Ceny paliw znów pójdą w górę. Ekspert nie ma wątpliwości - diesel za ponad 8 zł

Paweł Rygas

Paweł Rygas

Nawet 8,25 zł za litr oleju napędowego i 7,09 zł za benzynę 95-oktanową zapłacić trzeba będzie w przyszłym tygodniu na większości polskich stacji benzynowych. Sporo zdrożeje też LPG, który zdaniem ekspertów może przekroczyć granicę 3,5 zł za litr. Co od poniedziałku czeka kierowców na polskich stacjach benzynowych?

article cover
Paliwa dramatycznie drożeją. 8 zł za litr w przypadku oleju napędowego to już norma. Mocno podrożeje też LPGGERARDReporter

W skrócie

  • Przyszły tydzień przyniesie kolejne podwyżki cen paliw, w tym oleju napędowego, benzyny 95-oktanowej oraz LPG na stacjach w Polsce.
  • Eksperci prognozują, że cena benzyny 95-oktanowej wyniesie od 6,94 do 7,09 zł za litr, oleju napędowego od 8,05 do 8,25 zł za litr, a LPG od 3,38 do 3,51 zł za litr.
  • W mijającym tygodniu średnie ceny paliw wzrosły w porównaniu do okresu sprzed nowego konfliktu na Bliskim Wschodzie, a przyczynami dalszych podwyżek są wydarzenia na rynkach międzynarodowych, w tym ataki na rafinerie w Kuwejcie.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Przyszły tydzień przyniesie kolejne pasmo podwyżek cen paliw w Polsce. Eksperci nie mają wątpliwości, że kierowcy muszą przygotować się na kolejne zmiany cen. O przekroczeniu psychologicznych granic mówić można zwłaszcza w przypadku oleju napędowego i LPG.

Kierowcy, którzy chcą zatankować swoje auto nie mają nawet chwili wytchnienia. Niektóre obiekty nawet kilkukrotnie w ciągu dnia zmieniają swoje pylonowe cenniki
mówi ekspert rynku paliw - Jakub Bogucki z e-petrol.pl

W mijającym tygodniu średnie ceny kształtowały się na poziomie 6,79 za litr benzyny bezołowiowej 95-oktanowej, 7,76 zł za litr oleju napędowego i 3,32 zł za litr autogazu. Oznacza to, że w porównaniu do sytuacji z ostatniego tygodnia przed atakiem Izraela i USA na Iran, na stacjach płaciliśmy średnio o około 18,5 proc. więcej za benzynę, 19 proc. więcej za LPG i aż o 30 proc. więcej za olej napędowy.

- Spodziewamy się, że tendencja zwyżkowa utrzyma się też w następnym tygodniu, bo wydarzenia na rynkach międzynarodowych stymulują kolejne zwyżki. Mamy np. ataki na rafinerie w Kuwejcie. Nie ma też konsensusu, co do tego czy w najbliższym czasie uda się przeprowadzić statki z ropą przez Cieśninę Ormuz - tłumaczy Bogucki.

Ceny paliwa w Polsce. Szykują się kolejne podwyżki

Zdaniem eksperta w przyszłym tygodniu za benzynę bezołowiową 95-oktanową na polskich stacjach płacić będziemy między 6,94 a 7,09 zł za litr.

Na kolejne podwyżki muszą się też przygotować właściciele aut z silnikami Diesla. Szybsze tempo drożenia oleju napędowego to efekt struktury importu paliw do naszego kraju. O ile polskie rafinerie pokrywają dziś około 80 proc. zapotrzebowania na benzynę w naszym kraju, o tyle w przypadku oleju napędowego aż 40 proc. pochodzi z importu.

Wiadomości

Paweł Rygas
Paweł Rygas

- Tutaj, w przypadku diesla, ósemka z przodu będzie już niestety standardem - prognozuje ekspert. Szacowany zakres cen oleju napędowego, jakiego spodziewać się muszą polscy kierowcy w nadchodzących dniach to między 8,05 do nawet 8,25 zł za litr.

LPG również w górę. Pęknie 3,5 zł za litr

Podwyżki nie ominą też kierowców tankujących swoje samochody LPG. W przypadku autogazu eksperci spodziewają się przedziału cenowego między 3,38 a 3,51 zł za litr LPG.

Co ciekawe, Polska importuje aż około 80 proc. tego paliwa, ale póki co, na szczęście dla zmotoryzowanych w naszym kraju, u hurtowników nie drożało ono w takim tempie jak olej napędowy.

Bogucki nie ma też wątpliwości, że nawet mimo różnych ofert promocyjnych, które określa mianem "plasterka na ranę", koszty tankowania w Polsce w najbliższych dniach będą rosły.

Najnowsze