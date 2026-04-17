Spis treści: Jak będzie działać nowy system opłat w Chorwacji? Co jeśli nie zarejestruję się przed wjazdem? Co zmiana oznacza dla kierowców jadących do Chorwacji?

Chorwacja wprowadza cyfrowy system poboru opłat autostradowych o nazwie Crolibertas. Dotychczasowe stacje poboru opłat zostaną zlikwidowane, a kierowcy będą płacić za przejechane kilometry bez konieczności zatrzymywania się.

Jak będzie działać nowy system opłat w Chorwacji?

W miejsce tradycyjnych bramek powstaną bramownice wyposażone w kamery i skanery tablic rejestracyjnych. Na całej sieci autostrad zainstalowanych zostanie 212 takich portali z łącznie 1744 kamerami, które będą rejestrować wjazd i zjazd z autostrady oraz automatycznie naliczać opłatę za przejechany odcinek.

Kierowcy samochodów osobowych i motocykli o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony będą mogli wybrać jeden z dwóch sposobów płatności. Pierwszy to rejestracja numeru rejestracyjnego w specjalnym portalu internetowym, który zostanie uruchomiony przed wejściem systemu w życie, i powiązanie go z metodą płatności - kartą lub kontem bankowym. Kamery na bramownicach rozpoznają tablice rejestracyjne i automatycznie pobiorą należność za przejazd. Drugi sposób to zakup specjalnego urządzenia pokładowego, podobnego do austriackiej Go-Box, które montuje się w samochodzie i które komunikuje się z systemem drogowym.

Dla pojazdów ciężarowych, autobusów i wszystkich pojazdów o masie powyżej 3,5 tony obowiązkowe będzie korzystanie z urządzenia pokładowego - samo zarejestrowanie tablic nie wystarczy.

Co jeśli nie zarejestruję się przed wjazdem?

Chorwackie władze przewidziały sytuację, w której kierowca wjeżdża na autostradę bez wcześniejszej rejestracji w systemie. Na autostradach powstaną specjalne pasy szybkiej rejestracji, gdzie będzie można zeskanować tablice rejestracyjne i na miejscu powiązać je z metodą płatności. To rozwiązanie dla tych, którzy nie zdążyli załatwić formalności przed wyjazdem lub nie wiedzieli o nowych przepisach.

Szczegóły dotyczące działania portalu rejestracyjnego, dostępnych metod płatności oraz cen urządzeń pokładowych nie zostały jeszcze podane. Wiadomo jedynie, że system ma ruszyć 1 marca 2027 roku, a do tego czasu obecne bramki z tradycyjną płatnością kartą lub gotówką będą działać bez zmian.

Co zmiana oznacza dla kierowców jadących do Chorwacji?

Przede wszystkim brak konieczności zatrzymywania się, co będzie oznaczać płynniejszy ruch i krótszy czas przejazdu, szczególnie na najpopularniejszych trasach w kierunku Splitu i Dubrownika.

Trzeba jednak pamiętać o rejestracji w systemie przed wyjazdem - w przeciwnym razie czeka nas zatrzymanie na pasie szybkiej rejestracji, co przy dużym ruchu może generować opóźnienia. Warto też śledzić komunikaty chorwackich władz w sprawie uruchomienia portalu rejestracyjnego, żeby dopełnić formalności przed przekroczeniem granicy.

