W skrócie Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański poinformował, że program „Ceny Paliwa Niżej” może zostać przedłużony, a niższe podatki na paliwo obowiązują do końca kwietnia.

Obowiązujące przepisy umożliwiają elastyczną zmianę stawek podatkowych i wprowadzenie maksymalnych cen paliw, których limity są publikowane przez resort energii.

Aktualne ceny paliw na stacjach są najniższe od początku programu: maksymalnie 5,95 zł za litr benzyny 95, 6,50 zł za benzynę 98 i 6,75 zł za olej napędowy.

Program "Ceny Paliwa Niżej" może zostać przedłużony

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański stwierdził podczas rozmowy w TVN, że utrzymanie niższych podatków na paliwo w maju jest realnym scenariuszem.

- Do końca kwietnia zarówno VAT jak i akcyza na paliwo pozostaną na obniżonym poziomie. Co dalej? No oczywiście będziemy analizować sytuację. Trudno sobie wyobrazić, aby te zmiany na rynku w tej chwili mogły tak szybko mieć miejsce, aby już w pierwszych w dniach maja był możliwy powrót do wyższej akcyzy i wyższego VAT-u - powiedział Domański

Jak podkreślił minister, program "Ceny Paliwa Niżej" obniżył ceny paliw średnio o około 1,20 zł na każdym litrze benzyny i oleju napędowego. Jednocześnie utrzymanie programu sporo kosztuje budżet państwa. Miesięczne wydatki związane z obniżonym VAT-em i akcyzą wynoszą około 1,6 miliarda złotych.

Ceny paliw w Polsce a sytuacja na świecie

Choć w ostatnim czasie ceny ropy naftowej spadły, sytuacja międzynarodowa nadal budzi niepokój. Minister zwrócił uwagę na napięcia w rejonie Bliskiego Wschodu oraz utrudnienia w żegludze przez Cieśninę Ormuz. To jeden z kluczowych szlaków transportu ropy na świecie, dlatego wszelkie zakłócenia szybko odbijają się na cenach surowca.

Właśnie dlatego rząd pozostawia sobie możliwość szybkiego reagowania. Obowiązujące przepisy pozwalają elastycznie zmieniać stawki podatkowe, co ma pomóc w stabilizowaniu cen paliw w razie nagłych zmian na rynku.

Elementem programu są także maksymalne ceny paliw, które są regularnie ogłaszane przez resort energii. Każdego dnia roboczego publikowane jest obwieszczenie określające górne limity cen, obowiązujące od następnego dnia po publikacji.

Cena maksymalna uwzględnia średnią cenę hurtową paliw w kraju, do której doliczana jest akcyza, opłata paliwowa, marża sprzedażowa w wysokości 30 groszy na litr oraz podatek VAT.

Aktualne ceny paliw - najniżej od startu programu CPN

Najnowsze dane pokazują wyraźny spadek cen na stacjach. Zgodnie z ostatnim obwieszczeniem, litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 5,95 zł, benzyny 98 - 6,50 zł, a oleju napędowego - 6,75 zł.

To najniższe poziomy od momentu wprowadzenia programu "Ceny Paliwa Niżej". Dla kierowców oznacza to realne oszczędności, zwłaszcza w okresie intensywnych wyjazdów i codziennych dojazdów do pracy.

