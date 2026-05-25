W skrócie Udział chińskich producentów samochodów na rynku europejskim w kwietniu osiągnął rekordowy poziom 9,8 procent, a liczba sprzedanych przez nich aut była ponad dwa razy wyższa niż rok wcześniej.

Największy udział w sprzedaży chińskich marek miały MG, BYD i Chery, które łącznie odpowiadały za około trzy czwarte chińskiej sprzedaży w Europie.

Największy przyrost rejestracji odnotowano w segmencie hybryd plug-in, gdzie sprzedaż wzrosła o 256 procent, a najszybciej sprzedającym się modelem został BYD Seal U DM-i.

W kwietniu europejski rynek motoryzacyjny odnotował wzrost o 6,4 proc., osiągając poziom 1 155 601 sprzedanych samochodów. Jeszcze dynamiczniej rozwijały się jednak marki chińskie. Według danych firmy analitycznej Dataforce ich sprzedaż wzrosła aż o 114 proc., do 112 992 pojazdów.

To drugi najlepszy wynik w historii - wyższy odnotowano jedynie w marcu, kiedy sprzedano 149 094 samochody. Jednocześnie udział chińskich producentów w rynku zwiększył się do rekordowych 9,8 proc., przekraczając poprzedni rekord z grudnia 2025 roku, wynoszący 9,5 proc.

MG nadal liderem, ale BYD i Chery szybko odrabiają dystans

Największym chińskim graczem w Europie pozostaje należące do koncernu SAIC marka MG. Producent sprzedał w kwietniu 30 066 samochodów, poprawiając wynik sprzed roku o 38 proc. Szybsze tempo wzrostu notuje BYD, który zwiększył sprzedaż o 124 proc., osiągając poziom 28 186 aut. Największą dynamikę pokazało jednak Chery - producent zanotował wzrost aż o 344 proc. i zakończył miesiąc wynikiem 25 656 sprzedanych pojazdów. To właśnie MG, BYD i Chery odpowiadały za około trzy czwarte całej sprzedaży chińskich marek w Europie.

Leapmotor i Geely też przyspieszają. Mniejsze marki mają trudniej

Coraz mocniej swoją obecność zaznacza także Leapmotor, współpracujący ze Stellantisem. Marka stale zwiększa swoją sprzedaż osiągając obecnie poziom 8782 samochodów. Niewiele słabszy wynik zanotowała Grupa Geely, która sprzedała 8321 aut.

Eksperci podkreślają jednak, że dynamiczny rozwój największych graczy sprawia, że mniejsze marki mają coraz trudniejsze zadanie. Udział pozostałych producentów w łącznej sprzedaży chińskich samochodów spadł z 13 proc. rok temu do 11 proc. w kwietniu tego roku. Szóste miejsce wśród chińskich producentów zajął Xpeng z wynikiem 3349 aut. Za nim uplasowało się Ebro, które sprzedało 2090 samochodów montowanych w Hiszpanii na bazie modeli Chery i oferowanych wyłącznie na lokalnym rynku.

Hybrydy plug-in napędzają wzrost sprzedaży

Chociaż chińskie marki nadal opierają swoją ofertę głównie na samochodach elektrycznych, to jednak hybrydy plug-in odpowiadają za największy wzrost sprzedaży. Rejestracje aut elektrycznych wzrosły o 111 proc. do 38 281 egzemplarzy, ale jeszcze szybciej rosły hybrydy PHEV - aż o 256 proc., osiągając poziom 34 503 sztuk.

W efekcie chińscy producenci zaczynają dominować w europejskim segmencie hybryd plug-in. Najlepiej sprzedającym się modelem PHEV został BYD Seal U DM-i z wynikiem 7257 egzemplarzy. Trzecie miejsce zajął mniejszy BYD Atto II, którego kupiło 4851 klientów. Tuż za nim uplasował się Chery Jaecoo 7 z wynikiem 4430 sztuk.

