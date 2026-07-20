W skrócie Chiński rynek motoryzacyjny rozwija się w rekordowym tempie, a tylko w pierwszej połowie roku producenci zaprezentowali lub zmodernizowali tam około 650 różnych modeli samochodów.

Tak duża liczba premier powoduje, że zainteresowanie nowym modelem utrzymuje się często krócej niż trzy miesiące, co zmusza marki do ciągłego wprowadzania kolejnych nowości.

Chińskie marki traktują auta jak elektronikę, wprowadzając miesięcznie średnio 30 całkowicie nowych modeli, podczas gdy na rynku amerykańskim debiuty są znacznie rzadsze.

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Chiński rynek motoryzacyjny od kilku lat rozwija się w błyskawicznym tempie, ale to dziś możemy mówić o rekordowym poziomie. Jak wynika z danych platformy motoryzacyjnej Dongchedi tylko w pierwszej połowie roku producenci zaprezentowali lub odświeżyli około 650 modeli samochodów. Na tamtejszy rynek trafiały średnio niemal cztery nowe lub zmodernizowane auta dziennie.

Z tymi liczbami warto porównać sytuację na rynku Stanów Zjednoczonych. Według raportu Car Wars 2025 przygotowanego przez Bank of America Securities, przez najbliższe cztery lata amerykański rynek doczeka się łącznie 159 premier nowych modeli. Co więcej, w całym 2024 r. producenci wprowadzili tam zaledwie 29 nowych samochodów, co było najniższym wynikiem od dekady.

Nowe modele chińskich samochodów są na piedestale tylko przez chwilę. Zainteresowanie trwa trzy miesiące

Tak ogromna liczba premier sprawia, że producenci muszą walczyć nie tylko o klientów, ale również o ich uwagę. Doskonale obrazuje to komentarz He Zhiqi - wiceprezesa wykonawczego BYD - który otwarcie przyznał, że tempo zmian zaczyna wymykać się spod kontroli.

To całkowite szaleństwo. Chiński rynek motoryzacyjny jest dziś nie tylko bardzo konkurencyjny, ale wręcz brutalny

Według He Zhiqi nawet wieloletni proces projektowania nowego samochodu nie gwarantuje dziś sukcesu. Jak zauważył, zainteresowanie nowym modelem nie utrzymuje się nawet przez trzy miesiące, ponieważ klienci bardzo szybko przenoszą uwagę na kolejne premiery.

Zdaniem wiceprezesa BYD aktualna sytuacja na rynku to "całkowite szaleństwo". Michał Domański INTERIA.PL

Samochody coraz bardziej przypominają smartfony. Miesięcznie w Chinach debiutuje 30 nowych modeli

Jednym z powodów tak szybkiego tempa zmian jest rosnąca popularność samochodów elektrycznych oraz wieloletnia wojna cenowa pomiędzy producentami. Firmy coraz częściej traktują swoje modele podobnie jak producenci elektroniki. Zamiast kilkuletnich cykli życia produktu regularnie pojawiają się nowe wersje, aktualizacje wyposażenia, liftingi czy kolejne odmiany nadwoziowe.

Nie oznacza to jednak, że wszystkie premiery dotyczą zupełnie nowych konstrukcji. W statystykach uwzględniono również liftingi, zmiany konfiguracji, nowe wersje kolorystyczne oraz limitowane edycje. Mimo to tempo rozwoju technologicznego pozostaje rekordowe.

Z analizy Bloomberga - opartej na danych China Automotive Technology and Research Center - wynika, że od początku roku w Chinach pojawia się średnio około 30 całkowicie nowych modeli miesięcznie, czyli pojazdów, które wcześniej nie figurowały w krajowej bazie homologacyjnej. To wynik porównywalny z liczbą premier, jakie w ciągu całego roku notuje rynek amerykański.

Na rynku amerykańskim w ciągu roku debiutuje tyle aut, co w Chinach zaledwie w miesiąc. RAM materiały prasowe

Technologia ma zapewnić przewagę. To sposób na podbicie rynku motoryzacyjnego

Chińscy producenci skrócili proces projektowania nowych samochodów i starają się możliwie jak najszybciej wdrażać kolejne rozwiązania technologiczne. Dotyczy to przede wszystkim akumulatorów, układów napędowych czy coraz bardziej zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy.

Zaznaczmy, że tak narzucone tempo sprawiło, iż producenci aut nie mogą pozwolić sobie na kilkuletnią przerwę pomiędzy kolejnymi premierami. Każde opóźnienie lub brak premiery w odpowiednim momencie może sprawić, że konkurencja zaoferuje bardziej nowoczesny model, a zainteresowanie klientów błyskawicznie przeniesie się na inną markę.

Konkurencja ma stworzyć światowych liderów. Chińskie marki aut rosną w siłę

Mimo ogromnej presji He Zhiqi uważa, że właśnie tak wymagające warunki pozwolą chińskim producentom zbudować przewagę nad koncernami z Europy, Japonii czy Stanów Zjednoczonych.

Konkurencja rodzi również dobrobyt. Chiński rynek przypomina wyjątkowo wymagający poligon, na którym producenci muszą nieustannie rywalizować o klienta. Trzeba się w nim tarzać, czołgać i walczyć, aby zbudować silne ciało

To właśnie ta bezprecedensowa rywalizacja sprawia, że chińskie marki coraz szybciej rozwijają nowe technologie i coraz odważniej wchodzą na kolejne rynki świata. Dla europejskich i amerykańskich producentów jest to jasny sygnał, że konkurencja z Chin dopiero się rozpędza, choć już zdążyła dosadnie dać o sobie znać całej branży.