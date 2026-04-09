W skrócie Saudi Aramco podniosło oficjalne ceny sprzedaży ropy dla Europy, szczególnie zwiększając premie dla odbiorców na tym rynku.

Polska importuje ponad połowę swojej ropy z Arabii Saudyjskiej, przez co wzrost cen surowca oznacza presję na ceny paliw w kraju.

Konflikt na Bliskim Wschodzie i związane z nim utrudnienia w transporcie przyczyniają się do wzrostu cen ropy na światowych rynkach.

Ceny ropy rosną. Saudi Aramco podnosi stawki dla Europy

Saudi Aramco ogłosiło nowe oficjalne ceny sprzedaży ropy (OSP) na maj 2026 r. Największe podwyżki dotyczą Europy. Premie doliczane do ceny ropy Brent wzrosły z poziomu 2-4 dol. do ok. 27 dol. za baryłkę.

OSP to oficjalna cena sprzedaży, czyli premia doliczana do ceny rynkowej surowca, np. ropy Brent. W praktyce oznacza to znaczący wzrost kosztów zakupu ropy dla europejskich odbiorców. Przy cenie ropy Brent na poziomie ok. 111 dol. za baryłkę, po doliczeniu premii europejscy klienci zapłacą nawet ok. 138 dol. za baryłkę.

Dla porównania, w Ameryce Północnej premia dla ropy Arab Light wynosi 14,60 dol., a w Azji 19,50 dol. Europa została objęta najwyższymi stawkami, co wynika m.in. z ograniczeń w dostawach i wysokiego popytu.

Ceny paliw w Polsce pod presją. Dlaczego ta decyzja uderzy w kierowców?

Polska jest szczególnie wrażliwa na tę decyzję. Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że ponad połowa importowanej ropy pochodzi z Arabii Saudyjskiej. Jednocześnie Polska jest jednym z największych odbiorców saudyjskiego surowca w Unii Europejskiej.

Wyższe ceny zakupu ropy oznaczają wzrost kosztów dla rafinerii, a w konsekwencji presję na ceny benzyny i oleju napędowego. To oznacza ryzyko dalszych podwyżek cen paliw na stacjach w Polsce w najbliższych tygodniach.

Już teraz notowania ropy wskazują trend wzrostowy:

ropa WTI kosztuje 114,84 dol. za baryłkę (wzrost o 2,16 proc.),

ropa Brent osiąga poziom 111,32 dol. za baryłkę (wzrost o 1,41 proc.).

Rynek ropy i ceny paliw. Konflikt na Bliskim Wschodzie zmienia układ sił

Na ceny ropy od kilku tygodni silnie wpływa sytuacja geopolityczna. Konflikt na Bliskim Wschodzie i zamknięcie cieśniny Ormuz ograniczyły transport surowca.

Arabia Saudyjska zmieniła logistykę dostaw. Większość transportów została przekierowana do portu Yanbu nad Morzem Czerwonym. Surowiec trafia tam rurociągiem o przepustowości 7 mln baryłek dziennie.

Obecnie eksport wynosi ok. 5 mln baryłek dziennie, czyli ok. 70 proc. poziomu sprzed konfliktu. Ograniczona podaż oraz utrudniony transport wpływają bezpośrednio na wzrost cen ropy na światowych rynkach.

