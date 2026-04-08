W skrócie Ceny ropy na światowych rynkach gwałtownie spadły, lecz niższe ceny na stacjach pojawią się z opóźnieniem.

Spadają także ceny paliw gotowych, w tym oleju napędowego, co ma bezpośredni wpływ na stawki na stacjach.

Rząd analizuje możliwość utrzymania obniżonego VAT i akcyzy oraz pracuje nad podatkiem od nadmiarowych zysków firm paliwowych.

Powodem ostatnich zmian na rynku jest przede wszystkim poprawa sytuacji geopolitycznej. Prezydent Donald Trump poinformował o zgodzie na dwutygodniowe zawieszenie broni, które ma być powiązane z odblokowaniem cieśniny Ormuz przez Iran. Dodatkowo zaznaczył, że rozmowy pokojowe są na zaawansowanym etapie. Rynki zareagowały na te informacje natychmiast.

Ceny ropy spadły. Kierowcy na obniżki muszą jeszcze poczekać

W środę ceny ropy gwałtownie spadły. Ropa WTI potaniała o ponad 16 proc. schodząc poniżej poziomu 94 dolarów za baryłkę, natomiast Brent straciła niemal tyle samo i kosztowała nieco ponad 92 dolary. To jeden z najmocniejszych spadków w ostatnim czasie.

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański podkreśla jednak, że kierowcy nie zobaczą niższych cen natychmiast.

Chyba wszyscy się cieszymy, że mamy to zawieszenie broni. Rynki zareagowały pozytywnie. Spadki, które widzimy na rynkach, znajdą przełożenie na ceny na stacjach paliw, ale to zajmie kilka dni – bo najpierw spada cena ropy, potem cena w hurcie, a potem ceny na stacjach paliw

Jak zaznaczył, proces przenoszenia spadków cen na stacje paliw wymaga czasu. To oznacza, że choć trend jest już widoczny, kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość.

Nie tylko ropa tanieje. Spadają też ceny paliw gotowych

Jak wskazał minister, pozytywne zmiany widać nie tylko na rynku surowca, bo poza spadkami cen ropy, widoczne są także spadki cen produktów gotowych, a w tym oleju napędowego. To ważna informacja, ponieważ to właśnie ceny produktów gotowych mają bezpośredni wpływ na stawki na stacjach.

Czy obniżony VAT i akcyza na paliwo zostaną w Polsce utrzymane?

Wciąż otwartą kwestią pozostaje przyszłość rządowych rozwiązań, które mają łagodzić skutki wysokich cen paliw. Obniżony VAT na paliwo obowiązuje do końca kwietnia, natomiast niższa akcyza tylko do połowy miesiąca.

Minister nie wyklucza zmian, ale podkreśla, że decyzje jeszcze nie zapadły. "Będziemy w ramach rządu rozmawiać o sytuacjach. Wiemy, że rozporządzenia obniżające VAT i akcyzę mają charakter czasowy i będziemy analizować sytuację, czy należy wydłużać daty rozporządzeń" - powiedział.

Podatek od nadmiarowych zysków coraz bliżej

Rząd pracuje również nad dodatkowymi rozwiązaniami, które mają objąć firmy osiągające ponadprzeciętne zyski w czasie kryzysu. "Jeśli są nadmiarowe zyski, to będzie od nich podatek" - zapowiedział Domański.

Dodał także, że konkretne propozycje legislacyjne mogą pojawić się jeszcze w tym miesiącu. Obecnie obowiązujący pakiet "Ceny Paliwa Niżej" ma charakter tymczasowy i obejmuje m.in. maksymalne ceny paliw, które są ogłaszane codziennie przez Ministerstwo Energii.

