W skrócie Poseł Franciszek Sterczewski złożył interpelację w sprawie nielegalnego parkowania na terenach zielonych, wskazując na luki prawne utrudniające karanie kierowców.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji twierdzi, że obowiązujący art. 144 Kodeksu wykroczeń wystarczająco chroni tereny zielone przed niszczeniem przez kierowców.

Resort podkreśla, że zmiana Prawa o ruchu drogowym mogłaby osłabić ochronę, gdyż obecne przepisy obejmują tereny zielone znajdujące się także poza pasem drogowym.

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Do sprawy odniósł się poseł Franciszek Sterczewski, który skierował do ministra spraw wewnętrznych i administracji interpelację nr 17442 dotyczącą ograniczenia nielegalnego parkowania na terenach zielonych. Parlamentarzysta wskazuje, że obecne przepisy nie zapewniają skutecznej ochrony trawników, parków czy zieleni urządzonej. Gdzie zatem leży problem?

Za parkowanie auta na trawniku nie zawsze można ukarać kierowcę. To nie jest wykroczenie

W interpelacji Sterczewski zwraca uwagę, że samo pozostawienie samochodu na trawniku formalnie nie jest odrębnym wykroczeniem. Straż miejska może obecnie sięgać przede wszystkim po art. 144 Kodeksu wykroczeń, który kara za niszczenie lub uszkadzanie roślinności.

Jak podkreśla poseł, w praktyce służby często oczekują dowodu, że konkretny pojazd rzeczywiście doprowadził do zniszczenia roślinności. To - jego zdaniem - powoduje, że po pierwszych uszkodzeniach teren zielony traci realną ochronę, ponieważ kolejne samochody mogą parkować na już zniszczonym fragmencie bez możliwości łatwego przypisania odpowiedzialności.

W przepisach nie występuje mandat za parkowanie na trawniku. Wojtek Laski/East News East News

Tygodniowy postój na zakazie nadal może skutkować grzywną na poziomie kilkudziesięciu lub stu złotych, co jest bez porównania tańsze niż opłacenie legalnego parkingu

W interpelacji Sterczewski pyta także, czy resort dostrzega lukę prawną oraz które rekomendacje zawarte w raporcie Najwyższej Izby Kontroli dotyczącym porządkowania parkowania zostały już wdrożone.

Zdaniem MSWiA obowiązujące przepisy chronią tereny zielone

Odpowiedzi udzielił sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Czesław Mroczek. Resort nie zgadza się z tezą, że istnieje luka wymagająca zmian w Prawie o ruchu drogowym. Jak wyjaśnia ministerstwo, Prawo o ruchu drogowym reguluje przede wszystkim zasady poruszania się po drogach publicznych, w strefach ruchu i strefach zamieszkania. Tymczasem wiele terenów zielonych znajduje się poza formalnym pasem drogowym.

Obecnie obowiązują już przepisy prawa, zgodnie z którymi należyty stan roślinności stanowi przedmiot ochrony, np. art. 144 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń

Resort podkreśla, że wykroczenie z art. 144 Kodeksu wykroczeń ma charakter powszechny, więc odpowiedzialność może ponieść również kierowca, który wjeżdżając samochodem na teren zielony doprowadzi do zniszczenia lub uszkodzenia roślinności. Ministerstwo przypomina również, że definicję terenów zieleni zawiera ustawa o ochronie przyrody.

Zakaz parkowania na terenie zielonym w Prawie o ruchu drogowym? Resort widzi problem

MSWiA uważa, że wpisanie do Prawa o ruchu drogowym odrębnego zakazu parkowania na terenach zielonych mogłoby przynieść odwrotny efekt od zamierzonego. Zdaniem resortu nowe przepisy obejmowałyby wyłącznie roślinność znajdującą się w granicach pasa drogowego, podczas gdy obecnie art. 144 Kodeksu wykroczeń zapewnia szerszą ochronę także zieleni znajdującej się poza drogami publicznymi.

Raport NIK nie analizował odholowywania pojazdów i zmiany przepisów dot. parkowania

Ministerstwo odniosło się również do raportu Najwyższej Izby Kontroli "Wyboista droga do ograniczenia ruchu samochodowego w miastach", na który powoływał się poseł. Jak wskazał Czesław Mroczek, kontrola NIK dotyczyła przede wszystkim działań samorządów na rzecz ograniczania ruchu samochodowego w latach 2022-2024. Nie analizowała natomiast bezpośrednio przepisów dotyczących odholowywania pojazdów czy zakresu regulacji Prawa o ruchu drogowym w odniesieniu do parkowania na terenach zielonych.

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