W skrócie Oświadczenia majątkowe posłów pokazują, jakie samochody i inne pojazdy znajdują się w ich posiadaniu lub współwłasności.

Niektórzy politycy nie mają prywatnych aut wpisanych do oświadczeń, korzystając z limuzyn Służby Ochrony Państwa lub nie deklarując pojazdów o wartości powyżej 10 tys. zł.

W garażach polityków pojawiają się zarówno nowoczesne modele, jak i pojazdy klasyczne czy łodzie motorowe.

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Czym jeździ Donald Tusk, Sławomir Mentzen czy Adrian Zandberg? To jedno z pytań, które, w kontekście polskiej polityki, ciekawi nie tylko fanów motoryzacji. Jak wiadomo, samochód potrafi sporo powiedzieć o jego właścicielu - stylu, upodobaniach oraz oczywiście zasobności portfela.

Sejm opublikował nowe oświadczenia majątkowe posłów, a ponieważ politycy mają obowiązek wpisywać swoje samochody do oświadczeń majątkowych (dokładniej muszą wpisać "składniki mienia ruchomego" o wartości powyżej 10 tys. zł), zajrzeliśmy do tych dokumentów. Czym jeżdżą czołowe i najbardziej rozpoznawalne postaci polskiej polityki?

Czym jeździ Donald Tusk?

Zaczynamy od tych pełniących najważniejsze funkcje w naszym kraju, w tym od premiera. Zgodnie z oświadczeniem majątkowym z kwietnia 2026 r. nie deklaruje posiadania żadnego auta o wartości ponad 10 tys. zł. Jedynym "składnikiem mienia ruchomego", jaki znalazł się w oświadczeniu szefa polskiego rządu, jest zegarek marki Seiko.

Z racji pełnionej funkcji Donald Tusk ma do swojej dyspozycji limuzyny Służby Ochrony Państwa, ale to nie oznacza, że całkowicie unika siadania za kierownicą. Ostatnim samochodem, w którym widziano go publicznie, był Lexus RX 450h.

Donald Tusk swego czasu widywany był za kierownicą Lexusa RX 450h. INTERIA.PL

Jakie auto ma Władysław Kosiniak-Kamysz?

W oświadczeniu z kwietnia 2026 r. samochodu nie podaje również wicepremier i minister obrony narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz. W przeszłości wskazywał Volkswagena Passata z 2012 r., ale z oświadczenia z kwietnia 2023 r. dowiadujemy się, że Kosiniak-Kamysz sprzedał to auto w lutym 2022 r. Podobnie jak premier, szef MON (z racji pełnienia funkcji wicepremiera) również ma dostęp do limuzyn SOP.

Jakim samochodem jeździ Krzysztof Gawkowski?

Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji i wicepremier w swoim oświadczeniu z kwietnia 2026 r. nie wykazuje faktu posiadania samochodu o wartości ponad 10 tys. zł. Gawkowski również z uwagi na fakt pełnienia funkcji wicepremiera, ma dostęp do limuzyn SOP. Ostatni raz posiadanie samochodu Krzysztof Gawkowski deklarował w 2024 r. - był to Peugeot 5008 z 2021 r.

Jakie auto ma Włodzimierz Czarzasty?

Włodzimierz Czarzasty, z uwagi na fakt, że sprawuje obecnie funkcję marszałka Sejmu, również może korzystać z limuzyn SOP. Prywatnie nie posiada jednak auta o wartości powyżej 10 tys. zł - wynika ze złożonego przez niego oświadczenia. Zamiast tego marszałek Czarzasty wskazał jacht motorowy VH 939 z 2000 roku. Jego obecną wartość polityk szacuje na 20 tys. zł.

Czym jeździ Jarosław Kaczyński?

Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, czyli największej partii opozycyjnej, podobnie jak choćby premier i wicepremierzy, nie wykazał w swoim oświadczeniu majątkowym samochodu o wartości powyżej 10 tys. zł. Sam prezes za kierownicą nie siada - po Warszawie przemieszcza się głównie jako pasażer limuzyny. Najczęściej widziany jest w Skodzie Superb.

Jarosław Kaczyński najczęściej widywany jest w Skodzie Superb. Szymon Piaskowski INTERIA.PL

Jakie samochody ma Krzysztof Bosak?

Jeden z liderów Konfederacji, Krzysztof Bosak, w swoim oświadczeniu majątkowym z kwietnia 2026 r. podał dwa samochody. Wicemarszałek Sejmu posiada obecnie Volvo V60 z 2012 r. oraz Toyotę Siennę z 2017 r. - oba pojazdy na zasadach współwłasności z żoną, Kariną Bosak. Posłanka, również z ramienia Konfederacji, na własność ma również inny samochód, ujęty w swoim oświadczeniu majątkowym - bliżej nieokreślonego Mercedesa z 2005 r.

Krzysztof Bosak wraz żoną posiada m.in. Toyotę Siennę. materiały prasowe

Jakie auta posiada Sławomir Mentzen?

Dwa pojazdy w swoim ostatnim oświadczeniu majątkowym wskazał również drugi z liderów Konfederacji, Sławomir Mentzen. Polityk i przedsiębiorca wskazał prawo do prywatnego korzystania z Mercedesa klasy E coupe z 2022 r. o wartości 300 tys. zł oraz Volvo XC90, również z 2022 r., ale z wartością szacowaną na 340 tys. zł.

Sławomir Mentzen jeździ m.in. Mercedesem E Coupe z 2022 roku materiały prasowe

Czy Adriand Zandberg ma samochód?

Po drugiej stronie sejmu znajdziemy Partię Razem z Andrianem Zandbergiem na czele. Poseł i zarazem współprzewodniczący partii w swoim oświadczeniu majątkowym zadeklarował posiadanie swego czasu bardzo popularnego auta - Forda Focusa z 2018 roku. Model ten swego czasu był nawet najczęściej kupowanym samochodem na świecie, ale obecnie nie jest już dostępny.

Adrian Zandberg na co dzień jeździ Fordem Focusem z 2018 r. materiały prasowe

Przyjrzyjmy się również oświadczeniom posłów, którzy odgrywali lub pretendują do piastowania najważniejszych ról w polskiej polityce, ale także tym, którzy są niezwykle wyraziści lub zasłynęli dzięki swojej aktywności również tej pozapolitycznej (zarówno w pozytywnym, jak i negatywnym ujęciu).

Czym jeździ Mateusz Morawiecki?

Warto tu wymienić byłego szefa rządu, Mateusza Morawieckiego. Premier z czasów rządów PiS w swoim najnowszym oświadczeniu majątkowym nie wykazuje faktu posiadania samochodu. Od początku swojej działalności poselskiej Morawiecki nie podaje żadnego auta. W tym miejscu warto dodać, że posłem były premier został po raz pierwszy w 2019 r., wcześniej wchodził jedynie w skład rządu).

Czy Przemysław Czarnek ma auto?

Kandydat PiS na nowego premiera, Przemysław Czarnek, w swoim oświadczeniu majątkowym z kwietnia 2026 r. nie wykazał żadnego samochodu o wartości powyżej 10 tys. zł.

Czy Anna Maria Żukowska ma prywatny samochód?

Przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy, Anna Maria Żukowska w najnowszym oświadczeniu majątkowym wskazała natomiast Audi A3 z 2020 roku oraz łódź motorową Bahia 20 z 2014 r. Łódź stanowi współwłasność z córką. O posłance Żukowskiej w kontekście oświadczeń majątkowych było ostatnio głośno za sprawą zwrotu kosztów przejazdów związanych z wykonywaniem obowiązków poselskich, czyli tzw. kilometrówek, w wysokości przeszło 38 tys. zł za 2025 r., mimo że z oświadczenia majątkowego wynikało, że posłanka nie miała samochodu. Posłanka tłumaczyła jednak, że ma siedem biur poselskich, co tłumaczyłoby częste wyjazdy, a ponadto poruszała się m.in. autem w leasingu. Umowa leasingowa nie trafiła jednak do oświadczenia, ponieważ koszt leasingu był poniżej progu wymagającego wpisania.

W ostatnim oświadczeniu majątkowym Anna Maria Żukowska podaje, że posiada Audi A3 z 2020 roku. materiały prasowe

Marek Jakubiak ma w garażu klasyka

Marek Jakubiak, obecnie poseł niezrzeszony, może pochwalić się nie byle jakim klasykiem - w swoim oświadczeniu majątkowym z kwietnia 2026 r. wskazał radzieckie auto terenowe - GAZ 69 z 1972 r. Wartość tego auta szacowana jest na 70 tys. zł.

Marek Jakubiak ma w swoim garażu GAZ-a 69. WOJCIECH STROZYK Reporter

We wcześniejszym oświadczeniu, z maja 2025 r., poseł Jakubiak podał również inne auto - Mercedesa W107 z 1984 r. W tym roku auto jednak już się nie pojawiło.

Czym jeździ Łukasz Mejza?

Łukasz Mejza, polityk, który zasłynął w ostatnim czasie za sprawą swoich drogowych wykroczeń, w wyniku których liczba "uzbieranych" przez niego punktów karnych wyniosła 225, obecnie nie posiada samochodu o wartości powyżej 10 tys. zł - tak wynika z najnowszego oświadczenia majątkowego niezrzeszonego posła. Po raz ostatni fakt posiadania samochodu wskazał w oświadczeniu z kwietnia 2022 r. - było to Audi A4 z 2011 r.

Jakie auto ma Apoloniusz Tajner?

W ławach poselskich zasiadają również osoby, które zasłynęły za sprawą swojej działalności jeszcze przed zaangażowaniem się w polityce - dokładniej za sprawą sportu. Posłem z ramienia Koalicji Obywatelskiej jest obecnie Apoloniusz Tajner, w przeszłości trener Adama Małysza i prezes Polskiego Związku Narciarskiego. W swoim oświadczeniu nie wykazał jednak faktu posiadania samochodu o wartości powyżej 10 tys. zł.

Czym jeździ Tomasz Zimoch?

Tomasz Zimoch znany najbardziej jako komentator sportowy, obecnie poseł niezrzeszony, w swoim oświadczeniu majątkowym wskazał trzy pojazdy. Wynika z niego, że Zimoch jest właścicielem Citroena C5 Aircross z 2025 r. oraz skutera Hondy Forza 125 z 2023 r. Wskazał również samochód będący własnością żony - Citroena C3 Aircross z 2019 r.

Tomasz Zimoch jeździ m.in. Citroenem C5 Aircross. Krzysztof Mocek INTERIA.PL





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