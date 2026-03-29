Ceny paliw od 30 marca. Kiedy odczujemy ulgę?

Krzysztof Pochłód

Rząd błyskawicznie wprowadził nowe przepisy, które mają zahamować wzrost kosztów tankowania. Ale 30 marca kierowcy nie zobaczą jeszcze obniżek cen paliw - mimo rządowych decyzji. Eksperci BM Reflex wskazują jasno: realna ulga przy dystrybutorach może pojawić się dopiero od wtorku, 31 marca.

Według analityków to oznacza jedno - jeśli nie musisz, lepiej wstrzymać się z tankowaniem. Poniedziałek może być jednym z droższych dni ostatnich tygodni.

Dlaczego w poniedziałek nie będzie jeszcze taniej

Choć rząd uruchomił pakiet "Ceny Paliwa Niżej", który obejmuje m.in. obniżkę akcyzy i planowane zmiany VAT, mechanizm działania rynku paliw nie jest natychmiastowy.

Nowe regulacje zaczynają obowiązywać formalnie od momentu publikacji i obwieszczenia maksymalnych cen, ale paliwo sprzedawane na stacjach zostało kupione wcześniej - po wyższych stawkach hurtowych.

Dodatkowo wczoraj Orlen podniósł ceny w hurcie, co dodatkowo opóźni efekt dla kierowców. W praktyce oznacza to, że 30 marca ceny na stacjach pozostaną wysokie, mimo zmian systemowych.

BM Reflex: konkretna data spadków cen paliw

Eksperci rynku paliw z firmy BM Reflex, zajmującej się analizą rynku od przeszło 30 lat nie mają wątpliwości co do momentu przełomu.

Realnie, w naszej ocenie, niższych cen paliw na stacjach możemy się spodziewać nie wcześniej niż 31 marca.

To kluczowa informacja - bo wcześniejsze prognozy sugerujące spadki już od poniedziałku nie uwzględniały ostatnich podwyżek hurtowych.

Potwierdził to również w sobotę w rozmowie z PAP szef resortu energii Miłosz Motyka:

Pamiętajmy, że na to, kiedy realnie zmienią się ceny na stacjach, wpływają kwestie administracyjne, legislacyjne i techniczne, takie jak dostosowanie systemów czy kas fiskalnych
podkreślił minister.

Ile mogą spaść ceny paliw

Jeśli zakładane scenariusze się potwierdzą, skala obniżek będzie zauważalna - choć nie wszędzie jednakowa.

Prognozy na początek kwietnia po uwzględnieniu zapowiedzianej obniżki akcyzy i podatku VAT wskazują mocną obniżkę cen paliw:

  • benzyna Pb95 - 5,98 zł/l (-1,18 zł/l)
  • benzyna Pb98 - 6,67 zł/l (-1,18 zł/l)
  • olej napędowy ON - 7,45 zł/l (-1,30 zł/l)

To oznacza spadki nawet o ponad 1 zł na litrze w przypadku benzyny i oleju napędowego.

Jeśli nie musisz tankować - poczekaj. Poniedziałek 30 marca to jeszcze "stare ceny", wynikające z wcześniejszych podwyżek i opóźnienia w przenoszeniu zmian z rynku hurtowego na detaliczny. Realna zmiana zacznie być widoczna dopiero od wtorku - i to właśnie wtedy warto podjechać na stację.

