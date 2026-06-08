Czym jeździ Tusk, Mentzen i Zandberg? Sprawdzamy auta polityków
Czym jeżdżą czołowi polscy politycy? Najnowsze oświadczenia majątkowe posłów przynoszą sporo niespodzianek. Sprawdziliśmy, co w garażach ukrywają partyjni liderzy. Na liście są m.in. Ford, radziecki klasyk czy jacht motorowy.
W skrócie
- Oświadczenia majątkowe posłów pokazują, jakie samochody i inne pojazdy znajdują się w ich posiadaniu lub współwłasności.
- Niektórzy politycy nie mają prywatnych aut wpisanych do oświadczeń, korzystając z limuzyn Służby Ochrony Państwa lub nie deklarując pojazdów o wartości powyżej 10 tys. zł.
- W garażach polityków pojawiają się zarówno nowoczesne modele, jak i pojazdy klasyczne czy łodzie motorowe.
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Czym jeździ Donald Tusk, Sławomir Mentzen czy Adrian Zandberg? To jedno z pytań, które, w kontekście polskiej polityki, ciekawi nie tylko fanów motoryzacji. Jak wiadomo, samochód potrafi sporo powiedzieć o jego właścicielu - stylu, upodobaniach oraz oczywiście zasobności portfela.
Sejm opublikował nowe oświadczenia majątkowe posłów, a ponieważ politycy mają obowiązek wpisywać swoje samochody do oświadczeń majątkowych (dokładniej muszą wpisać "składniki mienia ruchomego" o wartości powyżej 10 tys. zł), zajrzeliśmy do tych dokumentów. Czym jeżdżą czołowe i najbardziej rozpoznawalne postaci polskiej polityki?
Czym jeździ Donald Tusk?
Zaczynamy od tych pełniących najważniejsze funkcje w naszym kraju, w tym od premiera. Zgodnie z oświadczeniem majątkowym z kwietnia 2026 r. nie deklaruje posiadania żadnego auta o wartości ponad 10 tys. zł. Jedynym "składnikiem mienia ruchomego", jaki znalazł się w oświadczeniu szefa polskiego rządu, jest zegarek marki Seiko.
Z racji pełnionej funkcji Donald Tusk ma do swojej dyspozycji limuzyny Służby Ochrony Państwa, ale to nie oznacza, że całkowicie unika siadania za kierownicą. Ostatnim samochodem, w którym widziano go publicznie, był Lexus RX 450h.
Jakie auto ma Władysław Kosiniak-Kamysz?
W oświadczeniu z kwietnia 2026 r. samochodu nie podaje również wicepremier i minister obrony narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz. W przeszłości wskazywał Volkswagena Passata z 2012 r., ale z oświadczenia z kwietnia 2023 r. dowiadujemy się, że Kosiniak-Kamysz sprzedał to auto w lutym 2022 r. Podobnie jak premier, szef MON (z racji pełnienia funkcji wicepremiera) również ma dostęp do limuzyn SOP.
Jakim samochodem jeździ Krzysztof Gawkowski?
Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji i wicepremier w swoim oświadczeniu z kwietnia 2026 r. nie wykazuje faktu posiadania samochodu o wartości ponad 10 tys. zł. Gawkowski również z uwagi na fakt pełnienia funkcji wicepremiera, ma dostęp do limuzyn SOP. Ostatni raz posiadanie samochodu Krzysztof Gawkowski deklarował w 2024 r. - był to Peugeot 5008 z 2021 r.
Jakie auto ma Włodzimierz Czarzasty?
Włodzimierz Czarzasty, z uwagi na fakt, że sprawuje obecnie funkcję marszałka Sejmu, również może korzystać z limuzyn SOP. Prywatnie nie posiada jednak auta o wartości powyżej 10 tys. zł - wynika ze złożonego przez niego oświadczenia. Zamiast tego marszałek Czarzasty wskazał jacht motorowy VH 939 z 2000 roku. Jego obecną wartość polityk szacuje na 20 tys. zł.
Czym jeździ Jarosław Kaczyński?
Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, czyli największej partii opozycyjnej, podobnie jak choćby premier i wicepremierzy, nie wykazał w swoim oświadczeniu majątkowym samochodu o wartości powyżej 10 tys. zł. Sam prezes za kierownicą nie siada - po Warszawie przemieszcza się głównie jako pasażer limuzyny. Najczęściej widziany jest w Skodzie Superb.
Jakie samochody ma Krzysztof Bosak?
Jeden z liderów Konfederacji, Krzysztof Bosak, w swoim oświadczeniu majątkowym z kwietnia 2026 r. podał dwa samochody. Wicemarszałek Sejmu posiada obecnie Volvo V60 z 2012 r. oraz Toyotę Siennę z 2017 r. - oba pojazdy na zasadach współwłasności z żoną, Kariną Bosak. Posłanka, również z ramienia Konfederacji, na własność ma również inny samochód, ujęty w swoim oświadczeniu majątkowym - bliżej nieokreślonego Mercedesa z 2005 r.
Jakie auta posiada Sławomir Mentzen?
Dwa pojazdy w swoim ostatnim oświadczeniu majątkowym wskazał również drugi z liderów Konfederacji, Sławomir Mentzen. Polityk i przedsiębiorca wskazał prawo do prywatnego korzystania z Mercedesa klasy E coupe z 2022 r. o wartości 300 tys. zł oraz Volvo XC90, również z 2022 r., ale z wartością szacowaną na 340 tys. zł.
Czy Adriand Zandberg ma samochód?
Po drugiej stronie sejmu znajdziemy Partię Razem z Andrianem Zandbergiem na czele. Poseł i zarazem współprzewodniczący partii w swoim oświadczeniu majątkowym zadeklarował posiadanie swego czasu bardzo popularnego auta - Forda Focusa z 2018 roku. Model ten swego czasu był nawet najczęściej kupowanym samochodem na świecie, ale obecnie nie jest już dostępny.
Przyjrzyjmy się również oświadczeniom posłów, którzy odgrywali lub pretendują do piastowania najważniejszych ról w polskiej polityce, ale także tym, którzy są niezwykle wyraziści lub zasłynęli dzięki swojej aktywności również tej pozapolitycznej (zarówno w pozytywnym, jak i negatywnym ujęciu).
Czym jeździ Mateusz Morawiecki?
Warto tu wymienić byłego szefa rządu, Mateusza Morawieckiego. Premier z czasów rządów PiS w swoim najnowszym oświadczeniu majątkowym nie wykazuje faktu posiadania samochodu. Od początku swojej działalności poselskiej Morawiecki nie podaje żadnego auta. W tym miejscu warto dodać, że posłem były premier został po raz pierwszy w 2019 r., wcześniej wchodził jedynie w skład rządu).
Czy Przemysław Czarnek ma auto?
Kandydat PiS na nowego premiera, Przemysław Czarnek, w swoim oświadczeniu majątkowym z kwietnia 2026 r. nie wykazał żadnego samochodu o wartości powyżej 10 tys. zł.
Czy Anna Maria Żukowska ma prywatny samochód?
Przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy, Anna Maria Żukowska w najnowszym oświadczeniu majątkowym wskazała natomiast Audi A3 z 2020 roku oraz łódź motorową Bahia 20 z 2014 r. Łódź stanowi współwłasność z córką. O posłance Żukowskiej w kontekście oświadczeń majątkowych było ostatnio głośno za sprawą zwrotu kosztów przejazdów związanych z wykonywaniem obowiązków poselskich, czyli tzw. kilometrówek, w wysokości przeszło 38 tys. zł za 2025 r., mimo że z oświadczenia majątkowego wynikało, że posłanka nie miała samochodu. Posłanka tłumaczyła jednak, że ma siedem biur poselskich, co tłumaczyłoby częste wyjazdy, a ponadto poruszała się m.in. autem w leasingu. Umowa leasingowa nie trafiła jednak do oświadczenia, ponieważ koszt leasingu był poniżej progu wymagającego wpisania.
Marek Jakubiak ma w garażu klasyka
Marek Jakubiak, obecnie poseł niezrzeszony, może pochwalić się nie byle jakim klasykiem - w swoim oświadczeniu majątkowym z kwietnia 2026 r. wskazał radzieckie auto terenowe - GAZ 69 z 1972 r. Wartość tego auta szacowana jest na 70 tys. zł.
We wcześniejszym oświadczeniu, z maja 2025 r., poseł Jakubiak podał również inne auto - Mercedesa W107 z 1984 r. W tym roku auto jednak już się nie pojawiło.
Czym jeździ Łukasz Mejza?
Łukasz Mejza, polityk, który zasłynął w ostatnim czasie za sprawą swoich drogowych wykroczeń, w wyniku których liczba "uzbieranych" przez niego punktów karnych wyniosła 225, obecnie nie posiada samochodu o wartości powyżej 10 tys. zł - tak wynika z najnowszego oświadczenia majątkowego niezrzeszonego posła. Po raz ostatni fakt posiadania samochodu wskazał w oświadczeniu z kwietnia 2022 r. - było to Audi A4 z 2011 r.
Jakie auto ma Apoloniusz Tajner?
W ławach poselskich zasiadają również osoby, które zasłynęły za sprawą swojej działalności jeszcze przed zaangażowaniem się w polityce - dokładniej za sprawą sportu. Posłem z ramienia Koalicji Obywatelskiej jest obecnie Apoloniusz Tajner, w przeszłości trener Adama Małysza i prezes Polskiego Związku Narciarskiego. W swoim oświadczeniu nie wykazał jednak faktu posiadania samochodu o wartości powyżej 10 tys. zł.
Czym jeździ Tomasz Zimoch?
Tomasz Zimoch znany najbardziej jako komentator sportowy, obecnie poseł niezrzeszony, w swoim oświadczeniu majątkowym wskazał trzy pojazdy. Wynika z niego, że Zimoch jest właścicielem Citroena C5 Aircross z 2025 r. oraz skutera Hondy Forza 125 z 2023 r. Wskazał również samochód będący własnością żony - Citroena C3 Aircross z 2019 r.