Chcą wyciąć niemal 7 tys. przydrożnych drzew. Podobno są niebezpieczne

Spis treści: Warmińsko-mazurskie. Drogowcy chcą wyciąć 6678 drzew Czy przydrożne drzewa są niebezpieczne? Liczby są bezwzględne Drogowcy chcą wyciąć aż 1578 drzew przy drodze 593 Społecznicy bronią przydrożnych alei Warmii i Mazur Drogowcy odpowiadają za stan przydrożnych drzew Jaka jest procedura uzyskania zgody na wycinkę przydrożnych drzew? Próbowali spowolnić kierowców. Efekt był zaskakujący

Przydrożne drzewa od lat budzą kontrowersje. Drogowcy chcą je usuwać, ze względu na to, że nie pozostawiają marginesu błędu kierowcom; wypadnięcie z drogi i uderzenie w drzewo zwykle kończy się tragicznie. Z drugiej strony nie brakuje osób, które wskazują, że "drzewa same nie wybiegają na drogę". Nowa odsłona sporu wybuchła właśnie na Mazurach.

Warmińsko-mazurskie. Drogowcy chcą wyciąć 6678 drzew

Przy drogach wojewódzkich w województwie warmińsko-mazurskim rośnie około 179 tys. drzew. Jak przekazał zastępca dyrektora ds. zarządzania siecią w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Tomasz Raczkowski, większość z nich ma od 150 do 200 lat. Są to przede wszystkim lipy i klony tworzące charakterystyczne aleje.

W ostatnich tygodniach drogowcy złożyli do kilkunastu samorządów wnioski dotyczące usunięcia 6678 drzew. Według ZDW część z nich jest w złym stanie fitosanitarnym, inne rosną zbyt blisko jezdni lub znajdują się na niebezpiecznych łukach dróg.

Największa planowana wycinka dotyczy okolic Kętrzyna, gdzie wskazano do usunięcia około 4,2 tys. drzew. Kolejne 1,8 tys. znajduje się w rejonie Elbląga. Wnioski obejmują także ponad 400 drzew w okolicach Nidzicy i 163 drzewa w rejonie Olecka.

Czy przydrożne drzewa są niebezpieczne? Liczby są bezwzględne

Zarząd Dróg Wojewódzkich podkreśla, że przydrożne drzewa mogą stanowić śmiertelne zagrożenie dla kierowców.

Drzewa są przeszkodą drogową, która nie wybacza kierowcom błędów

Według danych przedstawionych przez ZDW, w ubiegłym roku w zderzeniach samochodów z drzewami na drogach wojewódzkich zginęło 10 osób. Jeszcze bardziej wymowne są statystyki obejmujące cały region. Rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie Tomasz Markowski poinformował, że na wszystkich drogach województwa - wojewódzkich, krajowych, powiatowych i gminnych - odnotowano 30 śmiertelnych wypadków związanych z uderzeniem w drzewo.

To aż jedna trzecia wszystkich ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w regionie. W 2024 roku na Warmii i Mazurach w wypadkach drogowych zginęło łącznie 91 osób.

Raczkowski zwraca uwagę, że problem dotyczy nie tylko zdarzeń związanych z wypadnięciem samochodów z drogi. Podczas nawałnic drzewa przewracają się lub łamią, a spadające konary stanowią zagrożenie dla uczestników ruchu.

Drogowcy chcą wyciąć aż 1578 drzew przy drodze 593

Szczególne poruszenie wywołał plan wycinki 1578 drzew rosnących przy drodze wojewódzkiej nr 593 między Reszlem a Miłakowem. To jedna z najbardziej malowniczych tras na Warmii, przebiegająca przez tereny często odwiedzane przez turystów.

Reszel należy do najpopularniejszych warmińskich miasteczek i od lat przyciąga odwiedzających historyczną zabudową oraz otaczającym krajobrazem. Dlatego właśnie informacje o możliwej wycince w tym miejscu spotkały się z wyjątkowo silnym sprzeciwem mieszkańców i organizacji społecznych.

Społecznicy bronią przydrożnych alei Warmii i Mazur

Przeciwnicy wycinki rozpoczęli zbieranie podpisów pod apelem o zatrzymanie planowanych prac. Podkreślają, że wiekowe aleje są jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów krajobrazu Warmii i Mazur oraz świadectwem historii regionu.

Spór dotyczy dróg wojewódzkich, które nie są utrzymywane w tak dobrym stanie, jak drogi krajowe Stanislaw Bielski Reporter

W swoich argumentach wskazują nie tylko na walory przyrodnicze i krajobrazowe. Zwracają również uwagę, że stare drzewa mogą w przyszłości mieć znaczenie dla obronności kraju, chociażby jako miejsca do rozwieszania siatek antydronowych.

Do Zarządu Dróg Wojewódzkich trafiają także pytania i pisma od społeczników oraz polityków domagających się szczegółowych wyjaśnień dotyczących skali planowanej wycinki.

Drogowcy odpowiadają za stan przydrożnych drzew

Przedstawiciele ZDW podkreślają, że każde drzewo zgłoszone do usunięcia zostało indywidualnie ocenione przez specjalistów. Zaznaczają również, że samo złożenie wniosku nie oznacza jeszcze wycinki.

Nasze wnioski nie są jednoznaczne z wycinką, bo o tym decydują samorządy, do których złożyliśmy wnioski

Dodatkowym argumentem drogowców jest niedawny wyrok sądu dotyczący zdarzenia, w którym konar spadł na samochód. W tym roku dwóch pracowników oddziału ZDW w Olecku zostało skazanych za niedopełnienie obowiązków w związku z tym incydentem.

Jaka jest procedura uzyskania zgody na wycinkę przydrożnych drzew?

Ostateczna decyzja nie należy jednak do drogowców. Każdy samorząd musi zwrócić się o opinię do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, a stanowisko RDOŚ jest dla niego wiążące.

Rzeczniczka instytucji Justyna Januszewicz poinformowała, że do tej pory żaden samorząd nie wystąpił jeszcze o wydanie opinii. Zapewniła jednocześnie, że pracownicy RDOŚ przeprowadzą ocenę każdego drzewa objętego wnioskami.

Historia pokazuje, że nie wszystkie takie wnioski uzyskują zgodę, ale jednak zdecydowana większość wskazanych drzew idzie do wycięcia. W 2025 roku odmówiono wycinki 165 z 2288 wskazanych drzew. Rok wcześniej zgody nie wydano dla 144 spośród 2929 drzew objętych wnioskami.

Próbowali spowolnić kierowców. Efekt był zaskakujący

Społecznicy przekonują, że drogi obsadzone drzewami nie powinny zachęcać do szybkiej jazdy, dlatego należy szukać sposobów ochrony alei zamiast je usuwać.

ZDW przypomina jednak eksperyment przeprowadzony w 2017 roku na drodze wojewódzkiej nr 530 między Łuktą a Dobrym Miastem. W ramach projektu "Aleja rozważnych kierowców" ustawiono dodatkowe oznakowanie ostrzegające przed zagrożeniami związanymi z jazdą wśród przydrożnych drzew.

Efekty okazały się rozczarowujące. Jak relacjonował Raczkowski, tylko w jednym punkcie pomiarowym średnia prędkość spadła o 1,1 km/h. Na pozostałych odcinkach odnotowano wzrost prędkości.

Drogowcy przypominają też, że wcześniej ogłoszono konkurs na pomysły ochrony alei. Napłynęły jedynie dwie propozycje: dodatkowe oznakowanie oraz zabezpieczenie pni osłonami wykonanymi z żużlu, ziemi i trawy. Drugie rozwiązanie nie uzyskało akceptacji ekspertów.





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