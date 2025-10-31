W skrócie Great Wall Motors zapowiada ekspansję w Europie, planując wprowadzenie siedmiu nowych modeli samochodów od 2026 roku.

Oferta obejmie pojazdy z różnymi rodzajami napędu, w tym spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne.

Marka zamierza rozszerzyć swoją obecność m.in. we Włoszech i Hiszpanii, obok już zdobytych rynków jak Niemcy, Wielka Brytania i Szwecja.

Sprzedaż chińskich samochodów w Europie dynamicznie rośnie - we wrześniu 2025 roku była wyższa o 149 proc. niż w analogicznym miesiącu 2024 roku, co przełożyło się na rekordowy udział w rynku. Trend ten zachęca kolejnych producentów z Chin do ekspansji na Starym Kontynencie.

Niedawno informowaliśmy, że koncern Geely planuje rozszerzyć swoją obecność na wszystkich kluczowych rynkach Europy i w ciągu najbliższych pięciu lat otworzyć aż 1000 salonów dealerskich. Jak informuje Automotive News Europe, podobne ambicje ma Great Wall Motors, który planuje poszerzyć gamę modeli i układów napędowych, by stać się marką o masowym zasięgu.

Great Wall Motor planuje ekspansję. Siedem nowych modeli

Great Wall Motor należy do grona sześciu największych producentów samochodów w Chinach. Po raz pierwszy koncern ogłosił swoje plany ekspansji na rynek europejski już w ubiegłej jesieni, podczas targów motoryzacyjnych w Monachium, gdzie do niedawna mieściła się jego europejska siedziba. Teraz zapowiedzi te zostały oficjalnie potwierdzone.

Zgodnie z przekazanymi informacjami, wkrótce producent wprowadzi na rynek nowe modele pod markami Haval - obejmującą SUV-y - oraz Ora, specjalizującą się w samochodach miejskich. Firma zapowiada, że w ten sposób "znacznie rozszerzy" swoją obecność w regionie. W ofercie znajdą się pojazdy z silnikami spalinowymi w podstawowych wersjach, pełne hybrydy, hybrydy typu plug-in oraz auta elektryczne.

Great Wall Motor planuje włączyć do rynków zbytu Hiszpanię i Włochy. Dołączą one do krajów, w których marka jest już obecna - takich jak Niemcy, Wielka Brytania czy Szwecja. Sieć sprzedaży detalicznej producenta obejmie nowe krajowe spółki sprzedażowe, importerów w mniejszych państwach oraz niezależnych dealerów i grupy dealerskie.

Rodzina miejskich modeli Ora powiększa się. To bestseller koncernu

Informacja o europejskiej ekspansji Great Wall Motor zbiega się z niedawną zapowiedzią rozszerzenia submarki Ora o nową rodzinę miejskich, kompaktowych samochodów osobowych w różnych wersjach nadwoziowych. Model Ora 03 - wcześniej znany jako Funky Cat - pozostaje najlepiej sprzedającym się samochodem Great Wall w Europie. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy bieżącego roku sprzedano 1755 egzemplarzy tego elektrycznego kompaktu, z czego największym rynkiem zbytu były Niemcy.

