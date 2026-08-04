Spis treści: Chery kupuje udziały w KGM KGM będzie tworzyć auta na bazie Chery KGM miał problemy finansowe Chery zwiększa wpływy w Europie

Chery kupuje udziały w KGM

Koncern Chery Automobile, znany w Europie z takich marek jak właśnie Chery, ale też Omoda i Jaecoo, podpisał z południowokoreańskim producentem samochodów KGM (oferującym m.in. modele Korando, Tivoli czy Torres) umowę o wartości 75 mln dolarów - poinformowano w oficjalnym komunikacie. Portal Automotive News donosi, że inwestycja zostanie zrealizowana za pośrednictwem obligacji zamiennych. Po zamianie na akcje Chery będzie miało ok. 10 proc. udziałów w południowokoreańskiej firmie.

KGM oferuje m.in. modele Korando, Tivoli czy Torres (na zdjęciu). Adam Majcherek INTERIA.PL

KGM będzie tworzyć auta na bazie Chery

Celem współpracy jest opracowanie modeli, które będzie można sprzedawać na najważniejszych światowych rynkach, wliczając w to Koreę, Europę i Chiny. Samochody KGM będą korzystać z globalnej platformy Chery oraz układów napędowych chińskiej grupy. Zaznaczono jednak, że obie firmy planują zapewnić sobie także globalną konkurencyjność swoich produktów. Chery i KGM zamierzają również wzajemnie korzystać ze swoich mocy produkcyjnych, łańcuchów dostaw oraz sieci sprzedaży i serwisu.

KGM przygotowuje się do zaplanowanej na początek 2027 roku premiery średniej wielkości SUV-a, który "kontynuuje tradycję Rextona". Samochód o kodowej nazwie "SE-10" będzie wyposażony w dwulitrowy silnik benzynowy, ale także hybrydę plug-in.

Obie firmy mają także rozszerzać współpracę w zakresie jazdy autonomicznej czy architektury definiowanej programowo. Omówiono również plany kooperacji "w przyszłych nowych sektorach działalności innych niż motoryzacja".

KGM miał problemy finansowe

Firma SsangYong Motor została stworzona w 1954 r. Ostatnie lata nie były dla niej łatwe. W 2020 r. wpadła w problemy finansowe, ponieważ jej właściciel, indyjska Mahindra, nie był w stanie dalej w nią inwestować. Jeszcze w tym samym roku doprowadziło to do bankructwa marki, ale nie do jej końca. Cały czas szukano inwestora - ten znalazł się ostatecznie w 2022 r. - był nim południowokoreański konglomerat KG Group. Wraz z przejęciem zmieniono również nazwę firmy na KG Mobility, czyli po prostu KGM.

Chery zwiększa wpływy w Europie

Nabycie udziałów w KGM przez Chery ma spore znaczenie także z europejskiego punktu widzenia. KGM jasno deklaruje, że zamierza położyć duży nacisk na ofertę skierowaną do kierowców ze Starego Kontynentu. Niedawno otwarty został nowy oddział w Europie, a kolejnym krokiem ma być lokalne centrum badań i rozwoju skupiające się wyłącznie na tym regionie.

Chery natomiast, obecne już w Europie za sprawą kilku marek, zakorzenia się na kontynencie. W 2024 r. odkupili od Nissana zamkniętą w grudniu 2021 r. fabrykę w Barcelonie. W czerwcu natomiast informowano o podpisaniu wstępnego porozumienia w sprawie przejęcia przez Chińczyków jednej z dwóch linii produkcyjnych w brytyjskiej fabryce Nissana w Sunderland.