W skrócie Sprzedaż samochodów w Europie wzrosła w grudniu 2025 roku o 7,6 proc., m.in. dzięki chińskim markom, których sprzedaż wzrosła o 127 proc. w skali miesiąca.

Leapmotor, BYD, Chery, SAIC oraz Geely odnotowały wzrosty sprzedaży, natomiast Tata, Tesla i Toyota zanotowały spadki.

Wzrósł popyt na samochody elektryczne i hybrydy plug-in, odpowiednio o 52 proc. i 37 proc. w grudniu.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Z grudniowych danych Dataforce, obejmujących 98 proc. rynku Unii Europejskiej oraz Wielką Brytanię, Islandię, Norwegię i Szwajcarię, wynika, że sprzedaż samochodów w Europie wzrosła w grudniu o 7,6 proc., a w całym 2025 roku o 2,3 proc.

Istotny wpływ na ten wynik miały marki z Chin, które pod koniec ubiegłego roku sprzedały blisko 110 tys. pojazdów, notując wzrost o 127 proc. rok do roku i osiągając 9,5-procentowy udział w rynku. W skali całego roku ich sprzedaż wyniosła około 811 tys. samochodów, niemal dwukrotnie więcej niż w 2024 roku.

Leapmotor z największym wzrostem sprzedaży w grudniu

W grudniowym zestawieniu sprzedaży zdecydowanie wyróżniał się Leapmotor, należący do koncernu Stellantis. Stosunkowo nowa marka sprzedała ponad 7 tys. samochodów, wobec niespełna 400 rok wcześniej. Chery zwiększyło sprzedaż do niemal 18,7 tys. egzemplarzy, natomiast BYD odnotował ponad 28 tys. rejestracji, co przełożyło się na wzrost o 261 proc. SAIC, właściciel marki MG, zanotował wzrost o 28 proc., a Geely o 15 proc. Wśród producentów europejskich i azjatyckich, którzy osiągnęli wyniki lepsze od średniej rynkowej, znalazły się m.in. Volkswagen i Ford. Z kolei Tata, Tesla oraz Toyota wyraźnie odbiegały od rynku, notując w grudniu spadki sprzedaży.

W ujęciu całorocznym układ sił na rynku pozostał bez zmian - pozycję lidera utrzymał Volkswagen, osiągając 27-procentowy udział w rynku. Kolejne miejsca zajęły grupy Stellantis, Renault oraz Hyundai/Kia, a także BMW i Toyota. Wśród chińskich marek najwyżej uplasowało się MG, które zajęło 16. pozycję, plasując się tuż za Volvo. Do grona zwycięzców 2025 roku dołączyły również Cupra, Mini i Alfa Romeo, notując dwucyfrowe wzrosty sprzedaży.

Wzrasta popyt na auta elektryczne i hybrydy plug-in

Znaczącą rolę w zmianach struktury sprzedaży odegrały napędy zelektryfikowane. W pierwszym roku obowiązywania surowszych norm emisyjnych popyt na samochody elektryczne wyraźnie wzrósł - o 52 proc. w grudniu i o 30 proc. w skali roku. Ponieważ producenci mogą rozliczać średnie emisje w latach 2025-2027, część z nich zdecydowała się na tworzenie zatwierdzonych przez UE "puli emisyjnych" z firmami posiadającymi rozbudowaną ofertę aut elektrycznych, takimi jak Tesla i Volvo. Nie wiadomo jeszcze, jak szeroko rozwiązanie to będzie stosowane w kolejnych latach.

Zaskoczeniem był również ponowny wzrost popularności hybryd plug-in. Technologia, która jeszcze niedawno była postrzegana jako rozwiązanie przejściowe, odnotowała wyraźne wzrosty sprzedaży - w grudniu segment PHEV zwiększył się o 37 proc., a w całym 2025 roku o 34 proc. Wolniej, lecz nadal stabilnie, rosła sprzedaż klasycznych hybryd, notując wzrost o 7,2 proc. w grudniu oraz 9,6 proc. w ujęciu rocznym.

Tego Hyundaia kochają Polacy. Hybrydowy Tucson rzuca wyzwanie dieslom Maciej Olesiuk INTERIA.PL