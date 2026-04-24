Chiny kosztem Europy? Volkswagen stawia na ryzykowną strategię

W skrócie Volkswagen zamierza przekierować zasoby i inwestycje na rozwój działalności w Chinach, ograniczając jednocześnie skalę produkcji w Europie.

Firma planuje wprowadzić ok. 50 nowych modeli samochodów elektrycznych do końca dekady, rozwijając je w ścisłej współpracy z chińskimi partnerami i kładąc nacisk na zaawansowane oprogramowanie.

W związku z tą strategią ogłoszono redukcję globalnych mocy produkcyjnych, m.in. przez zamknięcie fabryki Audi w Brukseli i ograniczenie produkcji zarówno w Europie, jak i w Chinach.

Globalna ekspansja chińskich producentów sprawiła, że marki obecne na rynku od dekad są zmuszone do podejmowania radykalnych decyzji i dostosowywania się do nowych realiów. Podczas wydarzenia w Pekinie, poprzedzającego lokalne targi motoryzacyjne, Volkswagen przedstawił cztery premiery i zaprezentował kierunek uznawany przez ekspertów za dość ryzykowny.

Koncern planuje znaczące inwestycje w szybko rosnący chiński rynek pojazdów elektrycznych opartych na zaawansowanym oprogramowaniu, przy jednoczesnym ograniczaniu znaczenia europejskiej bazy produkcyjnej, która dotąd stanowiła fundament jego globalnej pozycji.

Volkswagen planuje 50 nowych modeli do końca dekady

Nowa oferta Volkswagena w Chinach powstaje w ścisłej współpracy z tamtejszymi partnerami. Wśród zaprezentowanych modeli znalazły się m.in. Unyx 08 opracowany wspólnie z Xpeng, ID Aura T6 bazujący na platformie China Electronic Architecture, koncepcyjny elektryk marki Jetta oraz model sygnowany marką AUDI, dostępny wyłącznie na rynku chińskim.

Plany rozwojowe są ambitne. Do 2026 roku koncern chce wprowadzić ponad 20 zelektryfikowanych pojazdów, a do końca dekady około 50. Jednocześnie skracane są cykle projektowe do 24-36 miesięcy, co oznacza dostosowanie się do tempa narzucanego przez lokalnych konkurentów. Kluczową rolę odgrywa oprogramowanie - auta oparte na platformie CEA mają korzystać z pokładowych agentów AI, a kolejna generacja tej architektury, planowana na 2027 rok, wprowadzi scentralizowane przetwarzanie danych.

Niemiecki gigant redukuje moce i przesuwa inwestycje

Finansowanie tej transformacji wymaga cięć w innych obszarach działalności. Obecnie globalne moce produkcyjne Volkswagena wynoszą około 12 mln samochodów rocznie, podczas gdy sprzedaż oscyluje wokół 9 mln. Oznacza to znaczną nadwyżkę, którą firma zaczęła już ograniczać.

W Chinach zdolności produkcyjne zmniejszono o około milion aut. W Europie skala redukcji sięga około 730 tys. pojazdów, a dodatkowo zapadła decyzja o zamknięciu fabryki Audi w Brukseli. Według kierownictwa koncernu konieczne będzie dalsze ograniczenie globalnych mocy o kolejny milion sztuk. W praktyce oznacza to przesunięcie kapitału z niewykorzystanych zakładów w stronę rozwoju technologii, oprogramowania i nowych modeli.

Europa pod presją. Chiny przejmują pierwsze miejsce

Dziennikarze Automotive News zwracają uwagę, że zmiana kierunku Volkswagena ujawnia problemy strukturalne europejskich zakładów, które przez lata opierały się na dużych wolumenach produkcji. W obecnych realiach utrzymanie takiego modelu staje się coraz trudniejsze. Firma próbuje łagodzić skutki poprzez negocjacje dotyczące zatrudnienia i większą elastyczność produkcji, jednak ogólny trend pozostaje niezmienny.

Równocześnie rola Chin w strategii koncernu wyraźnie się zmienia. To już nie tylko rynek sprzedaży, ale także miejsce testowania nowych rozwiązań technologicznych i procesów rozwojowych. To właśnie tam mają powstawać wzorce dla przyszłych produktów, które później mogą trafić na inne rynki.

Volkswagen musi utrzymać równowagę na obu rynkach

Przyjęta strategia może przynieść oczekiwane efekty w postaci odbudowy pozycji w Chinach, ale niesie też ryzyko pogłębiania różnic między poszczególnymi rynkami. Dynamicznie rozwijający się segment chiński może coraz bardziej odstawać od europejskiej bazy produkcyjnej, która będzie zmuszona do dalszych dostosowań. W efekcie Volkswagen stoi przed trudnym zadaniem utrzymania równowagi między inwestycjami w przyszłość a zarządzaniem istniejącą infrastrukturą.

Changan Deepal S05 to początek chińskiej ofensywy w Europie. Wkrótce w Polsce INTERIA.PL