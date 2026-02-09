W skrócie Czterech nastolatków jechało jednym quadem bez kasków w Lubniu, próbując uniknąć policyjnej kontroli.

Podczas ucieczki quad zderzył się z radiowozem oraz wylądował w przydrożnym rowie.

16-letni kierowca nie miał uprawnień, a pojazd nie był zarejestrowany ani ubezpieczony.

Ucieczka quadem przed policją w Lubniu. Wszystko zaczęło się od rutynowej kontroli

Do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem 8 lutego. Policjanci drogówki patrolujący okolice Lubnia zwrócili uwagę na czterokołowiec poruszający się po drodze publicznej. Już na pierwszy rzut oka było widać, że coś jest nie tak. Quad nie miał tablic rejestracyjnych, a na pojeździe jechały aż cztery osoby. Żadna z nich nie miała na głowie kasku ochronnego.

Funkcjonariusze postanowili zatrzymać pojazd do kontroli. Włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe, jednak kierujący quadem zamiast się zatrzymać, gwałtownie przyspieszył i ruszył w stronę Pcimia. W ten sposób rutynowa kontrola przerodziła się w niebezpieczny pościg.

Podczas pościgu kierujący quadem kilkukrotnie podejmował niebezpieczne manewry, próbując wyprzedzić radiowóz zarówno z prawej, jak i z lewej strony, częściowo zjeżdżając na pobocze. W pewnym momencie, gdy policjanci wyprzedzili czterokołowiec i próbowali zablokować mu dalszą jazdę, kierujący uderzył w prawy przedni narożnik radiowozu, po czym kontynuował ucieczkę

Po kolejnym kontakcie z policyjnym samochodem quad stracił stabilność i zjechał do przydrożnego rowu. Pojazd przejechał jeszcze kilkadziesiąt metrów, po czym zatrzymał się. Funkcjonariusze obezwładnili kierującego i sprawdzili tożsamość pasażerów. Na szczęście, mimo groźnie wyglądającego zdarzenia, nikt nie odniósł poważnych obrażeń.

16-latek bez prawa jazdy kierował quadem bez rejestracji i ubezpieczenia

Szybko wyszło na jaw, dlaczego młody kierowca zdecydował się na ucieczkę. Quadem kierował 16-letni chłopak, który nie posiadał żadnych uprawnień do prowadzenia tego typu pojazdu. Razem z nim podróżowało trzech nastolatków w wieku od 15 do 16 lat.

Pojazd należy do rodziców jednego z pasażerów, ale nie jest zarejestrowany ani ubezpieczony, co oznacza kolejne poważne naruszenia przepisów. Na miejsce zdarzenia wezwano rodziców nieletnich, którym przekazano nastolatków po zakończeniu czynności.

Dla 16-letniego kierowcy to jednak dopiero początek kłopotów. Odpowie on przed sądem rodzinnym między innymi za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, ucieczkę przed policją, kierowanie pojazdem bez uprawnień, jazdę bez kasku ochronnego oraz przewożenie zbyt dużej liczby osób na quadzie. Policja przypomina, że ucieczka przed policją jest przestępstwem, a nie wykroczeniem i nawet młody wiek nie zwalnia z odpowiedzialności, zwłaszcza gdy zachowanie stwarza zagrożenie dla innych.

