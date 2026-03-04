W skrócie W 2025 roku w Danii 45 proc. Tesli Model Y z rocznika 2021 nie przeszło pierwszego obowiązkowego przeglądu technicznego, podczas gdy średnia dla aut elektrycznych wyniosła 7 proc.

Najczęściej wykrywane usterki w Tesli Model Y dotyczyły luzów w zawieszeniu kół, stwierdzonych w 22 proc. egzemplarzy, podczas gdy w przypadku VW ID.4 analogiczna wada pojawiła się w 0,1 proc. samochodów.

Tesla nie udzieliła komentarza w sprawie wyników przeglądów, a dane z Norwegii z wcześniejszych lat również wskazują na wysoki odsetek negatywnych wyników w modelach tej marki.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Zgodnie z duńskimi przepisami pierwsze badanie techniczne przeprowadza się po czterech latach od zarejestrowania samochodu. W ubiegłym na stacjach diagnostycznych po raz pierwszy pojawiły się więc auta wyprodukowane w 2021 roku.

Pod lupę trafiły m.in. Tesle Model Y - łącznie skontrolowano 2394 auta. Aż 1069 z nich nie przeszło badania technicznego, co oznacza 45-proc. odsetek negatywnych wyników. Dla porównania średnia dla wszystkich samochodów elektrycznych wyniosła tylko 7 proc.

Jeszcze bardziej wymowny jest wynik bezpośredniego konkurenta Model Y - Volkswagen ID.4. W jego przypadku odsetek aut z negatywnym wynikiem kontroli wyniósł zaledwie 2 proc.

Połowa Tesli nie przeszła pierwszego przeglądu. Konkurencja daleko z przodu

To alarmująco wysoki wynik i coś, czego nie powinno się oczekiwać po tak stosunkowo nowych samochodach

Organizacja Forenede Danske Motorejere (duńska federacja zrzeszającą kierowców) podkreśla, że Model Y jest samochodem chwalonym przez właścicieli za osiągi, funkcjonalność i technologię. Jednak wyniki z kontroli technicznych wskazują, że jakość wykonania i trwałość podzespołów nie dorównują konkurencji.

Najczęstsze usterki Tesli model Y. Jeden powtarza się w co 5 aucie

Z danych FDM wynika, że najczęściej wykrywane usterki w Model Y dotyczyły układu kierowniczego elementów zawieszenia, kół, hamulców oraz oświetlenia.

Najpowszechniejszym problemem były luzy w zawieszeniu, które występowały w 22 proc. kontrolowanych egzemplarzy Modelu Y. Dla porównania w przypadku Volkswagena ID.4 analogiczna wada została stwierdzona w 0,1 proc. pojazdów.

Tesla Model Y Standard materiały prasowe

To nie pierwsze problemy Tesli w Dani. 34 proc. egzemplarzy Modelu 3 nie przeszło przeglądu

FDM przypomina, że podobne nieprawidłowości pojawiały się już wcześniej. W 2024 r. organizacja informowała o problemach z luzami w układzie kierowniczym i zawieszeniu w modelach Tesli Model 3 oraz Model Y. W 2025 r. w Danii 34 proc. egzemplarzy Model 3 nie przeszło czteroletniego przeglądu. To wynik lepszy niż w przypadku Model Y, ale nadal znacząco odbiegający od średniej rynkowej. "Nie obserwujemy takiej skali usterek w innych samochodach w tym wieku" - podkreśla Lone Otto.

Problemy Tesla nie tylko w Danii. Model 3 oblał 45 proc. badań w Norwegii

Na publikację aktualnych danych z Norwegii trzeba jeszcze poczekać, jednakże wcześniejsze statystyki nie napawają optymizmem. W 2024 r. przeglądom poddano samochody z rocznika 2020. Model Y był wówczas jeszcze zbyt nowy, by podlegać badaniu, ale wyniki innych modeli Tesli były równie słabe. Z danych Statens vegvesen wynika, że Model 3 nie przeszedł przeglądu w 45 proc. przypadków. Z kolei Tesla Model S oraz Tesla Model X uzyskały negatywny wynik w ponad 41 proc. kontroli.

Część obserwatorów wskazuje, że samochody Tesli - szczególnie w Norwegii - często pokonują większe przebiegi niż auta konkurencji. Intensywna eksploatacja mogłaby teoretycznie przyspieszać zużycie elementów zawieszenia czy układu kierowniczego, jednakże ani FDM, ani duński urząd drogowy Færdselsstyrelsen nie wskazują jednak przebiegu jako głównej przyczyny problemu. Dane dotyczą aut czteroletnich - w tej klasie wiekowej tak wysoki odsetek usterek pozostaje trudny do obrony.

Tesla milczy, a problemy się piętrzą

Serwis Elbil24 skontaktował się z Tesla Norge z prośbą o komentarz. Przedstawiciele firmy odmówili wypowiedzi. Brak stanowiska producenta nie zmienia faktu, że Tesla Model Y pozostaje jednym z najpopularniejszych samochodów elektrycznych w Europie. W samej Norwegii zarejestrowano ponad 94 tys. egzemplarzy tego modelu. Dla porównania w Polsce samochód ten również jest liderem - w minionym roku znalazł 3 180 nabywców.

''Wydarzenia'': Tragiczny stan nawierzchni dróg. Kierowcy urywają zawieszenie Polsat News