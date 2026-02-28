Dealerzy walczą o klientów. Obniżki sięgają nawet 170 tys. zł

W skrócie Europejscy producenci samochodów notują spadek sprzedaży i zwiększoną presję ze strony marek z Chin.

Wiele modeli otrzymało rabaty sięgające nawet 30 proc. wartości, zarówno w segmencie premium, jak i popularnym.

Oficjalne ceny katalogowe pozostają stabilne, jednak rzeczywiste ceny zakupu są niższe dzięki rabatom, szczególnie na auta elektryczne.

Jeszcze niedawno to sprzedawcy rozdawali karty. Ograniczona produkcja, długie terminy oczekiwania i wysoki popyt sprawiały, że rabaty były symboliczne. Dziś sytuacja wygląda inaczej. Europejscy producenci mierzą się ze słabnącą sprzedażą i rosnącą presją ze strony marek z Chin. W efekcie muszą skuteczniej zabiegać o klientów, a najprostszym narzędziem pozostaje cena.

Prognozy rynkowe, na które powołuje się "Rzeczpospolita", wskazują, że w 2026 roku średnie ceny transakcyjne mogą być o kilka procent niższe niż rok wcześniej. W praktyce oznacza to wyraźniejszy spadek realnych kwot płaconych w salonach, niż sugerowałyby oficjalne cenniki.

Ruszyły pierwsze rabaty. Obniżki sięgają 30 proc.

W wielu przypadkach obniżki są już zauważalne. Z prognoz platformy sprzedażowej "Superauto" wynika, że rabaty potrafią sięgać nawet 30 proc. wartości samochodu. Najbardziej widoczne jest to w segmencie droższych modeli, gdzie różnice między ceną katalogową a finalną bywają bardzo znaczące. Przykładem mogą być Audi A6 oraz BMW serii 5, które w ofertach sprzedażowych staniały o kilkadziesiąt procent w stosunku do cen wyjściowych.

Wyraźne spadki cen dotyczą również modeli z segmentu popularnego. W tej grupie można wskazać m.in. Opla Mokkę, Skodę Octavię oraz Peugeota 308. To pokazuje, że presja cenowa obejmuje praktycznie cały rynek, a nie tylko wybrane nisze.

Cenniki stoją, ale realnie klienci płacą mniej

Eksperci zaznaczają, że choć katalogowe ceny rzadko są oficjalnie obniżane, w praktyce niewielu klientów płaci dziś pełną kwotę z cennika. Rabat stał się standardem, niezależnie od tego, czy trwa akurat wyprzedaż rocznika, czy nie. Dealerzy przyznają, że skala upustów w ubiegłym roku była bardzo duża i wiele wskazuje na to, że podobny poziom utrzyma się również teraz.

Na stabilność cen wpływ ma także kurs złotego wobec euro. Jeśli pozostanie w przedziale około 4,20-4,30 zł, importerzy nie powinni mieć powodów do gwałtownych korekt cenników. To ważne, bo większość samochodów oferowanych w Polsce jest rozliczana właśnie w europejskiej walucie.

Wysokie rabaty na auta elektryczne. Nawet 170 tys. zł

Szczególna sytuacja dotyczy także aut zeroemisyjnych. Wraz z wygaszaniem rządowych programów wsparcia producenci próbują utrzymać zainteresowanie klientów, proponując własne akcje promocyjne. W praktyce oznacza to wysokie rabaty, sięgające kilkudziesięciu tysięcy złotych w przypadku modeli popularnych, a w klasie premium nawet 170 tys. zł.

To sprawia, że różnica między ceną wyjściową a finalną bywa ogromna. Dla wielu kupujących może to być moment, w którym samochód elektryczny staje się realną alternatywą cenową wobec modeli spalinowych.

