Spis treści: Niestabilna sytuacja na rynku paliw Powrót 23-proc. stawki VAT na paliw to mocny cios w kierowców Po ile będziemy tankować od 1 lipca?

Dziś, na początku wakacji, kierowcy tankują taniej niż rok temu o tej porze. Niestety, to już ostatnie dni takie sytucjia. Sytuacja zmieni się już 1 lipca, gdy rząd zakończy program "Ceny Paliwa Niżej" i przywróci 23-proc. stawkę VAT. Według ekspertów z BM Reflex, ceny paliw mogą wzrosnąć nawet o 60 groszy za litr.

Niestabilna sytuacja na rynku paliw

Eksperci zwrócili uwagę, że prognozy dotyczące cen paliw w wakacje są obarczone znaczną niepewnością.

Z jednej strony jesteśmy świadkami spadku cen ropy w okolice poziomów sprzed wybuchu wojny w Iranie, w związku z systematycznym zwiększaniem podaży z regionu Bliskiego Wschodu. Z drugiej strony planowane jest zakończenie programu CPN, który w części już został ograniczony. Przed nami też sezon huraganów, który w sytuacji braku równowagi popytu i podaży może wpłynąć na wzrost cen paliw w II połowie wakacji

Analitycy zauważyli, że ceny paliw są niższe niż przed tygodniem, a największy spadek dotyczy oleju napędowego, który jest tańszy o 24 grosze za litr. Aktualne ceny benzyny i oleju napędowego są jednocześnie niższe niż przed rokiem.

W piątek za benzynę 95 trzeba było zapłacić średnio 5,91 zł za litr (o 9 gr mniej niż tydzień temu), benzynę 98 - 6,62 zł (mniej o 4 gr), diesla - 6,05 zł (-24 gr), a autogaz - 3,38 zł (-7 gr).

Obecnie, od soboty do poniedziałku włącznie, litr benzyny 95 kosztuje maksymalnie 6,02 zł, benzyny 98 - 6,70 zł, a diesla - 6,17 zł. Oznacza to mocny wzrost ceny maksymalnej wszystkich rodzajów paliw w stosunku do piątku.

Powrót 23-proc. stawki VAT na paliw to mocny cios w kierowców

- Rynek zdążył już uwzględnić skutki przywrócenia wyższej stawki akcyzy. Znacznie większy wpływ na ceny detaliczne będzie miał jednak powrót 23-procentowej stawki VAT. W takim scenariuszu wzrost cen detalicznych będzie praktycznie nieunikniony, nawet gdyby właściciele stacji zrezygnowali z własnej marży. Zatem jeśli zmiana dokona się 1 lipca, to benzyna i olej napędowy podrożeją o około 40 - 60 groszy na litrze. Najwyższe ceny tradycyjnie mogą pojawić się na stacjach przy autostradach i drogach ekspresowych, gdzie litr benzyny lub diesla może ponownie kosztować ponad 7 zł" - przewidują Cieślak i Zywert.

Po ile będziemy tankować od 1 lipca?

Przy założeniu, że stawka VAT na paliwa powróci do poziomu 23 proc., cena benzyny 95 osiągnie wedle prognoz biura: 6,50 zł/l, benzyny 98 - 7,35 zł, oleju napędowego 6,70 zł, a autogazu 3,29 zł.

To będzie oznaczało, że benzyna 95 w ciągu kilku podrożeje o 60 groszy, a olej napędowy - o 65 groszy.

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