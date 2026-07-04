Manual przez dekady był nieodłącznym elementem nauki jazdy i codziennej motoryzacji. Dziś jego udział na rynku systematycznie maleje, a w wielu nowych modelach nie jest już nawet dostępny. Zdaniem jednego z najbardziej znanych japońskich neurobiologów nie chodzi jednak wyłącznie o zmianę technologii. Ręczna zmiana biegów może stanowić dla mózgu rodzaj treningu, którego automatyczna skrzynia nie zapewnia. Skąd taki wniosek?

Prof. Ryuta Kawashima z Uniwersytetu Tohoku należy do najbardziej rozpoznawalnych neurobiologów na świecie. Międzynarodową popularność przyniosła mu współpraca z Nintendo przy serii gier Brain Age na konsolę Nintendo DS. Miliony graczy rozwiązywały w niej krótkie zadania rozwijające pamięć, koncentrację i szybkość myślenia. Teraz badacz zwraca uwagę, że podobnym wyzwaniem dla mózgu może być prowadzenie samochodu z manualną skrzynią biegów.

Dlaczego manual angażuje mózg bardziej niż automat?

Według Kawashimy podczas jazdy samochodem z manualną skrzynią kierowca musi jednocześnie obsługiwać sprzęgło, zmieniać biegi, kontrolować obroty silnika, obserwować sytuację na drodze i podejmować decyzje dotyczące wyboru odpowiedniego przełożenia. Każde ruszenie, redukcja czy zmiana biegu wymagają skoordynowania pracy rąk, nóg i wzroku oraz ciągłej oceny sytuacji.

Zdaniem japońskiego neurobiologa takie połączenie czynności aktywuje korę przedczołową - obszar mózgu odpowiedzialny m.in. za koncentrację, planowanie, przewidywanie i podejmowanie decyzji.

Profesor wskazuje również, że regularne prowadzenie pojazdów wyposażonych w manualną skrzynię biegów - zarówno samochodów, jak i motocykli - może sprzyjać utrzymaniu sprawności funkcji poznawczych i pozytywnie wpływać na zdrowie psychiczne.

Czy manualna skrzynia biegów rzeczywiście wpływa na pracę mózgu?

Choć mechanizm opisany przez prof. Kawashimę jest zgodny z obecną wiedzą o funkcjonowaniu mózgu, nie oznacza to, że sama jazda samochodem z manualną skrzynią biegów zapobiega demencji lub poprawia pamięć. Nie opublikowano również szczegółowych wyników badań dotyczących wpływu prowadzenia samochodu z manualną skrzynią na funkcje poznawcze, dlatego wypowiedzi japońskiego naukowca należy traktować jako opinię eksperta opartą na wiedzy z zakresu neurobiologii, a nie jako dowód kliniczny.

Jednocześnie od lat wiadomo, że czynności wymagające koordynacji ruchów, koncentracji i podejmowania wielu decyzji angażują mózg bardziej niż działania wykonywane automatycznie. Z tego punktu widzenia jazda manualem rzeczywiście stawia przed kierowcą większe wymagania niż prowadzenie samochodu z automatyczną skrzynią biegów.

Dlaczego manualna skrzynia biegów znika z rynku?

Jeszcze dwie dekady temu manualna skrzynia biegów była standardem niemal we wszystkich segmentach rynku. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej.

Nowoczesne automaty zmieniają biegi szybciej od większości kierowców, poprawiają komfort jazdy i często pozwalają uzyskać niższe zużycie paliwa. Dodatkowo popularyzacja samochodów elektrycznych sprawia, że klasyczna skrzynia manualna staje się rozwiązaniem coraz rzadszym.

Coraz więcej producentów rezygnuje z niej nawet w modelach, które przez lata były symbolem motoryzacyjnej pasji - nawet Porsche w 911 proponuje ją wyłącznie w spartańskiej wersji T. W efekcie młodsi kierowcy coraz częściej zdobywają prawo jazdy i przez całe życie nie prowadzą samochodu wyposażonego w trzy pedały.

Czy warto jeszcze kupić samochód z manualem?

Dla jednych manual pozostaje symbolem prawdziwej motoryzacji, dla innych jest po prostu mniej wygodnym rozwiązaniem. Trudno jednak polemizować z tym, że wymaga od kierowcy większego zaangażowania niż automat.

To elektronika decyduje dziś o doborze przełożeń w większości nowych samochodów. Kierowca nie musi zastanawiać się, kiedy zredukować bieg ani jak płynnie połączyć pracę sprzęgła z pedałem gazu. W aucie z manualną skrzynią wszystkie te decyzje podejmuje sam.

Zdaniem prof. Ryuty Kawashimy właśnie ta konieczność ciągłego analizowania sytuacji i koordynowania wielu czynności sprawia, że manual może być nie tylko źródłem większej satysfakcji z jazdy, ale również formą treningu dla mózgu.





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