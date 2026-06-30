W skrócie Polacy coraz częściej poszukują chińskich samochodów na rynku wtórnym, a liczba ogłoszeń używanych aut tych marek szybko wzrasta.

Nowe chińskie samochody nadal dominują w ofertach, stanowiąc blisko 80 procent wszystkich ogłoszeń, a sprzedaż nowych pojazdów pozostaje główną siłą napędową rynku.

Średnia cena nowego chińskiego auta na platformie spadła o 5,2 procent w ciągu roku, podczas gdy ceny używanych samochodów trzymają wartość, a zainteresowanie chińskimi markami systematycznie rośnie.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Takie wnioski płyną z analizy danych Otomoto obejmującej maj 2026 r. Zestawienie pokazuje nie tylko utrzymujący się wzrost zainteresowania chińskimi markami, ale również pierwsze wyraźne oznaki rozwoju rynku samochodów używanych.

Coraz więcej chińskich aut trafia na rynek wtórny

Jeszcze niedawno kupno używanego samochodu marek takich jak MG, Omoda, Jaecoo czy BYD nie było łatwe - takie auta można było spotkać wyłącznie w salonach. Sytuacja ulega jednak zmianie - według danych Otomoto średnia dzienna liczba aktywnych ogłoszeń używanych chińskich samochodów wzrosła z około 320 w maju 2025 r. do około 935 w maju bieżącego roku. Jednocześnie liczba takich ofert rośnie około 2,5-krotnie szybciej niż liczba nowych ogłoszeń.

To nie oznacza jeszcze, że komisy zapełniły się samochodami z Chin. Pokazuje jednak, że pierwsze egzemplarze kupione dwa-trzy lata temu zaczynają wracać na rynek. Część właścicieli kończy leasingi, inni wymieniają samochody na nowsze modele. To pierwszy moment, w którym można obserwować, jak chińskie marki zaczynają funkcjonować nie tylko jako auta nowe, ale również używane.

Nowe samochody nadal zdecydowanie dominują

Rynek wtórny rozwija się szybko, ale jego skala nadal jest znacznie mniejsza niż segmentu nowych samochodów. Blisko 80 proc. wszystkich aktywnych ofert chińskich marek stanowią nowe pojazdy. Ich liczba wzrosła z około 1068 do ponad 3422 dziennie w ciągu roku. W efekcie udział chińskich marek wśród wszystkich nowych samochodów oferowanych na platformie zwiększył się z 4,8 proc. do niemal 13,4 proc.

To pokazuje, że sprzedaż nowych samochodów pozostaje głównym motorem ekspansji producentów z Chin. Jednocześnie coraz większa liczba aut używanych świadczy o tym, że rynek zaczyna dojrzewać.

Ceny nowych aut spadają, używane trzymają wartość

Analiza zwraca uwagę także na zmieniające się ceny. Średnia cena nowego chińskiego samochodu oferowanego na platformie spadła w ciągu roku o 5,2 proc. i wynosi obecnie 139 069 zł. Rosnąca konkurencja między producentami oraz coraz szersza oferta mogą dodatkowo zachęcać klientów do zakupu nowych modeli.

Na rynku wtórnym średnia cena używanego chińskiego samochodu wynosi 126 038 zł, a różnica względem średniej ceny nowego auta zmniejszyła się do około 13 tys. zł. Nie oznacza to jednak, że obawy dotyczące utraty wartości okazały się bezpodstawne. Dane obejmują ceny ofertowe, a rynek używanych samochodów chińskich marek jest wciąż niewielki i zdominowany przez stosunkowo młode egzemplarze. Na ocenę ich rzeczywistej wartości rezydualnej będzie można pozwolić sobie dopiero wtedy, gdy na rynku pojawi się więcej kilkuletnich aut.

Chińskie marki umacniają pozycję w Polsce

Dane pokazują również, że zainteresowanie chińskimi producentami nie słabnie. Według Otomoto popyt na samochody marek z Chin był w maju 2026 r. o 132 proc. wyższy niż rok wcześniej. W przypadku modeli elektrycznych wzrost wyniósł 87 proc.

Jednocześnie na polskim rynku stale pojawiają się kolejni producenci. Jeszcze w maju ubiegłego roku na platformie dostępne były samochody 27 chińskich marek. Dziś jest ich już 40.

To pokazuje, że chińskie marki przestają być rynkową ciekawostką. Coraz większa liczba samochodów używanych oznacza z kolei, że kupujący zyskują większy wybór także poza salonami. Dopiero w kolejnych latach okaże się jednak, jak szybko będzie rozwijał się rynek wtórny i jak poszczególne modele będą radzić sobie z utratą wartości. I jak zareagują na to europejscy konkurenci.





Chińskie samochody podbijają polski rynek Wydarzenia24 Wydarzenia 24