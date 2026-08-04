Spis treści:
- Chery kupuje udziały w KGM
- KGM będzie tworzyć auta na bazie Chery
- KGM miał problemy finansowe
- Chery zwiększa wpływy w Europie
Chery kupuje udziały w KGM
Koncern Chery Automobile, znany w Europie z takich marek jak właśnie Chery, ale też Omoda i Jaecoo, podpisał z południowokoreańskim producentem samochodów KGM (oferującym m.in. modele Korando, Tivoli czy Torres) umowę o wartości 75 mln dolarów - poinformowano w oficjalnym komunikacie. Portal Automotive News donosi, że inwestycja zostanie zrealizowana za pośrednictwem obligacji zamiennych. Po zamianie na akcje Chery będzie miało ok. 10 proc. udziałów w południowokoreańskiej firmie.
KGM będzie tworzyć auta na bazie Chery
Celem współpracy jest opracowanie modeli, które będzie można sprzedawać na najważniejszych światowych rynkach, wliczając w to Koreę, Europę i Chiny. Samochody KGM będą korzystać z globalnej platformy Chery oraz układów napędowych chińskiej grupy. Zaznaczono jednak, że obie firmy planują zapewnić sobie także globalną konkurencyjność swoich produktów. Chery i KGM zamierzają również wzajemnie korzystać ze swoich mocy produkcyjnych, łańcuchów dostaw oraz sieci sprzedaży i serwisu.
KGM przygotowuje się do zaplanowanej na początek 2027 roku premiery średniej wielkości SUV-a, który "kontynuuje tradycję Rextona". Samochód o kodowej nazwie "SE-10" będzie wyposażony w dwulitrowy silnik benzynowy, ale także hybrydę plug-in.
Obie firmy mają także rozszerzać współpracę w zakresie jazdy autonomicznej czy architektury definiowanej programowo. Omówiono również plany kooperacji "w przyszłych nowych sektorach działalności innych niż motoryzacja".
KGM miał problemy finansowe
Firma SsangYong Motor została stworzona w 1954 r. Ostatnie lata nie były dla niej łatwe. W 2020 r. wpadła w problemy finansowe, ponieważ jej właściciel, indyjska Mahindra, nie był w stanie dalej w nią inwestować. Jeszcze w tym samym roku doprowadziło to do bankructwa marki, ale nie do jej końca. Cały czas szukano inwestora - ten znalazł się ostatecznie w 2022 r. - był nim południowokoreański konglomerat KG Group. Wraz z przejęciem zmieniono również nazwę firmy na KG Mobility, czyli po prostu KGM.
Chery zwiększa wpływy w Europie
Nabycie udziałów w KGM przez Chery ma spore znaczenie także z europejskiego punktu widzenia. KGM jasno deklaruje, że zamierza położyć duży nacisk na ofertę skierowaną do kierowców ze Starego Kontynentu. Niedawno otwarty został nowy oddział w Europie, a kolejnym krokiem ma być lokalne centrum badań i rozwoju skupiające się wyłącznie na tym regionie.
Chery natomiast, obecne już w Europie za sprawą kilku marek, zakorzenia się na kontynencie. W 2024 r. odkupili od Nissana zamkniętą w grudniu 2021 r. fabrykę w Barcelonie. W czerwcu natomiast informowano o podpisaniu wstępnego porozumienia w sprawie przejęcia przez Chińczyków jednej z dwóch linii produkcyjnych w brytyjskiej fabryce Nissana w Sunderland.