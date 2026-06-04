Spis treści: Autostrada A1. Kiedy bramki zostaną otwarte? Długi weekend i wakacje 2026. Kiedy będą obowiązywać nowe zasady na A1? Ile kosztuje przejazd autostradą A1?

Autostrada A1 zapewnia szybki i wygodny sposób dojazd nad Bałtyk i do Trójmiasta. Niestety, droga na odcinku Toruń - Gdańsk jest płatna, w efekcie podczas długich weekendów oraz przy weekendowych zmianach turnusów w wakacje trasa często się korkuje przed bramkami.

Z tego względu w minionych latach okresowo szlabany były otwierane na stałe, kierowcy jeździli za darmo, a koncesjonariusz dostawał rekompensaty z budżetu państwa. Jak będzie w tym roku?

Ministerstwo Infrastruktury zawarło porozumienie z koncesjonariuszem autostrady A1, które ma pozwolić ograniczyć korki przed punktami poboru opłat i usprawnić ruch.

Autostrada A1. Kiedy bramki zostaną otwarte?

Resort infrastruktury poinformował, że w w tym roku w określonych sytuacjach kierowcy będą mogli przejechać przez bramki bez zatrzymywania się i bez uiszczania opłaty.

Decyzja o czasowym odstąpieniu od poboru opłat będzie uzależniona od długości oczekiwania przed punktami poboru opłat. Jeśli średni czas oczekiwania przekroczy 25 minut, możliwe będzie podniesienie szlabanów, co oznacza przejazd za darmo.

Jak przekazało Ministerstwo Infrastruktury: "Jeśli średni czas oczekiwania na pobór opłat na PPO Rusocin, PPO Nowa Wieś lub SPO Nowe Marzy przekroczy 25 minut, możliwe będzie czasowe podniesienie szlabanów i odstąpienie od poboru opłat dla wszystkich kategorii pojazdów".

Otwarcie bramek nie będzie jednak oznaczało całkowitej rezygnacji z poboru opłat na cały dzień. Zgodnie z ustaleniami szlabany będą mogły zostać podniesione standardowo na maksymalnie 30 minut. W wyjątkowych sytuacjach czas ten może zostać wydłużony do 45 minut.

Resort podkreśla, że celem rozwiązania jest doraźna poprawa płynności ruchu oraz skrócenie czasu przejazdu w okresach, gdy natężenie ruchu osiąga najwyższe wartości.

Długi weekend i wakacje 2026. Kiedy będą obowiązywać nowe zasady na A1?

System usprawniający przejazd przez bramki został uruchomiony już podczas długiego weekendu związanego z Bożym Ciałem. Będzie obowiązywał od 3 czerwca od godziny 16:00 do 7 czerwca do godziny 22:00.

Identyczne zasady mają funkcjonować również podczas wakacyjnych weekendów. Kierowcy podróżujący nad morze i wracający z urlopów mogą liczyć na otwieranie bramek od 26 czerwca do 30 sierpnia, jeśli tylko czas oczekiwania przekroczy ustalony próg 25 minut.

Ile kosztuje przejazd autostradą A1?

Autostrada A1 na odcinku Toruń - Gdańsk ma łącznie 152 km długości. Przejechanie całej trasy (między węzłami Nowa Wieś pod Toruniem i Rusocin pod Gdańskiem) kosztuje kierowców samochodów osobowych 29,90 zł. Operatorem autostrady jest spółka Gdańsk Transport Company (GTC), która zarządza tą trasą pod marką AmberOne.





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