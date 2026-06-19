Spis treści: Jak sprzedaje się Dacia Spring? Jak będzie nazywać się następca Dacii Spring? Czy nowa Dacia Spring będzie produkowana w Chinach?

Jak sprzedaje się Dacia Spring?

Dacia Spring to jeden z najpopularniejszych samochodów elektrycznych w Europie. W okresie styczeń - kwiecień 2026 model rumuńskiej marki znajdował się na trzecim miejscu sprzedaży małych elektryków - wynika z danych Dataforce, na które powołuje się Automotive News Europe.

Model oferowany jest od 2021 roku, co jeszcze nie jest, wydawałoby się, okresem, który zobowiązuje do wprowadzenia nowej generacji, jednak trzeba wiedzieć, że Spring bazuje na niewielkim samochodzie spalinowym Renault - Kwid, który debiutował w Indiach w 2015 r., natomiast jego elektryczny pierwowzór - City K-ZE, będący efektem współpracy Renault z chińskim koncernem Dongfeng, ujrzał światło dzienne w 2019 roku. Poza tym na rynku jest już najmniejszy elektryk z gamy Renault - Twingo. W związku z tym należało się spodziewać, że wkrótce na rynku pojawi się wykorzystujący te same rozwiązania techniczne nowy model spod znak Dacii.

Jak będzie nazywać się następca Dacii Spring?

Teraz poznaliśmy jego nazwę. Przedstawiciele rumuńskiej marki zdradzili, że następca Dacii Spring będzie nazywał się... Spring (choć zdaniem portalu Autocar do momentu, kiedy obie generacje będą równolegle oferowane, dla rozróżnienia nowa generacja będzie nazywać się "New Spring"). Tym samym jest to odejście od pierwotnej nazwy nowej generacji modelu - początkowo mała elektryczna Dacia rozwijana była jako Evader.

Nowa Dacia Spring będzie nazywać się Spring (a do czasu oferowania równolegle obu generacji - New Spring). materiały prasowe

Czy nowa Dacia Spring będzie produkowana w Chinach?

Powodów dla wprowadzenia nowej generacji Dacii Spring jest jednak więcej niż mająca już swoje lata konstrukcja czy pojawienie się nowej "bazy" dla tego modelu. Nie sposób nie łączyć tego również z obecnymi uwarunkowaniami na rynku. Obecna generacja Dacii Spring produkowana jest bowiem w Chinach, co oznacza, że objęta jest unijnymi cłami na elektryki wytwarzane w Państwie Środka.

Teraz producent zapowiada, że nowa generacja będzie produkowana w Europie. Z racji, że Twingo produkowane jest w Słowenii, wszystko wskazuje, że stamtąd wyjeżdżać będzie również nowa generacja modelu Dacii.

Ponadto Springowi, niegdyś właściwie osamotnionemu na rynku niedrogich małych elektryków, wyrastać zaczyna spora konkurencja. We wspomnianym rankingu sprzedażowym wyżej znajduje się Leapmotor T03 oraz Hyundai Inster - modele, o których całkiem niedawno w Europie nikt nie słyszał. Na tym jednak się nie kończy, ponieważ choćby grupa Volkswagena przygotowuje produkcyjną wersję modelu ID.EVERY1. Bez wątpienia nowy elektryk Dacii będzie miał trudniej na rynku.

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