Chińskie firmy zmieniają strategię. Kasa na auta jest gdzieś indziej
Chińskie marki nie zdobyły jeszcze zaufania europejskich klientów, ale testują inny sposób, by wejść na rynek. Coraz mocniej kierują ofertę do firm i flot - segmentu, który w krajach takich jak Niemcy czy Polska odpowiada za dużą część sprzedaży nowych samochodów.
Chińscy producenci coraz wyraźniej kierują uwagę na rynek flotowy w Europie, próbują podbić go m.in. w Niemczech - największym rynku motoryzacyjnym regionu. To segment, który od lat stanowi fundament sprzedaży nowych aut, ale jednocześnie pozostaje jednym z najtrudniejszych do zdobycia dla nowych marek.
Skala ich obecności pokazuje, jak dużo mają jeszcze do zrobienia. Jak podaje Automotive News, w ubiegłym roku chińskie firmy zarejestrowały w Niemczech nieco ponad 11 tys. samochodów z Chin, co na tle całego rynku pozostaje wynikiem marginalnym. Jednocześnie struktura sprzedaży jasno wskazuje kierunek, w którym będą próbowały rosnąć.
Chińskie auta wchodzą do firm. Floty to kluczowy rynek w Europie
Dla części marek rynek flotowy już dziś jest kluczowy. W przypadku należącego do chińskiego Geely Polestara ponad połowa sprzedaży trafia do firm, podczas gdy BYD i MG dopiero budują ten kanał - odpowiednio na poziomie około 14 i 9 proc. To pokazuje, że strategia jest znana, ale jej wdrożenie dopiero się rozpoczyna.
Nie chodzi przy tym wyłącznie o zwiększanie wolumenów. Wejście do flot to sposób na zbudowanie wiarygodności, której dziś brakuje chińskim markom w Europie. To właśnie samochody firmowe - leasingowe i wynajmowane w długim okresie tworzą później rynek wtórny i budują zaufanie klientów indywidualnych.
Dlaczego firmy nie kupują chińskich aut? Liczy się TCO i wartość rezydualna
Z perspektywy klienta indywidualnego chińskie auta konkurują ceną i wyposażeniem. W przypadku flot takie argumenty mają ograniczone znaczenie. Firmy patrzą przede wszystkim na całkowity koszt użytkowania - TCO (od Total Cost of Ownership) - który obejmuje nie tylko cenę zakupu, ale również wartość rezydualną, koszty finansowania, serwisu i przewidywalność wydatków.
To właśnie w tym obszarze nowe marki mają największy problem. Floty są konserwatywne, a decyzje zakupowe często wykraczają poza czysto ekonomiczne kryteria. W wielu organizacjach samochód nadal pełni funkcję elementu statusu, co sprawia, że mniej rozpoznawalne marki mają trudniejszy start, niezależnie od jakości produktu.
MG i BYD walczą o floty. Sieć sprzedaży i leasing decydują o sukcesie
Najbardziej zaawansowane w budowaniu pozycji flotowej są dziś MG i BYD. W obu przypadkach widać wyraźną zmianę podejścia - od walki o klienta indywidualnego do budowy długoterminowych relacji z firmami.
MG zapowiada podwojenie swojego udziału w rynku flotowym w Niemczech, co miałoby oznaczać około 6 tys. samochodów rocznie przy planowanej sprzedaży na poziomie 33 tys. egzemplarzy. Jednocześnie marka zmienia warunki współpracy z klientami biznesowymi, wydłużając okres obowiązywania ofert, co ma zwiększyć przewidywalność kosztów dla firm.
BYD z kolei inwestuje w coś, bez czego duże kontrakty flotowe są w praktyce niemożliwe - sieć sprzedaży i serwisu. Do końca roku firma chce mieć w Niemczech około 350 punktów, co zapewnia pokrycie całego kraju i spełnia jeden z kluczowych wymogów dużych flot.
Co to oznacza dla rynku używanych aut? Z Niemiec trafią do Polski
Wejście do flot ma jeden istotny efekt uboczny, który widać dopiero po kilku latach. To właśnie samochody poleasingowe i pokontraktowe stanowią dużą część rynku aut używanych, który w Europie - i w Polsce - jest kluczowy dla klientów indywidualnych.
Jeśli chińskie marki zaczną zdobywać kontrakty flotowe, ich obecność na rynku wtórnym automatycznie zacznie rosnąć. To moment, w którym zmienia się percepcja marki - pojawiają się pierwsze dane o trwałości, realnych kosztach eksploatacji i wartości rezydualnej.
Chińczycy testują nową strategię. Polska będzie następna
To, co dziś dzieje się w Niemczech, rzadko pozostaje lokalnym zjawiskiem. W praktyce jest to rynek testowy dla całej Europy, a zmiany w strukturze sprzedaży zwykle z opóźnieniem przenoszą się na inne kraje.
W Polsce mechanizm może wyglądać podobnie. Duża część nowych samochodów trafia do firm, leasingów i wynajmu długoterminowego, co oznacza, że to właśnie ten segment może stać się głównym kanałem wejścia chińskich marek.
Z perspektywy kierowcy oznacza to, że walka o rynek nie rozegra się wyłącznie w salonach. Zaczyna się w działach zakupów firm, a jej efekty będą widoczne dopiero za kilka lat, gdy te samochody trafią na rynek wtórny.