Czy pakiet CPN będzie obowiązywał w wakacje? Rząd postawił sprawę jasno

O zasadach dalszego funkcjonowania programu poinformował rzecznik prasowy Ministerstwa Energii Grzegorz Łaguna. Jak przekazał, decyzje dotyczące pakietu "Ceny Paliwa Niżej", czyli CPN, będą podejmowane systematycznie. Resort nie chce dziś deklarować, że preferencyjne rozwiązania dla rynku paliw zostaną utrzymane przez całe wakacje.

Decyzja o ewentualnym przedłużaniu funkcjonowania pakietu CPN będzie podejmowana co dwa tygodnie. Dynamika sytuacji geopolitycznej jest dziś zbyt duża, by podejmować decyzje w sprawie pakietu CPN na całe wakacje.

Pakiet CPN co dwa tygodnie, a nie na całe wakacje

Ministerstwo Energii podkreśla, że nie patrzy wyłącznie na ceny widoczne na pylonach stacji paliw. Przy decyzjach o dalszym utrzymaniu pakietu CPN resort ma brać pod uwagę zarówno sytuację na rynku, jak i odpowiedzialność za finanse publiczne.

Grzegorz Łaguna zaznaczył, że zakończenie obowiązywania pakietu nie powinno być procesem nagłym. "Ewentualne wychodzenie z pakietu powinno odbywać się stopniowo i po analizie sytuacji geopolitycznej" - powiedział rzecznik Ministerstwa Energii. Dodał także, że "rozmowy w tej sprawie, zgodnie z informacją przekazaną przez ministra energii, cały czas trwają".

Ceny paliw niżej. Skąd wziął się rządowy pakiet CPN?

Pakiet "Ceny Paliwa Niżej" został wprowadzony przez rząd pod koniec marca. Jego celem była ochrona kierowców przed skutkami kryzysu paliwowego związanego z wojną na Bliskim Wschodzie.

Bezpośrednim tłem decyzji był atak USA i Izraela na Iran 28 lutego. Po tych wydarzeniach wzrosły światowe notowania ropy naftowej, a za nimi także notowania gotowych paliw. To przełożyło się na ceny detaliczne na stacjach, również w Polsce.

Rząd zdecydował się więc na obniżenie obciążeń podatkowych i wprowadzenie mechanizmu cen maksymalnych. Takie rozwiązanie miało ograniczyć skutki gwałtownych zmian na światowym rynku dla kierowców tankujących benzynę i olej napędowy w kraju.

Program CPN obejmuje przede wszystkim dwa podatki, które mają duży wpływ na końcową cenę paliwa. Stawka VAT na paliwo została obniżona z 23 do 8 proc. Akcyza także została zmniejszona. W przypadku litra benzyny obniżka wyniosła 29 gr, a w przypadku oleju napędowego - 28 gr. Jak wskazano, stawki akcyzy zostały sprowadzone do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

Pakietem nie objęto jednak gazu LPG.

Obniżony VAT na paliwo i niższa akcyza do 15 czerwca

W czwartek opublikowano rozporządzenia, które wydłużają stosowanie obniżonych stawek VAT i akcyzy do 15 czerwca. Do tego dnia nadal mają obowiązywać preferencyjne rozwiązania podatkowe dla paliw.

W tym samym okresie wyznaczane będą również maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego na stacjach paliw. Mechanizm działa równolegle: niższy VAT i akcyza mają ograniczać presję na ceny, a ceny maksymalne wyznaczają pułap, którego stacje nie mogą przekraczać.

Ministerstwo Energii publikuje obwieszczenia w tej sprawie codziennie w dni robocze. Maksymalne ceny paliw zaczynają obowiązywać od dnia następującego po publikacji obwieszczenia w Monitorze Polskim. Gdy obwieszczenie pojawia się przed dniami wolnymi od pracy lub świętami, wskazana stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie.

Maksymalne ceny paliw na stacjach. Za złamanie zasad grozi 1 mln zł kary

Sprzedaż benzyny lub oleju napędowego powyżej wyznaczonego limitu cenowego jest zagrożona wysoką karą. Może ona wynieść do 1 mln zł.

Kontrole w tym zakresie prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

