W skrócie MG planuje zwiększyć liczbę modeli oferowanych w Europie z 10 do 18 w ciągu najbliższych dwóch lat.

Sprzedaż MG w Europie wzrosła o 26 proc. w ubiegłym roku, a marka wyprzedziła Nissana, Teslę, Fiata i Seata, stając się 16. największą marką samochodową na kontynencie.

MG rozważa rozpoczęcie produkcji samochodów w Europie do 2027 roku, by uniknąć 45-proc. ceł na auta elektryczne importowane z Chin.

Aktualnie w gamie marki MG na Starym Kontynencie jest 10 modeli, co pod względem liczby - nie biorąc pod uwagę aut dostawczych - stawia chińską markę na równi chociażby z Renault czy Skodą. Na tym jednak Chińczycy nie zamierzają poprzestawać i chociaż w ostatnim czasie gama pokaźnie i przede wszystkim szybko się rozrosła, to w najbliższym czasie do oferty dołączą kolejne modele. Jeszcze w 2026 r. zaprezentowany zostanie duży SUV z hybrydowym napędem typu plug-in, a także niewielki miejski samochód o długości około 4 m, który będzie bezpośrednim konkurentem BYD Dolphin Surf.

MG sprzedało o 26 proc. aut więcej. Wyprzedziło Nissana, Teslę czy Fiata

Wysokie tempo sprzedaży w Europie niejako wymusza dynamiczny rozwój gamy modelowej. Według danych firmy analitycznej Dataforce w minionym roku MG sprzedało w Europie 307 282 samochody, co oznacza wzrost o 26 proc. rok do roku. Dzięki temu marka wyprzedziła takich producentów jak Nissan, Tesla, Fiat czy Seat i została 16. największą marką samochodową w Europie.

Najlepiej sprzedającym się modelem chińskiego producenta jest SUV ZS, który odpowiada za ponad jedną trzecią całkowitej sprzedaży marki w Europie. Zdecydowana większość klientów wybiera wersję hybrydową. Drugim bestsellerem jest HS, który jednocześnie był dziewiątym najlepiej sprzedającym się hybrydowym modelem PHEV w Europie w ubiegłym roku.

MG ZS Hybrid+ to najlepiej sprzedający się model chińskiego producenta. Łukasz Piotrów INTERIA.PL

Rozwój MG to wykorzystanie zaplecza technologicznego SAIC

Rozbudowa oferty MG w Europie jest możliwa m.in. dzięki zapleczu technologicznemu koncernu SAIC. Europejski oddział marki może korzystać z szerokiej gamy samochodów opracowywanych na potrzeby globalnych rynków.

Przykładem są modele wywodzące się z elektrycznej marki IM, które w Europie sprzedawane są pod logo MG. Należą do nich m.in. sedan IM5 oraz SUV IM6, które mają konkurować z modelami Tesli. Na razie ich sprzedaż na Starym Kontynencie jest jednak symboliczna. SAIC nie planuje na razie wprowadzać w Europie strategii wielomarkowej, podobnej do tej stosowanej przez chińskiego producenta Chery, który posiada cztery marki.

Dlaczego mielibyśmy potrzebować kolejnej marki? Uważamy, że MG może rozwijać się najlepiej jako jedna marka

Strategia ta może jednak ulec zmianie, jeśli modele MG IM5 (sedan) oraz MG IM6 (SUV) odniosą większy sukces rynkowy. "Być może za kilka lat, jeśli będziemy sprzedawać dużo tych modeli, powiemy: dobrze, dorosłeś, możesz kupić własny dom" - żartował Wang.

Droga do tego jest jednak jeszcze bardzo długa, ponieważ na razie sprzedaż tych modeli w Europie jest symboliczna i stanowi mniej niż 1 proc. całkowitego wolumenu marki.

W gamie może pojawić się MG8 i R7. Hybrydowy sedan i elektryczny SUV coupe

Wśród potencjalnych nowości wymienia się m.in. model MG8, czyli średniej wielkości sedana z napędem plug-in hybrid sprzedawany obecnie na Bliskim Wschodzie. Samochód wyposażony jest w akumulator o pojemności 21,4 kWh i mógłby konkurować z takimi modelami jak BYD Seal 6 DM-i.

Do Europy mogą również trafić samochody rozwijane przez markę Rising Auto należącą do SAIC. Jednym z nich jest elektryczny SUV R7 o nadwoziu typu coupe, który wyposażony jest w akumulator o pojemności 90 kWh i oferuje zasięg sięgający nawet 730 km według chińskiej normy pomiarowej.

MG stawia na Europę. To najważniejszy rynek dla marki z Chin

Na rynku doszło do diametralnych zmian, bo Europa stała się obecnie największym rynkiem dla MG - nawet większym niż Chiny. Z tego powodu europejski oddział marki ma coraz większy wpływ na rozwój nowych modeli. Producent posiada własne studio projektowe w Londynie oraz centra inżynieryjne w Birmingham i Frankfurcie, które odpowiadają za dostosowanie samochodów do oczekiwań europejskich klientów.

MG planuje również rozpocząć produkcję samochodów w Europie do 2027 r. Decyzja ta ma pomóc uniknąć 45-proc. ceł, jakie Unia Europejska nałożyła na samochody elektryczne importowane z Chin. Koncern zawęził już listę potencjalnych lokalizacji nowej fabryki do pięciu krajów.

