Chińscy producenci coraz wyraźniej kierują uwagę na rynek flotowy w Europie, próbują podbić go m.in. w Niemczech - największym rynku motoryzacyjnym regionu. To segment, który od lat stanowi fundament sprzedaży nowych aut, ale jednocześnie pozostaje jednym z najtrudniejszych do zdobycia dla nowych marek.

Skala ich obecności pokazuje, jak dużo mają jeszcze do zrobienia. Jak podaje Automotive News, w ubiegłym roku chińskie firmy zarejestrowały w Niemczech nieco ponad 11 tys. samochodów z Chin, co na tle całego rynku pozostaje wynikiem marginalnym. Jednocześnie struktura sprzedaży jasno wskazuje kierunek, w którym będą próbowały rosnąć.

Chińskie auta wchodzą do firm. Floty to kluczowy rynek w Europie

Dla części marek rynek flotowy już dziś jest kluczowy. W przypadku należącego do chińskiego Geely Polestara ponad połowa sprzedaży trafia do firm, podczas gdy BYD i MG dopiero budują ten kanał - odpowiednio na poziomie około 14 i 9 proc. To pokazuje, że strategia jest znana, ale jej wdrożenie dopiero się rozpoczyna.

Nie chodzi przy tym wyłącznie o zwiększanie wolumenów. Wejście do flot to sposób na zbudowanie wiarygodności, której dziś brakuje chińskim markom w Europie. To właśnie samochody firmowe - leasingowe i wynajmowane w długim okresie tworzą później rynek wtórny i budują zaufanie klientów indywidualnych.

Dlaczego firmy nie kupują chińskich aut? Liczy się TCO i wartość rezydualna

Z perspektywy klienta indywidualnego chińskie auta konkurują ceną i wyposażeniem. W przypadku flot takie argumenty mają ograniczone znaczenie. Firmy patrzą przede wszystkim na całkowity koszt użytkowania - TCO (od Total Cost of Ownership) - który obejmuje nie tylko cenę zakupu, ale również wartość rezydualną, koszty finansowania, serwisu i przewidywalność wydatków.

To właśnie w tym obszarze nowe marki mają największy problem. Floty są konserwatywne, a decyzje zakupowe często wykraczają poza czysto ekonomiczne kryteria. W wielu organizacjach samochód nadal pełni funkcję elementu statusu, co sprawia, że mniej rozpoznawalne marki mają trudniejszy start, niezależnie od jakości produktu.

MG i BYD walczą o floty. Sieć sprzedaży i leasing decydują o sukcesie

Najbardziej zaawansowane w budowaniu pozycji flotowej są dziś MG i BYD. W obu przypadkach widać wyraźną zmianę podejścia - od walki o klienta indywidualnego do budowy długoterminowych relacji z firmami.

MG zapowiada podwojenie swojego udziału w rynku flotowym w Niemczech, co miałoby oznaczać około 6 tys. samochodów rocznie przy planowanej sprzedaży na poziomie 33 tys. egzemplarzy. Jednocześnie marka zmienia warunki współpracy z klientami biznesowymi, wydłużając okres obowiązywania ofert, co ma zwiększyć przewidywalność kosztów dla firm.

BYD z kolei inwestuje w coś, bez czego duże kontrakty flotowe są w praktyce niemożliwe - sieć sprzedaży i serwisu. Do końca roku firma chce mieć w Niemczech około 350 punktów, co zapewnia pokrycie całego kraju i spełnia jeden z kluczowych wymogów dużych flot.

Co to oznacza dla rynku używanych aut? Z Niemiec trafią do Polski

Wejście do flot ma jeden istotny efekt uboczny, który widać dopiero po kilku latach. To właśnie samochody poleasingowe i pokontraktowe stanowią dużą część rynku aut używanych, który w Europie - i w Polsce - jest kluczowy dla klientów indywidualnych.

Jeśli chińskie marki zaczną zdobywać kontrakty flotowe, ich obecność na rynku wtórnym automatycznie zacznie rosnąć. To moment, w którym zmienia się percepcja marki - pojawiają się pierwsze dane o trwałości, realnych kosztach eksploatacji i wartości rezydualnej.

Chińczycy testują nową strategię. Polska będzie następna

To, co dziś dzieje się w Niemczech, rzadko pozostaje lokalnym zjawiskiem. W praktyce jest to rynek testowy dla całej Europy, a zmiany w strukturze sprzedaży zwykle z opóźnieniem przenoszą się na inne kraje.

W Polsce mechanizm może wyglądać podobnie. Duża część nowych samochodów trafia do firm, leasingów i wynajmu długoterminowego, co oznacza, że to właśnie ten segment może stać się głównym kanałem wejścia chińskich marek.

Z perspektywy kierowcy oznacza to, że walka o rynek nie rozegra się wyłącznie w salonach. Zaczyna się w działach zakupów firm, a jej efekty będą widoczne dopiero za kilka lat, gdy te samochody trafią na rynek wtórny.

