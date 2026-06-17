Spis treści: Drastyczny wzrost cen paliwa z dnia na dzień Jak ustalane są maksymalne ceny paliw? Kary za sprzedaż paliwa powyżej limitu Skąd bierze się maksymalna cena paliwa? VAT na paliwo nadal obniżony, ale akcyza już wróciła

Od środy kierowcy tankujący na stacjach muszą liczyć się z wyższymi maksymalnymi stawkami za benzynę i olej napędowy. Najnowsze obwieszczenie ministra energii podniosło limity dla wszystkich najpopularniejszych rodzajów paliw.

Zgodnie z opublikowanymi stawkami litr benzyny 95 kosztuje obecnie maksymalnie 6,10 zł. W przypadku benzyny 98 limit został ustalony na poziomie 6,75 zł za litr. Kierowcy samochodów z silnikami Diesla zapłacą natomiast nie więcej niż 6,44 zł za litr oleju napędowego.

Drastyczny wzrost cen paliwa z dnia na dzień

Nowe limity oznaczają drastyczny wzrost cen względem wtorku. Dzień wcześniej maksymalna cena litra benzyny 95 wynosiła 5,97 zł. Za benzynę 98 można było zapłacić najwyżej 6,52 zł, a za olej napędowy 6,37 zł.

Zmiany nie są więc symboliczne. W przypadku benzyny 95 limit wzrósł o 13 groszy na litrze, benzyny 98 o 23 grosze, a diesla - o 7 groszy. To efekt zmiany w systemie CPN, niższa akcyza już nie obowiązuje, jedyną ulgą dla kierowców jest obniżona stawka VAT.

Obecne stawki wciąż jeszcze pozostają niższe niż te, które obowiązywały pierwszego dnia działania systemu maksymalnych cen. Gdy rozwiązanie weszło w życie 31 marca, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, natomiast olej napędowy - aż 7,60 zł za litr.

Szczególnie widoczna jest różnica w przypadku diesla. Obecny limit jest niższy od marcowego o ponad złotówkę na litrze.

Jak ustalane są maksymalne ceny paliw?

Obowiązujące przepisy zobowiązują Ministerstwo Energii do codziennego publikowania w dni robocze obwieszczenia określającego maksymalne ceny paliw. Dokument ukazuje się w Monitorze Polskim, a wskazane w nim stawki zaczynają obowiązywać od następnego dnia.

Jeżeli nowe limity zostaną ogłoszone przed weekendem lub świętami, pozostają w mocy aż do najbliższego dnia roboczego. Oznacza to, że kierowcy oraz właściciele stacji paliw z wyprzedzeniem wiedzą, jakie maksymalne ceny mogą obowiązywać przez kilka kolejnych dni. Już w środę ma zostać opublikowane kolejne obwieszczenie, które określi limity obowiązujące w czwartek.

Kary za sprzedaż paliwa powyżej limitu

Przepisy przewidują surowe konsekwencje dla stacji, które nie stosują się do wyznaczonych limitów. Sprzedaż paliwa po cenie wyższej od maksymalnej może skutkować karą sięgającą nawet 1 mln zł.

Za kontrolowanie przestrzegania przepisów odpowiada Krajowa Administracja Skarbowa. To właśnie jej służby sprawdzają, czy przedsiębiorcy stosują ceny zgodne z obowiązującymi obwieszczeniami ministra energii.

Skąd bierze się maksymalna cena paliwa?

Maksymalna cena nie jest ustalana arbitralnie, ale wynika z określonego wzoru zawartego w przepisach. Podstawą jest średnia hurtowa cena paliwa na rynku krajowym. Do niej doliczane są akcyza, opłata paliwowa oraz marża sprzedażowa wynosząca 30 groszy na każdym litrze paliwa. Ostatecznie do tak wyliczonej kwoty doliczany jest jeszcze podatek VAT.

VAT na paliwo nadal obniżony, ale akcyza już wróciła

Do 30 czerwca obowiązuje rozporządzenie utrzymujące obniżoną stawkę VAT na paliwa. Została ona zmniejszona z 23 do 8 proc.

Inaczej wygląda sytuacja z akcyzą. Jej obniżona stawka obowiązywała jedynie do 15 czerwca i nie została przedłużona. To oznacza, że stawka akcyzy wzrosła o 29 gr na litrze benzyny i 28 gr na litrze diesla.

Ale to nie koniec. Bo VAT liczony jest od ceny paliwa już zawierającej akcyzę. A to oznacza, że likwidacja obniżej stawki akcyzy oznacza podwyżki o 31 gr dla benzyny i 30 gr - w przpadku oleju napędowego.

Rząd szykuje kierowcom jeszcze jedną niemiła niespodziankę i to na wakacje. Zgodnie z planami od 1 lipca stawka VAT-u zostanie podniesiona z 8 na 23 proc.

"Wydarzenia": Zła informacja dla kierowców. Wraca akcyza na paliwa Polsat News