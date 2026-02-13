Spis treści: Cupra Tavascan zwolniona z karnych ceł Czy chińskie firmy będą ubiegać się o zwolnienie z ceł? Czy chińskie samochody elektryczne potanieją? Cupra Tavascan zwolniona z ceł. Pekin reaguje

Cupra Tavascan zwolniona z karnych ceł

Komisja Europejska poinformowała, że przyjęła wniosek firmy Volkswagen (Anhui) Automotive Co. (czyli spółki joint venture stworzonej przez Volkswagena i chińskiego producenta JAC Group) dotyczący sprzedaży Cupry Tavascan, elektrycznego SUV-a produkowanego w Chinach. W skrócie - unijni urzędnicy po raz pierwszy zwolnili auto z karnych ceł, które zostały nałożone na elektryczne modele wytwarzane w Państwie Środka.

Przypomnijmy, w związku z wprowadzeniem w 2024 roku karnych ceł na samochody elektryczne produkowane w Chinach przez Unię Europejską dodatkowymi opłatami objęte zostały również auta marek europejskich produkowane w Państwie Środka. W przypadku Tavascana, oprócz zwykłego cła wynoszącego 10 proc., firma musiała płacić również opłatę karną w wysokości 20,7 proc. Cupra Tavascan powstaje bowiem w Chinach, skąd jest eksportowana do Europy.

Zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej Volkswagen zobowiązał się do utrzymania uzgodnionej ceny minimalnej modelu oraz "do raportowania całego wywozu produktu objętego zobowiązaniem, którego dokonuje do Unii". Nie podano jednak szczegółów powołując się na klauzulę poufności.

Czy chińskie firmy będą ubiegać się o zwolnienie z ceł?

Możliwość zastąpienia karnych ceł ceną minimalną to skutek niedawnych rozmów między Unią Europejską i Chinami. Porozumienie daje możliwość producentom ubiegać się o zwolnienie z ceł dla każdego modelu elektrycznego produkowanego w Państwie Środka.

Czy w takim razie ten precedens może doprowadzić do sytuacji, kiedy to "hurtowo" chińscy producenci będą ubiegać się o zwolnienie z ceł?

Niewykluczone, ponieważ Chińska Izba Handlowa przy Unii Europejskiej poinformowała, że producenci samochodów elektrycznych obecnie rozważają opcję złożenia własnych propozycji zobowiązań cenowych. Zaapelowano również, by UE traktowała chińskie firmy na równych zasadach.

Cupra nie wyposaża Tavascana w wycieraczkę tylnej szyby Adam Majcherek INTERIA.PL

"Uważamy, że jest to korzystne zarówno dla chińskich, jak i zagranicznych producentów pojazdów elektrycznych w Chinach, ponieważ pozwoli im wykorzystać lokalną efektywność kosztów" - stwierdził Eugene Hsiao, szef strategii kapitałowej w Chinach w Macquarie Capital.

Przyznał jednak, że prawdopodobnie procedury zajmą trochę czasu, ponieważ ceny minimalne są negocjowane dla każdego modelu z osobna.

Czy chińskie samochody elektryczne potanieją?

Z kolei Julian Litzinger, analityk w firmie Dataforce powiedział, że model cen minimalnych "powinien sprawić, że chińskie samochody staną się mniej atrakcyjne, zapewniając porównywalność cen z cenami samochodów europejskich". Dodał również, że to dobra wiadomość dla europejskich marek produkujących swoje auta w Państwie Środka.

Co to oznacza w praktyce? Obecnie karne cła są na tak wysokim poziomie, że chińskie samochody elektryczne właściwie nie są sprzedawane w Europie, bo są zbyt drogie. Zastąpienie ich cenami minimalnymi sprawi, że będą tańsze, dzięki czemu pojawią się w sprzedaży. Nie należy jednak liczyć, że będą zdecydowanie tańsze niż modele europejskie.

Cupra Tavascan zwolniona z ceł. Pekin reaguje

Do tej bezprecedensowej sytuacji odnieśli się już przedstawiciele Państwa Środka. Chińskie ministerstwo handlu zaakceptowało możliwość przeprowadzania indywidualnych negocjacji z Unią Europejską przez poszczególnych producentów w sprawie ceł.

"Z niecierpliwością oczekujemy, że coraz więcej chińskich firm będzie zawierać porozumienia z UE w sprawie zobowiązań cenowych. Chiny są gotowe kontynuować dialog i komunikację z UE, aby stworzyć otwarte i stabilne środowisko rynkowe dla rozwoju przemysłu w obu krajach" - powiedział na cyklicznej konferencji prasowej rzecznik chińskiego ministerstwa, He Yadong. To z pewnością istotny głos dla samych chińskich producentów, ponieważ w grudniu minionego roku, gdy Pekin wznowił negocjację z Brukselą, zaapelował, by Unia Europejska nie podejmowała osobnych negocjacji z poszczególnymi chińskimi producentami.

Castrol Ikony Motoryzacji. Na wystawie Utopia z Polski, Passat W8 i Multipla Maciej Olesiuk INTERIA.PL