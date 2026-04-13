W skrócie Chery planuje rozwijać produkcję samochodów w Europie, wykorzystując istniejące zakłady i lokalnych partnerów, zamiast budować nowe fabryki.

Firma odnotowała znaczny wzrost sprzedaży na europejskim rynku i w związku z tym zwiększa lokalną produkcję samochodów, korzystając już z byłej fabryki Nissana w Barcelonie przy współpracy z Ebro.

Chery wprowadza do Europy nowe modele marek Omoda i Jaecoo oraz planuje dalszy rozwój oferty, w tym prezentację nowych brandów.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Chery w Europie - produkcja bliżej rynku

Zamiast inwestować miliardy złotych w nowe zakłady, Chery Automobile chce korzystać z istniejących fabryk w Europie. Firma prowadzi rozmowy z producentami, którzy dysponują wolnymi liniami produkcyjnymi.

Jak informuje Reuters, chodzi o skrócenie czasu wejścia na rynek i ograniczenie kosztów.

- Szukamy dodatkowych mocy produkcyjnych w Europie - powiedział Lionel French Keogh, dyrektor handlowy Chery we Francji.

Budowa nowego zakładu trwa kilka lat i wymaga ogromnych nakładów finansowych. Współpraca z lokalnymi partnerami pozwala uruchomić produkcję znacznie szybciej.

Chery w Europie - odpowiedź na cła i regulacje UE

Unia Europejska wprowadziła karne cła na samochody elektryczne produkowane w Chinach, uznając, że korzystają one z wsparcia państwowego. Produkcja w Europie pozwala tych dodatkowych opłat uniknąć.

Lokalizacja produkcji może mieć znaczenie również w przyszłości. Komisja Europejska pracuje nad nowymi regulacjami dla segmentu małych, tanich samochodów elektrycznych, w których większą rolę mogą odgrywać komponenty wytwarzane lokalnie. Produkcja na miejscu ułatwia dostosowanie się do takich wymogów.

Chery w Europie - gdzie powstaną auta?

Pierwszy przykład nowego podejścia już istnieje. Chery współpracuje w Hiszpanii z marką Ebro, wykorzystując dawną fabrykę Nissan Motor w Barcelonie, która została ponownie uruchomiona.

Zakład ma osiągnąć produkcję na poziomie 200 tys. aut rocznie do 2029 roku. To jednak nie wystarczy, dlatego firma szuka kolejnych lokalizacji.

Jednym z rozważanych rynków jest Francja. Producent nie ujawnia szczegółów rozmów ani potencjalnych partnerów.

Chery w Europie - sprzedaż rośnie szybciej niż możliwości produkcyjne

Według danych Dataforce, w ubiegłym roku Chery sprzedało w Europie 120 147 samochodów, wobec 17 035 rok wcześniej. To wzrost o blisko 600 proc.

Globalnie firma sprzedała 2,8 mln aut, co oznacza wzrost o niemal 7 proc. Rynki zagraniczne odpowiadają już za ponad 47 proc. sprzedaży.

Tak szybki rozwój powoduje, że dotychczasowe moce produkcyjne nie są wystarczające.

Chery w Europie - nowe modele i kolejne marki

Producent rozwija również ofertę. Poza Chery, w Europie dostępne są należące do koncernu modele marek Omoda i Jaecoo. W planach jest wprowadzenie kolejnych brandów, w tym Lepas.

Jeszcze w tym roku Chery chce zaprezentować nowy model swojej głównej marki oraz rozważa debiut niewielkiego elektrycznego SUV-a.

