W skrócie Niemieccy producenci samochodów klasy premium mierzą się z rosnącą konkurencją chińskich marek oraz spadającymi marżami na rynku chińskim.

BMW i Porsche informują inwestorów o problemach na chińskim rynku i prognozują dalsze spadki zysków, co prowadzi do obniżenia prognoz marży zysku i konieczności redukcji kosztów.

Producenci tacy jak Audi, BMW, Mercedes i Porsche będą musieli zmodyfikować swoje modele operacyjne, ponieważ dotychczasowy model biznesowy przestał działać.

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Od połowy czerwca BMW i Porsche informują inwestorów o kolejnych problemach na chińskim rynku. Zdaniem analityków problem jest większy niż może się wydawać i wskazuje na poszukiwanie przez niemieckie koncerny nowych modeli biznesowych.

Stało się. Koniec niemieckiego eldorado w Chinach

Jak zauważa branżowy "Automotive News Europe", do tej pory niemieckie maki premium zdawały się bagatelizować rosnącą konkurencję ze strony Chińczyków wskazując, że spadki rejestracji w Kraju Środka to chwilowy i pojawiający się cyklicznie trend. Tym razem sytuacja wydaje się inna. BMW i Porsche informują inwestorów o kolejnych problemach na rynku chińskim i prognozują dalsze spadki zysków związane m.in. z amerykańską polityką celną.

"Pogarszające się warunki rynkowe w Chinach, rosnące ceny energii związane z konfliktem na Bliskim Wschodzie oraz koszty restrukturyzacji będą miały znaczący wpływ na wyniki finansowe" - powiedział 16 czerwca na spotkaniu z inwestorami szef BMW - Milan Nedeljkovic

Nedeljkovic zaskoczył inwestorów obniżając prognozę marży zysku segmentu motoryzacyjnego na rok 2026 z pierwotnych 4-6 proc. do 1-3 proc. i ogłaszając "dodatkowe środki redukcji kosztów".

Uwadze analityków nie uszła też wypowiedź dyrektora generalnego Porsche - Michaela Leitersa.

W perspektywie krótkoterminowej nie powrócimy do docelowych marż, jakie osiągaliśmy w przeszłości

Leiters ostrzegł też akcjonariuszy, że "otoczenie biznesowe" na dwóch kluczowych rynkach - w Chinach i USA - "uległo zasadniczej zmianie".

Prezes Volkswagena mówi wprost. Nasz model biznesowy nie działa

Komentatorzy zwracają ponadto uwagę na deklarację prezesa Grupy VW - Olivera Blume - który 18 czerwca, w czasie corocznego zgromadzenia akcjonariuszy, stwierdził, że koncern "nie zarabia już wystarczająco dużo na swoich produktach".

Szef koncernu VW, który ma w swoim portfolio m.in. Audi i Porsche, otwarcie przyznał, że strategia, którą kierowano się w ostatnich dziesięcioleciach nie znajduje już zastosowania w dzisiejszej rzeczywistości.

Opracowywanie samochodu w Niemczech, produkowanie go w Europie i sprzedawanie na całym świecie - nasz model biznesowy, który przez dziesięciolecia odnosił sukcesy - dziś już nie działa

Audi, BMW, Mercedes i Porsche muszą wymyślić siebie na nowo?

Mark Wakefield, kierownik ds. globalnego rynku motoryzacyjnego w AlixPartners zauważa, że niemieccy producenci nie tylko "nie czerpią już takich korzyści z Chin, jak kiedyś", ale muszą też mierzyć się "z agresywną ekspansją chińskich firm w Europie" i rosnącymi kosztami działalności w Stanach Zjednoczonych (cła).

Oznacza to, że ostra rywalizacja o klienta, jaka charakteryzowała w ostatnim czasie chiński rynek, przenosi się właśnie na terytorium europejskich koncernów, czego następstwami może być likwidacja setek tysięcy miejsc pracy.

Myślę, że obserwujemy właśnie dostosowanie ich modeli operacyjnych

Mówiąc prościej - wysokomarżowa sprzedaż w Chinach nie wystarcza już do utrzymania kosztownej działalności w Niemczech. Analityk zauważa, że przez wiele lat wysokie marże, w połączeniu z niskimi kosztami energii i pracy w Chinach, pozwalały niemieckim koncernom transferować zyski do Niemiec. W ogromnej mierze dzięki pracy chińskich fabryk i popycie na niemieckie auta w Chinach, marki takie jak Audi, BMW czy Mercedes były w stanie finansować działalność europejskich fabryk i centrów technologicznych. W opinii coraz większej liczby analityków, taki model biznesowy właśnie przestał działać.





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