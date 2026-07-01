1 lipca przestał obowiązywać ogłoszony 31 marca rządowy program Ceny Paliw Niżej. Doraźny program osłonowy, podyktowany skokowymi podwyżkami cen paliw po ataku USA i Izraela na Iran, obniżył stawę VAT na benzynę i olej napędowy z 23 do 8 proc. Pakiet CPN wprowadził też maksymalne - publikowane każdego dnia trwania programu - ceny paliw płynnych obwieszczane komunikatem Ministerstwa Energii.

Ostatni taki komunikat - obwieszczenie z 29 czerwca - wyznaczał maksymalne ceny paliwa na polskich stacjach w dniu 30 czerwca. Było to odpowiednio:

benzyna 95 - 6,00 zł/l,

benzyna 98 - 6,68 zł/l,

olej napędowy - 6,19 zł/l.

Szok na stacjach. Od 1 lipca paliwo o 80 groszy droższe

Oficjalnie program CPN przestał obowiązywać 1 lipca. Władze zdecydowały się nie przedłużać go ze względu na spadające ceny ropy naftowej po zawarciu porozumienia na linii Iran - USA i zapowiedziach odblokowania transportu surowca przez cieśninę Ormuz.

Jeszcze niedawno część ekspertów szacowała, że zakończenie programu CPN oznaczać będzie dla kierowców chwilowe podwyżki rzędu 30-50 groszy na litrze. Rzeczywistość szybko zweryfikowała jednak optymistyczne prognozy.

W wielu miejscach w Polsce ceny oleju napędowego wystrzeliły w okolice 7 zł za litr, a najpopularniejsza z benzyn - bezołowiowa 95-oktanowa - kosztuje obecnie powyżej 6,80 zł za litr.

Takie ceny zanotowaliśmy dziś na dystrybutorach m.in. w Warszawie, Krakowie czy Wrocławiu. Oznacza to, że w stosunku do cen sprzed dwudziestu czterech godzin, zarówno olej napędowy, jak i benzyna podrożała o ponad 80 groszy na litrze.

Czy stacje znów zarabiają na kierowcach? Prawda jest inna niż myślisz

Chociaż wielu kierowców przeciera dziś oczy na stacjach benzynowych, skala podwyżek nie powinna być zaskoczeniem. Okolice 80 groszy odpowiadają bowiem 15-proc. różnicy w wysokości podatku VAT obniżonego czasowo 1 marca.

Jak tłumaczy w rozmowie z Interią Rafał Zywert - Dyrektor Działu Prognoz i Analiz w Reflex.pl - zaniżone prognozy ekspertów brały się głównie z obawy o sztuczne zaniżanie marży przez Orlen, który w ten sposób mógł starać się obniżyć rzeczywistą skalę podwyżek. Ostatecznie nic takiego nie miało jednak miejsca, a skokowa podwyżka odzwierciedla po prostu różnicę w podatku VAT.

Gdyby obowiązywały ceny maksymalne i minister energii musiałby ustalić ceny maksymalne w oparciu o stosowaną do tej pory metodologię, ale z zastosowaniem podatku VAT w wysokości 23 proc., ceny ustaliłby na poziomie 6,83 zł za litr benzyny 95-oktanowej i 7,07 za litr diesla

Oznacza to, że większość stacji nie próbuje "odbijać" sobie "chudych" miesięcy, ale często sprzedaje paliwo z marżą nawet niższą niż przed wybuchem wojny. W zdecydowanej większości przypadków do ceny paliwa z dnia 30 czerwca doliczono po prostu nową-starą stawkę VAT w wysokości 23 proc.

Mamy ustalony poziom cen na średnim poziomie marży hurtowej i detalicznej obserwowanych w okresie przed wybuchem wojny

Wróci 7 zł za litr ON? To bardzo prawdopodobny scenariusz

Niestety, wiele wskazuje na to, że kierowcy muszą przyzwyczaić się do nowych cen, bo te zostaną z nami na dłużej. Sytuacja wokół cieśniny Ormuz wciąż jest napięta, a tranzyt przez akwen pozostaje na poziomie bez porównania niższym niż przed atakiem USA i Izraela na Iran.

Jeżeli ropa i produkty naftowe zaczną wyraźnie drożeć, na dystrybutorach znów zobaczymy siódemkę z przodu

Taki obrót sytuacji jest, niestety, całkiem prawdopodobny. Zwłaszcza w przypadku oleju napędowego (ze względu na strukturę importu paliw gotowych do Polski), kierowcy mogą spodziewać się kolejnych podwyżek.

Ekspert zwraca uwagę, że sytuacja w cieśninie Ormuz pozostaje niestabilna. Porozumienie zawarte między USA i Iranem obowiązuje do 23 sierpnia, a dalsze negocjacje między stronami konfliktu są coraz trudniejsze. Punktami spornymi pozostają m.in. kwestia własnego programu atomowego Iranu i nowe korytarze żeglugowe przez Ormuz. Iran chce, by te przebiegały bliżej jego wybrzeża, by móc kontrolować ruch w akwenie.

W ostatnich dniach łączna liczba statków przechodzących przez Ormuz wzrosła do 40-50 na dobę. Problem w tym, że przed wojną było to około 130 – 150 jednostek dziennie – zauważa Zywert.

Widmo podwyżek jest więc całkiem realne, a sytuacja na światowych rynkach "zmienia się dynamicznie".

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