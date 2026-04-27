W skrócie Polskie prawo nie zakazuje koszenia trawy w niedzielę ani w dni wolne od pracy, jednak działania zakłócające korzystanie z sąsiednich działek ponad przeciętną miarę mogą prowadzić do problemów.

Koszenie trawy w godzinach ciszy nocnej może skutkować mandatem na podstawie art. 51 Kodeksu wykroczeń, zwłaszcza jeżeli hałas zakłóca spokój.

Normy hałasu dotyczą dłuższych okresów pomiarowych, dlatego jednorazowe koszenie rzadko prowadzi do formalnego naruszenia przepisów, a interwencja policji lub straży miejskiej ocenia sytuację na miejscu.

Hałas generowany przez silniki spalinowe nie dotyczy tylko dróg. Coraz częściej źródłem konfliktów są sytuacje na prywatnych posesjach - od kosiarek, przez dmuchawy do liści, po samochody odpalane "na chwilę". W każdym z tych przypadków obowiązuje ta sama zasada: można korzystać ze swojego sprzętu, ale nie kosztem spokoju innych.

Czy można dostać mandat za koszenie trawy - co mówią przepisy?

Polskie prawo nie wprowadza zakazu koszenia trawy w niedzielę ani w dni wolne od pracy. Sam fakt wykonywania prac ogrodowych na własnej posesji nie stanowi wykroczenia.

Kluczowe znaczenie ma jednak sposób korzystania z nieruchomości. Zgodnie z art. 144 Kodeksu cywilnego właściciel powinien powstrzymać się od działań, które zakłócają korzystanie z sąsiednich działek ponad przeciętną miarę.

W praktyce oznacza to, że koszenie jest dozwolone, ale nie może być nadmiernie uciążliwe. Ocenia się to indywidualnie - w zależności od miejsca, pory dnia i częstotliwości takich prac.

Hałas silnika na posesji - kiedy grozi mandat?

Najczęstsze problemy pojawiają się w godzinach nocnych. W Polsce przyjmuje się, że cisza nocna obowiązuje zazwyczaj od godz. 22:00 do 6:00, choć wynika to głównie z regulaminów i zwyczajów.

Jeżeli w tym czasie ktoś kosi trawę i zakłóca spokój, może odpowiadać na podstawie art. 51 Kodeksu wykroczeń. Przepis przewiduje karę za zakłócanie porządku publicznego lub spoczynku nocnego hałasem. Może dotyczyć auta ze zbyt głośnym silnikiem, "przegazówek" pod blokiem, ale równie dobrze - hałasowania kosiarką.

W takiej sytuacji możliwy jest mandat, a w przypadku powtarzających się naruszeń - sprawa może trafić do sądu. Maksymalna grzywna wynosi 5 tys. zł.

Warto podkreślić, że takie przypadki należą do rzadkości i dotyczą głównie sytuacji skrajnych, np. koszenia trawy późnym wieczorem lub w nocy.

Czy koszenie trawy przekracza normy hałasu?

Dopuszczalne poziomy hałasu w Polsce to:

50 dB w dzień i 40 dB w nocy dla zabudowy jednorodzinnej,

55 dB w dzień i 45 dB w nocy dla zabudowy wielorodzinnej.

Typowa kosiarka spalinowa generuje jednak hałas na poziomie nawet 80-90 dB. Mimo to jednorazowe koszenie rzadko prowadzi do formalnego naruszenia przepisów.

Powód jest prosty - normy hałasu odnoszą się do dłuższych okresów pomiarowych (np. kilku godzin), a nie do krótkotrwałego zdarzenia. Dlatego przekroczenie norm przez koszenie trawy jest trudne do udowodnienia.

Koszenie trawy w niedzielę - czy sąsiad może wezwać policję?

Niedziela sama w sobie nie ma znaczenia w przepisach. Nie istnieje zakaz wykonywania prac ogrodowych w tym dniu.

Sąsiad może jednak wezwać policję lub straż miejską, jeśli uzna, że hałas jest uciążliwy. Interwencja nie oznacza automatycznie kary - funkcjonariusze oceniają sytuację na miejscu. Mandat może pojawić się dopiero wtedy, gdy dojdzie do realnego zakłócenia spokoju, zwłaszcza w godzinach nocnych lub przy uporczywym powtarzaniu takich działań.

