.

Filtry cząstek stałych czy badanie emisyjności w postaci raportowania zużycia paliwa to są faktycznie wspólnotowe przepisy, które w niektórych krajach obowiązują, ale w większości krajów nie obowiązują

I uspokaja kierowców przypominając, że proces zmian przepisów jest żmudny i długotrwały - trzeba przedstawić projekt ustawy, poddać go pod konsultacje, przegłosować w parlamencie i uzyskać podpis prezydenta. A w tej kwestii niewiele się dzieje.

Będą zmiany w rejestracji aut z USA

Obecnie żadne z procedowanych przepisów nie zakładają wyposażenia stacji kontroli pojazdów w tzw. mierniki cząstek stałych.

"Zmiany, o których wiemy, że są planowane, to m.in. - znajdująca się na etapie konsultacji - ustawa o systemach homologacji, która doprecyzuje kwestie badań technicznych aut sprowadzanych do UE z krajów trzecich" - tłumaczy Rytel.

Chodzi m.in. o wyjaśnienie kontrowersji dotyczących rejestracji i badań technicznych aut sprowadzanych do Polski np. ze Stanów Zjednoczonych, Kanady czy Japonii. Projekt ustawy w tym zakresie procedowany jest od jesieni, ale znajduje się na stosunkowo wczesnym etapie. Nie trafił jeszcze nawet do prac w komisjach. Jest więc mało prawdopodobne, by nowe przepisy w tym zakresie weszły w życie przed końcem roku.

Diagnosta sprawdzi, czy wyciąłeś DPF. Ale raczej nie w tym roku

Rytel potwierdza, że w najbliższym czasie można się spodziewać projektu ustawy tzw. "badaniowej" zmieniającej Ustawę o ruchu drogowym.

"To w nim pojawią się najprawdopodobniej - znane już z lat ubiegłych - propozycje fotografowania pojazdów pojawiających się na SKP czy - wyczekiwane przez branżę - zapisy mówiące o corocznej waloryzacji stawek za badania techniczne i obowiązkowych szkoleniach diagnostów" - mówi Rytel.

W tym samym projekcie spodziewać się można właśnie zapisów mówiących o wyposażeniu stacji kontroli pojazdów w mierniki cząstek stałych.

Przedstawiciel PISKP podkreśla jednak, że wciąż mówimy o ramowych założeniach, które nie zmaterializowały się jeszcze w postaci oficjalnego projektu.

"Żeby wprowadzić liczniki cząstek stałych, trzeba wyprodukować te urządzenia i je certyfikować. Z dnia na dzień nie da się tego zrobić, więc najprawdopodobniej będą też okresy przejściowe dotyczące tej kwestii" - dodaje Rytel.

Kiedy zmiany w badaniach technicznych pojazdów?

Prace nad uszczelnieniem systemu badań technicznych pojazdów prowadzone są od kilku lat. Pierwsze doniesienia o planowanej rewolucji pojawiły się już w 2023 roku. Na przestrzeni lat doczekaliśmy się nawet kilku parlamentarnych projektów nowych przepisów, ale - ku uciesze kierowców - ich planowane wprowadzenie zbiegało się w czasie z kalendarzem wyborczym.

W efekcie do dziś nie weszły w życie żadne z proponowanych już wówczas rozwiązań - fotografowanie aut na badaniach technicznych czy wyposażenia Stacji Kontroli Pojazdów w mierniki cząstek stałych.

Obecna fala medialnych spekulacji dotyczących zmian w obowiązkowych badaniach technicznych to efekt prac prowadzonych na forum Komisji Europejskiej. Jeszcze w kwietniu 2025 roku KE opublikowała propozycje nowych rozwiązań o nazwie "Roadworthiness Package", które - teoretycznie - mogłyby wejść w życie właśnie w 2026 roku.

Pakiet zawiera propozycje przeglądu trzech dyrektyw: dotyczącej okresowych badań technicznych (PTI) pojazdów, dokumentów rejestracyjnych pojazdów oraz kontroli drogowych (RSI) pojazdów użytkowych.

Tyle tylko, że prace prowadzone na poziomie KE mają obecnie niewiele wspólnego z sytuacją w Polsce, a same propozycje KE również nie doczekały się jeszcze finalnego kształtu.

