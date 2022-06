Czy to już? Kiedy najlepiej prać tapicerkę samochodową?

Spis treści: 01 Materiał, ekoskóra, skóra. Rodzaje tapicerki samochodowej

02 Jak prać tapicerkę samochodową?

03 Czym czyścić tapicerkę samochodową?

Materiał, ekoskóra, skóra. Rodzaje tapicerki samochodowej

Tapicerka samochodowa nie tylko tworzy efekt estetyczny. Zwiększa również komfort jazdy oraz osłania elementy znajdujące się pod spodem. W zależności od marki, modelu i klasy auta spotkasz się z różnymi rodzajami tapicerki samochodowej:

● tapicerka materiałowa - najtańsza ze wszystkich rodzajów tapicerki samochodowej. Jest szorstka w dotyku, ale zazwyczaj łatwo się ją czyści i nie wymaga specjalnej pielęgnacji.

● tapicerka welurowa - przyjemna oraz miękka w dotyku, ale bardzo łatwo chłonie wszelkiego rodzaju zabrudzenia i zapachy. Trudno utrzymać ją w czystości przez długi czas.

● tapicerka z alcantary - wyróżnia się bogatą paletą kolorystyczną i wytrzymałą strukturą materiału. To dobry wybór dla alergików, ponieważ nie absorbuje kurzu oraz pyłu.

● tapicerka skórzana - odporna na uszkodzenia, nie chłonie zabrudzeń. Łatwo się ją czyści, ale wymaga to stosowania specjalnie dobranych kosmetyków.

Alcantara lub skóra to rodzaje tapicerki samochodowej, które pojawiają się głównie w autach klasy premium. Materiał lub welur dominują w niższych segmentach (A-C).

Jak prać tapicerkę samochodową?

Jeżeli chcesz wyprać tapicerkę samochodową przy użyciu specjalnych środków, zawsze zaczynaj od sprawdzenia preparatu na niewielkiej części materiału w niewidocznym miejscu. Dzięki temu unikniesz np. odbarwienia na środku fotela.

Pranie tapicerki samochodowej wykonuj na całym elemencie. Pozwoli to na większą ochronę materiału i uzyskanie jednolitego odcienia na całej jego powierzchni. Zawsze stosuj się do wytycznych producenta. W przypadku uporczywych zabrudzeń jest prawdopodobne, że cały proces będziesz musiał powtórzyć nawet kilkukrotnie.

Najłatwiej prać tapicerkę samochodową przy użyciu środków, które po aktywacji zamieniają się w drobny proszek. Możesz go łatwo usunąć za pomocą odkurzacza nawet z powierzchni materiałowych lub welurowych.

Uważaj podczas usuwania zabrudzeń z tłustych materiałów jak smar lub olej. Nieumiejętne czyszczenie może doprowadzić do zwiększenia rozmiarów plamy i konieczne stanie się oddanie samochodu do profesjonalnego zakładu. W przypadku tych plam postaraj się ograniczyć ich rozmiar poprzez przyłożenie np. papierowego ręcznika, który zaabsorbuje nadmiar substancji.

Czym czyścić tapicerkę samochodową?

Najmniejsze zabrudzenia często możesz usunąć zwykłą, wilgotną ściereczką. Czyszczenie tapicerki samochodowej z większych plam zależy od jej rodzaju. Producenci oferują szeroką gamę środków czyszczących, w tym:

● preparaty w sprayu do spryskiwania zabrudzeń;

● pianki, które wciera się w wybrane miejsce;

● odplamiacze przeznaczone do usuwania określonego rodzaju zabrudzeń.

Czyszczenie tapicerki samochodowej skórzanej wymaga również użycia specjalnych preparatów, które odżywiają materiał i tym samym wydłużają jego żywotność. Będą to np. mleczko do skóry lub wosk. Należy je wcierać regularnie kilka razy do roku. Dzięki temu materiał zachowa elastyczność i nie będzie pękał.