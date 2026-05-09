Chińczycy uderzą w Toyotę i Volkswagena? Europie zostały dwa lata

Paweł Rygas

Paweł Rygas

"Moment Yarisa". Tak analitycy rynkowi ochrzcili nową strategię chińskich producentów, którzy starają się właśnie podbić rynki Starego Kontynentu. Europa zapewnia dziś Chińczykom największe marże i potencjał rozwojowy, więc koncerny motoryzacyjne z Kraju Środka odchodzą od eksportu na Stary Kontynent modeli opracowanych w Chinach i intensyfikują prace nad nowymi generacjami aut skrojonymi na potrzeby europejskich nabywców.

article cover
Jeśli chińscy producenci korzystają z państwowych subwencji, to UE nałoży na chińskie auta karne cłaAFP

W skrócie

  • Chińscy producenci motoryzacyjni coraz częściej opracowują nowe samochody przeznaczone specjalnie na rynek europejski, odchodząc od eksportu modeli oferowanych wcześniej w Chinach.
  • Na rynku chińskim występuje silna konkurencja i wojna cenowa, która prowadzi do niskich marż i dużej nadprodukcji, podczas gdy rynek europejski oferuje wyższe zyski i potencjał wzrostowy.
  • Pierwsze nowe modele samochodów chińskich producentów przygotowanych z myślą o europejskich konsumentach mają trafić do sprzedaży jeszcze w tym roku, a przewiduje się wyraźny wzrost ekspansji w ciągu dwóch lat.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Chiny są największym motoryzacyjnym rynkiem świata, który sam odpowiada za nawet 1/3 rejestracji, ale popyt na samochody w Kraju Środka zależy w ogromnym stopniu od polityki fiskalnej rządu, a producenci toczą ze sobą zaciętą wojnę cenową. Efektem są duże wolumeny sprzedażowe, ale też bardzo niskie marże i gigantyczna nadprodukcja w lokalnych fabrykach.

Chińczycy biorą na cel UE. Pieniądze z Europy to "kwestia przetrwania"

Przykładowo, jak informuje Felipe Munoz - jeden z czołowych światowych analityków motoryzacyjnych - ubiegłoroczny zysk Tesli w przeliczeniu na jedno sprzedane auto wynosi ponad 5,8 tys. euro (pamiętajmy, że firma sprzedaje też certyfikaty emisyjne). Toyota może pochwalić się wynikiem 3 660 euro a Volkswagen - 1 770 euro. Wśród chińskich marek największy zysk - 2 538 euro na auto - odnotował BYD, ale już w przypadku Geely (drugi po BYD chiński producent w pierwszej dziesiątce największych dostawców nowych aut na świecie) to zaledwie 637 euro, BAIC-a - 552 euro, a Changana - 457 euro.

Nie dziwi więc, że w obliczu problemów na rodzimym rynku chińscy producenci robią właśnie ostry zwrot w stronę europejskich nabywców. Powodów jest kilka. Jeden z nich to wysokie marże, bo Europejczycy z reguły wybierają topowe wersje chińskich pojazdów. Inny to potencjał wzrostowy, który może wypełnić moce produkcyjne chińskich fabryk. Wprawdzie w 2025 roku na drogach UE przybyło około 10,8 mln samochodów, ale jeszcze w roku 2019 liczba rejestracji sięgała ponad 15 mln.

Zobacz również:

Chińczycy przestawiają się na eksport samochodów. W Europie szykuje się wojna cenowa?
Wiadomości

Europę zaleją tanie auta z Chin? Szykuje się prawdziwe tsunami

Paweł Rygas
Paweł Rygas

Zdaniem dużej części ekspertów podbój rynków zagranicznych to dla wielu chińskich marek "kwestia przetrwania". W tym celu szereg lokalnych producentów, jak BYD, Chery, Changan czy FAW, robi ostry zwrot w stronę rynków zagranicznych i stara się w szybkim tempie wprowadzić na rynek nowe modele opracowane z myślą o klientach z konkretnych części globu.

Na celowniku Yaris i Polo. Chińczycy wywrócą europejski rynek?

Większość producentów stawia właśnie na Europę. Modele opracowywane pod kątem wymogów stawianych przez europejskich nabywców to np. nowe BYD Dolphin G - niewielka miejska hybryda celująca w nabywców Toyoty Yaris. Podobnie pozycjonowany ma być również opracowywany z myślą o Europie Lepas 2 (marka należąca do koncernu Chery). Plany wprowadzenia na globalne rynki "globalnego SUVa" zapowiedziała też przy okazji salonu w Pekinie marka Honghi, której przedstawiciele nie kryli, że auto powstaje właśnie z myślą o europejskich nabywcach.

Do wprowadzenia na europejskie rynki nowego modelu szykuje się też MG. W tym przypadku chodzi o niewielkiego elektrycznego hatchbacka MG 2, bezpośredniego rywala m.in. zaprezentowanego w ostatnich dniach Volkswagena ID. Polo.

Oprócz Europy Chińczycy intensywnie pracują też nad nową rodziną pickupów skierowanych na rynki Australii i Meksyku (największy pojedynczy rynek eksportowy Chin w 2025 roku).

"Moment Yarisa". Europę zaleją tanie auta z Chin?

Cytowany przez agencję Reuters analityk firmy Gartner - Pedro Pacheco - określił obrany właśnie przez Chińczyków kierunek "momentem Yarisa". To właśnie wprowadzony na rynek w 1999 roku następca modelu Starlet pozwolił Toyocie "uchwycić europejski przyczółek" i ugruntował pozycję japońskiego giganta na Starym Kontynencie. Toyota Yaris od początku była właśnie modelem projektowanym "w Europie, dla Europy", by samochód jak najlepiej trafiał w gusta lokalnych nabywców.

Pierwsze z nowych, opracowanych dla Europejczyków, modeli chińskich producentów pojawić się mają w salonach jeszcze w tym roku, ale prawdziwej ekspansji takich aut spodziewać się można w najbliższych dwóch latach.

Polski samochód elektryczny w 2029 roku? "Podobne zapowiedzi już słyszeliśmy"Polsat News

Najnowsze