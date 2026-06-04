W skrócie Rośnie liczba seniorów napotykających trudności z dostępem do komunikacji publicznej i pomocy w dotarciu do lekarza lub urzędu, co prowadzi do powstawania programów "Taksówka dla Seniora" realizowanych przez samorządy.

Zasady przyznawania i realizacji transportu różnią się w zależności od gminy; programem objęte są głównie osoby w określonym wieku lub z niepełnosprawnościami, a przejazdy służą głównie celom zdrowotnym i administracyjnym.

Finansowanie transportu dla seniorów pochodzi z budżetów samorządowych, funduszy europejskich oraz środków pomocowych, a liczba i koszt przejazdów uzależnione są od lokalnych zasad.

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Dla wielu osób po 70. roku życia możliwość zamówienia jakiegokolwiek środka transportu jest trudna, a nawet niemożliwa. Samorządy zwracają uwagę, że problem wykluczenia komunikacyjnego staje się coraz poważniejszy, a już szczególnie w mniejszych miejscowościach. Jak podaje serwis gazetaprawna.pl, program "Taksówka dla Seniora" działa już zarówno w dużych miastach, jak i niewielkich gminach.

Senior może zamówić taksówkę. Program działa już w wielu miastach

Jednym z najnowszych przykładów jest miasto Nowe w województwie kujawsko-pomorskim. Tamtejsza Rada Miejska zdecydowała o uruchomieniu programu "Taksówka dla Seniora", który ma pomóc osobom starszym w codziennym funkcjonowaniu. Program obejmuje nie tylko sam przejazd, ale również niezbędną pomoc i asystę podczas podróży. Władze miasta podkreślają, że jest to odpowiedź na potrzeby mieszkańców zgłaszane podczas badań społecznych.

Nie wszędzie obowiązują takie same zasady. Jak działa transport dla seniorów?

Nie istnieje jeden ogólnopolski program ani jednolite kryteria. Każda gmina samodzielnie ustala, kto może skorzystać z takiej pomocy. W Nowem wsparcie skierowano do mieszkańców po 70. roku życia oraz osób po 60. roku życia posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wykluczenie komunikacyjne staje się w Polsce coraz większym problemem. 123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

Jeszcze szersze zasady obowiązują w Poznaniu. Tam z programu mogą korzystać osoby po 80. roku życia, a także seniorzy w wieku 70-79 lat, jeśli ich stan zdrowia uniemożliwia samodzielne korzystanie z komunikacji miejskiej. Pod uwagę brana jest również sytuacja życiowa, dochodowa oraz prowadzenie samotnego gospodarstwa domowego. Co istotne, przejazdy realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00-20.00, a potrzebę skorzystania z transportu należy zgłosić z co najmniej trzy dniowym wyprzedzeniem. Może to zrobić zarówno senior, jak i członek rodziny czy osoba trzecia.

Z kolei w Ostrołęce darmowe przejazdy przysługują mieszkańcom po 70. roku życia oraz osobom między 65. a 70. rokiem życia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności.

Do lekarza, urzędu czy na badania. Nie każdy przejazd dla seniora jest możliwy

Samorządy finansują przede wszystkim przejazdy związane z codziennym funkcjonowaniem oraz ochroną zdrowia. Najczęściej chodzi o wizyty lekarskie, badania specjalistyczne, dojazdy do urzędów czy załatwianie spraw administracyjnych. W wielu miejscach możliwe są również przejazdy na cmentarz lub zakupy, ale wycieczki rekreacyjne i turystyczne nie są objęte programem. Głównym celem programu pozostaje ułatwienie dostępu do usług publicznych i opieki zdrowotnej.

Kto płaci za przejazdy seniorów?

Źródła finansowania zależą od konkretnego miasta lub gminy. Programy są finansowane z budżetów samorządowych, funduszy europejskich oraz środków pomocowych. Dla przykładu w Poznaniu koszty pokrywa miasto, natomiast w Ostrołęce wykorzystywane są zarówno środki samorządowe, jak i fundusze europejskie. Nie wszędzie jednak przejazdy są całkowicie bezpłatne. W Nowem seniorzy będą partycypować w kosztach usługi, a wysokość dopłaty określa regulamin miejscowego ośrodka pomocy społecznej.

W stolicy Wielkopolski liczba przejazdów, z których mogą skorzystać seniorzy, uzależniona jest od dostępności usługi. W Ostrołęce natomiast są to trzy przejazdy miesięcznie, a w Nowem ich liczba określana jest przez regulamin MGOPS.

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