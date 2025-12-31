W skrócie Znak z czarną strzałką w czerwonym okręgu pojawia się na drogach Ameryki Południowej, przypominając kierowcom o obowiązku jazdy prawym pasem.

W Europie podobnego oznakowania nie spotkamy, chociaż na przykład w USA stosuje się znaki słowne "Keep Right".

W Polsce również obowiązuje nakaz jazdy prawym pasem, a jego nieprzestrzeganie grozi mandatem od 20 do 3000 zł.

Kierowcy, którzy często podróżują, powinni zapoznać się z przepisami oraz znakami obowiązującymi w danym kraju. O ile w państwach należących do Unii Europejskiej zasady są do siebie bardzo zbliżone, to na innych kontynentach można spotkać się z oznakowaniem, którego na próżno szukać w Polsce. Coraz więcej osób decyduje się na wypożyczenie samochodu w Ameryce Południowej, gdzie spotkać się można z nowym znakiem - wewnątrz czerwonego okręgu znajduje się czarna strzałka wskazująca na auto. Co oznacza?

Znak ze strzałką w prawo i samochodem. Co oznacza?

Znak czarnej strzałki skierowanej w prawo w stronę samochodu nakazuje kierowcom jazdę prawym pasem. Jego zadaniem jest uporządkowanie ruchu na wielopasmowych drogach i uporanie się z problemem tamowania lewego pasa przez kierowców. Chociaż obowiązuje odgórny nakaz jazdy prawym pasem, spora część zmotoryzowanych zapomina o tym obowiązku, co utrudnia wyprzedzanie i zakłóca płynność ruchu. Dodatkowe oznakowanie ma za zadanie przypominać o tym kierowcom i poprawić bezpieczeństwo.

Czy znak ze strzałką skierowaną w prawo spotkamy w Europie?

Ten znak zmotoryzowani spotkają w Ameryce Południowej, jednakże oznakowanie o niemalże identycznym znaczeniu występuje także w Stanach Zjednoczonych, gdzie zamiast znaku graficznego stosuje się napisy "Keep Right" lub "Slower Traffic Keep Right". Aktualnie takiego samego lub podobnego oznakowania nie ma w Europie. W Meksyku czy USA bardzo często autostrady składają się z nawet sześciu pasów w każdą stronę, dlatego niezbędne jest uporządkowanie ruchu.

Nakaz jazdy prawym pasem w Polsce

Chociaż w Polsce również nie spotkamy takiego znaku to należy pamiętać, że zasada ruchu prawostronnego obowiązuje zmotoryzowanych na wszystkich drogach, zarówno jedno, jak i dwukierunkowych. Jeżeli poruszamy się drogą jednokierunkową o większej liczbie pasów, mamy obowiązek zajmować pas prawy. Co więcej, na drodze dwukierunkowej o czterech pasach ruchu kierowcy zobowiązani są do zajęcia pasa znajdującego się po prawej połowie jezdni. Zgodnie z przepisami należy jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni, a jeżeli pasy ruchu są wyznaczone, zabronione jest zajmowanie więcej niż jednego pasa.

Jaki mandat grozi za jazdę lewym pasem?

Zmiana pasa na lewy powinna mieć miejsce wyłącznie podczas manewru wyprzedzania lub w sytuacji, gdy na prawym pasie pojawił się zator drogowy. Nie brakuje jednak kierowców, którzy zapominają o obowiązku jazdy prawym pasem i uporczywie trzymają się lewej strony.

Co istotne, ustawodawca nie sprecyzował tego wykroczenia wprost w przepisach, dlatego policjanci korzystają z art. 97 Kodeksu wykroczeń. Funkcjonariusze mają zatem furtkę, która pozwala na karanie kierowców notorycznie jeżdżących lewym pasem ruchu. W zależności od okoliczności mogą wystawić mandat w wysokości od 20 do nawet 3 tys. zł.

