Chińskie marki zmuszają do obniżek cen. Rabaty sięgają 40 tys. zł

W skrócie Chińscy producenci samochodów, oferujący nowoczesne auta w konkurencyjnych cenach, wymuszają na europejskich markach zmianę strategii cenowych oraz organizację akcji promocyjnych.

Na brytyjskim rynku marki z Chin, takie jak MG, BYD, Jaecoo czy Omoda, odpowiadają już za około 15 procent rejestracji nowych pojazdów, co wywiera presję na lokalną konkurencję.

Polscy klienci mogą korzystać z licznych rabatów na auta marek takich jak Toyota, Skoda, Volkswagen czy Hyundai, gdzie suma korzyści przy zakupie sięga nawet 41 940 zł.

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Europejski rynek motoryzacyjny znajduje się w fazie intensywnych przemian. Chińskie firmy - szczególnie w segmencie samochodów elektrycznych oraz hybryd plug-in - szybko zwiększają swoje udziały dzięki konkurencyjnym cenom, nowoczesnym technologiom i szerokiej gamie dostępnych modeli. Jednocześnie rosnąca dostępność aut z Państwa Środka coraz mocniej wpływa na strategie cenowe całej branży.

Europa szuka sposobu na chińską ofensywę

Dla wielu europejskich koncernów oznacza to konieczność znalezienia nowych sposobów na utrzymanie swojej pozycji. Tradycyjne marki coraz częściej wprowadzają atrakcyjniejsze oferty, organizują akcje promocyjne i obniżają ceny wybranych modeli, aby zmniejszyć różnicę między swoimi samochodami a tańszymi propozycjami z Chin.

Dobrym przykładem zachodzących zmian jest sytuacja na rynku brytyjskim. Jak informuje serwis "Automotive News Europe", powołując się na dane organizacji SMMT, chińskie marki odpowiadają już za około 15 proc. wszystkich rejestracji nowych samochodów w Wielkiej Brytanii. Wśród najważniejszych graczy znajdują się MG i BYD należące do koncernu SAIC Motor, a także Jaecoo i Omoda, będące markami chińskiego producenta Chery.

Mike Hawes, dyrektor generalny SMMT, podkreśla, że rosnąca obecność chińskich producentów wyraźnie wpływa na decyzje podejmowane przez konkurencję. Jego zdaniem firmy z Państwa Środka potrafią oferować dobrze wykonane samochody przy znacznie niższych kosztach produkcji, co wywiera silną presję na pozostałych producentów.

W efekcie coraz częściej decydują się oni na obniżki cen i przygotowują atrakcyjniejsze oferty dla klientów. Jak zaznaczył Hawes, na brytyjskim rynku motoryzacyjnym pojawiło się już "mnóstwo obniżek", będących bezpośrednią odpowiedzią na ekspansję chińskich marek.

Presja cenowa widoczna także w Polsce. Promocje wystartowały

Podobne wyzwania dotyczą także innych europejskich rynków, w tym Polski. Już w styczniu tego roku analiza Superauto.pl wskazywała, że najbliższe miesiące mogą okazać się przełomowe dla osób planujących zakup nowego samochodu w naszym kraju. Trend ten potwierdzają najnowsze cenniki najbardziej popularnych w Polsce modeli.

Przykładowo Toyota z okazji 35-lecia obecności marki w Polsce przygotowała szeroką ofertę rabatów dla klientów indywidualnych. Największa obniżka obejmuje model C-HR, którego cena została zmniejszona nawet o 23 tys. zł. Promocje dotyczą także miejskich i kompaktowych modeli. Yaris Cross kosztuje od 105 300 zł, czyli o 10 400 zł mniej niż standardowo, natomiast Corolla TS Kombi jest dostępna od 126 tys. zł, a łączna wartość korzyści przy jej zakupie sięga 10 500 zł.

Toyota C-HR Piotr Król INTERIA.PL

Skoda i Volkswagen równie mocno walczą o klientów. Czeska marka przygotowała specjalną ofertę na modele w wersji wyposażenia Drive, obejmującą m.in. Fabię, Karoqa, Octavię, Superba i Kodiaqa. W zależności od wybranego samochodu suma korzyści może sięgnąć 22 550 zł. Volkswagen z kolei promuje pożegnalną edycję T-Roca Final Edition, w której oszczędności sięgają 41 940 zł. Obniżki objęły także nowego Tiguana - dzięki rabatowi wynoszącemu do 20 tys. zł rodzinny SUV jest dostępny od 129 290 zł.

Skoda Kodiaq Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Renault w najnowszej ofercie promocyjnej stawia zarówno na samochody elektryczne, jak i wyprzedaż wybranych modeli z roczników 2025 i 2026. Klienci kupujący elektryczne Renault 5 E-Tech mogą skorzystać z EV Bonusu w wysokości 5 tys. zł. Jeszcze większe wsparcie przewidziano dla Renault 4 E-Tech, gdzie bonus wynosi 17 tys. zł.

Promocje obejmują również inne modele marki. Renault Arkana z rocznika 2025 została objęta wyprzedażą z korzyścią sięgającą 30 tys. zł, natomiast Renault Austral dostępny jest z rabatem do 17 tys. zł.

Renault 4 E-Tech Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Również Hyundai przygotował szeroką kampanię promocyjną, w której łączy obniżki cen z dodatkowymi bonusami dla klientów. W ramach akcji "nowoWczesna wyprzedaż" największe korzyści dotyczą popularnych SUV-ów marki. Hyundai Tucson został objęty ofertą z upustem sięgającym nawet 35 tys. zł, natomiast szczegóły promocji na pozostałe modele zależą od wersji wyposażenia, napędu oraz dostępności samochodów u dealerów.

Hyundai Tucson INTERIA.PL

Chińskie marki zmieniają układ sił na rynku

Analitycy nie mają wątpliwości, że ekspansja chińskich marek stopniowo zmienia układ sił na rynku motoryzacyjnym. Dla kierowców oznacza to przede wszystkim większy wybór oraz coraz większą szansę na zakup nowego auta w korzystniejszej cenie. Dla europejskich producentów jest to natomiast wyraźny sygnał, że dotychczasowy sposób działania wymaga zmian.