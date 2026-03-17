W skrócie Maextro S800 stał się najlepiej sprzedającą się luksusową limuzyną w Chinach, wyprzedzając pod względem sprzedaży modele BMW, Porsche i Mercedesa.

Maextro S800 wykorzystuje głównie napęd elektryczny, oferuje różne wersje silnikowe i wyróżnia się deklarowanym zasięgiem do 1200 km.

Model był przedmiotem sporu sądowego dotyczącego publikacji materiałów porównawczych i został zasądzony wyrok na korzyść producenta, który nie jest prawomocny.

Chińska limuzyna wyprzedza BMW i Mercedesa. Zaskakujące dane

Na chińskim rynku luksusowych limuzyn wyraźnie wyróżnia się model Maextro S800, produkowany we współpracy Huawei i JAC. Samochód zadebiutował w 2025 r., a już kilka miesięcy później stał się najlepiej sprzedającą się limuzyną w swoim segmencie.

Według danych firmy analitycznej Haidaxing ECC, w grudniu 2025 r. sprzedano ponad 4,3 tys. egzemplarzy tego modelu. To wynik wyższy niż łączna sprzedaż trzech najważniejszych konkurentów z Niemiec. To istotna zmiana, ponieważ segment luksusowych limuzyn przez lata był zdominowany przez europejskie marki.

Huawei materiały prasowe

Dla porównania, w tym samym okresie Porsche Panamera osiągnęło około 1,6 tys. rejestracji, BMW serii 7 około 1,4 tys., a Mercedes-Maybach Klasy S około 1,1 tys. Łącznie daje to około 4,1 tys. aut, czyli mniej niż wynik jednego modelu z Chin.

Maextro S800 to limuzyna mierząca ponad 5,4 metra długości, z rozstawem osi wynoszącym 3370 mm. Producent pozycjonuje ją jako odpowiedź na modele pokroju Maybacha.

Na razie dominacja modelu widoczna jest głównie na rynku chińskim, który pozostaje największym rynkiem motoryzacyjnym na świecie. Mimo to wyniki sprzedaży pokazują wyraźną zmianę trendów w segmencie premium.

Huawei materiały prasowe

Napęd i osiągi Maextro S800. Inna koncepcja niż w Europie

W przeciwieństwie do wielu europejskich konkurentów, Maextro S800 opiera się głównie na napędzie elektrycznym. Podstawowa wersja wyposażona jest w akumulator o pojemności 97 kWh oraz dwa silniki elektryczne o łącznej mocy 530 KM.

Huawei materiały prasowe

Samochód przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,3 s i według chińskich norm może przejechać do 670 km na jednym ładowaniu. Producent oferuje również wersje z tzw. range extenderem, czyli dodatkowym silnikiem spalinowym o pojemności 1,5 l, który pełni funkcję generatora energii.

W najmocniejszym wariancie układ generuje 863 KM, a deklarowany łączny zasięg wynosi nawet 1200 km. To podejście różni się od klasycznych konstrukcji europejskich, które wciąż w dużej mierze opierają się na silnikach spalinowych.

Maextro S800 i spór sądowy. Kontrowersje wokół modelu

Popularność modelu nie obyła się bez kontrowersji. Sprawa dotyczyła materiałów wideo porównujących Maextro S800 z Mercedesem-Maybachem, które miały pokazywać przewagę chińskiej limuzyny.

Chiński twórca internetowy zajmujący się tematyką motoryzacyjną zarzucił producentowi manipulację nagraniami i wyolbrzymianie możliwości pojazdu. Według niego prezentowane materiały nie oddawały rzeczywistych osiągów auta.

Po publikacji krytycznych materiałów sprawa trafiła do sądu. W pierwszej instancji uznano, że doszło do naruszenia dobrego imienia producenta i zasądzono odszkodowanie w wysokości około 150 tys. zł (300 tys. juanów). Wyrok nie jest prawomocny.

