Co dalej z cenami paliw? Jest prognoza na przyszły tydzień

Spis treści: Benzyna tanieje. Olej napędowy tańszy aż o 46 groszy Ceny paliw stabilizuje program "Ceny Paliwa Niżej" Prognoza cen paliw na przyszły tydzień

Najnowsze prognozy pokazują, że benzyna w przyszłym tygodniu ma utrzymać obecny poziom ceny, a olej napędowy i autogaz mogą potanieć. Po wcześniejszych gwałtownych zmianach na rynku sytuacja zaczyna się stabilizować.

Eksperci e-petrol.pl zwracają uwagę, że ostatnie dni przyniosły wyhamowanie nerwowych reakcji rynku związanych z sytuacją w rejonie cieśniny Ormuz. To właśnie napięcia na Bliskim Wschodzie wcześniej mocno wpływały na notowania ropy i gotowych paliw, co kierowcy szybko odczuwali przy dystrybutorach.

Teraz sytuacja wygląda inaczej. Jak podkreślają analitycy, krajowy rynek paliw wrócił do większej stabilności, a kierowcy mogli w ostatnich dniach zauważyć wyraźne obniżki cen.

Benzyna tanieje. Olej napędowy tańszy aż o 46 groszy

Największą zmianę widać obecnie w przypadku oleju napędowego. Z danych e-petrol.pl wynika, że średnia cena diesla spadła w ciągu tygodnia aż o 46 groszy na litrze. Obecnie litr oleju napędowego kosztuje średnio 6,81 zł.

Tańsza jest również benzyna 95. W skali tygodnia jej cena obniżyła się o 19 groszy i wynosi teraz średnio 6,28 zł za litr.

Spadki objęły także autogaz. LPG kosztuje obecnie około 3,72 zł za litr.

"Kierowcy w ostatnich dniach mogli cieszyć się z wyraźnych obniżek cen paliw na stacjach" - podkreślają analitycy e-petrol.pl.

Ceny paliw stabilizuje program "Ceny Paliwa Niżej"

Eksperci wskazują, że jednym z najważniejszych czynników stabilizujących rynek jest przedłużenie programu "Ceny Paliwa Niżej" do końca maja.

Analitycy zwracają jednak uwagę, że wiele będzie zależeć od dalszego rozwoju wydarzeń na Bliskim Wschodzie. Jeśli nie dojdzie do eskalacji konfliktu w rejonie cieśniny Ormuz, ceny paliw powinny utrzymać się na podobnym poziomie.

Prognoza cen paliw na przyszły tydzień

Według prognoz e-petrol.pl w dniach od 18 do 24 maja kierowcy nadal mają płacić mniej za paliwo dieslowskie i LPG, choć skala obniżek będzie już mniejsza niż w ostatnich dniach. Ceny benzyn powinny pozostać stabilne, możliwe są jedynie niewielkie korekty.

Eksperci prognozują, że benzyna 98 będzie kosztować od 6,73 do 6,84 zł za litr. Cena popularnej benzyny 95 ma utrzymać się w przedziale od 6,24 do 6,35 zł za litr.

W przypadku oleju napędowego prognozowane ceny wynoszą od 6,74 do 6,85 zł za litr. Z kolei autogaz może kosztować od 3,63 do 3,72 zł za litr.

Choć rynek detaliczny pozostaje spokojny, eksperci zwracają uwagę, że w hurcie może dojść do lekkiego odwrócenia trendu. Od najbliższej soboty ceny w rafineriach mogą wzrosnąć, jednak - jak zaznaczają analitycy - podwyżki nie powinny być duże.

Kierowcy odczuli ulgę po wcześniejszych podwyżkach

Jeszcze niedawno sytuacja na rynku paliw była wyjątkowo nerwowa. Obawy o transport ropy przez cieśninę Ormuz powodowały szybkie reakcje rynku, a ceny paliw potrafiły zmieniać się praktycznie z dnia na dzień.

Najmocniej odczuwali to kierowcy samochodów z silnikami Diesla. W ostatnich tygodniach olej napędowy należał do paliw, które drożały najszybciej. Teraz sytuacja zaczęła się odwracać, a spadek o 46 groszy na litrze jest jedną z największych obniżek od dłuższego czasu.

Eksperci podkreślają jednak, że obecna stabilizacja nie oznacza końca zmian. Rynek paliw nadal pozostaje bardzo wrażliwy na wydarzenia międzynarodowe, a ceny ropy mogą szybko wpływać na stawki przy polskich dystrybutorach.

