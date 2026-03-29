Według analityków to oznacza jedno - jeśli nie musisz, lepiej wstrzymać się z tankowaniem. Poniedziałek może być jednym z droższych dni ostatnich tygodni.

Dlaczego w poniedziałek nie będzie jeszcze taniej

Choć rząd uruchomił pakiet "Ceny Paliwa Niżej", który obejmuje m.in. obniżkę akcyzy i planowane zmiany VAT, mechanizm działania rynku paliw nie jest natychmiastowy.

Nowe regulacje zaczynają obowiązywać formalnie od momentu publikacji i obwieszczenia maksymalnych cen, ale paliwo sprzedawane na stacjach zostało kupione wcześniej - po wyższych stawkach hurtowych.

Dodatkowo wczoraj Orlen podniósł ceny w hurcie, co dodatkowo opóźni efekt dla kierowców. W praktyce oznacza to, że 30 marca ceny na stacjach pozostaną wysokie, mimo zmian systemowych.

BM Reflex: konkretna data spadków cen paliw

Eksperci rynku paliw z firmy BM Reflex, zajmującej się analizą rynku od przeszło 30 lat nie mają wątpliwości co do momentu przełomu.

Realnie, w naszej ocenie, niższych cen paliw na stacjach możemy się spodziewać nie wcześniej niż 31 marca.

To kluczowa informacja - bo wcześniejsze prognozy sugerujące spadki już od poniedziałku nie uwzględniały ostatnich podwyżek hurtowych.

Potwierdził to również w sobotę w rozmowie z PAP szef resortu energii Miłosz Motyka:

Pamiętajmy, że na to, kiedy realnie zmienią się ceny na stacjach, wpływają kwestie administracyjne, legislacyjne i techniczne, takie jak dostosowanie systemów czy kas fiskalnych

Ile mogą spaść ceny paliw

Jeśli zakładane scenariusze się potwierdzą, skala obniżek będzie zauważalna - choć nie wszędzie jednakowa.

Prognozy na początek kwietnia po uwzględnieniu zapowiedzianej obniżki akcyzy i podatku VAT wskazują mocną obniżkę cen paliw:

benzyna Pb95 - 5,98 zł/l (-1,18 zł/l)

benzyna Pb98 - 6,67 zł/l (-1,18 zł/l)

olej napędowy ON - 7,45 zł/l (-1,30 zł/l)

To oznacza spadki nawet o ponad 1 zł na litrze w przypadku benzyny i oleju napędowego.

Jeśli nie musisz tankować - poczekaj. Poniedziałek 30 marca to jeszcze "stare ceny", wynikające z wcześniejszych podwyżek i opóźnienia w przenoszeniu zmian z rynku hurtowego na detaliczny. Realna zmiana zacznie być widoczna dopiero od wtorku - i to właśnie wtedy warto podjechać na stację.

"Wydarzenia": Elektryk czy auto spalinowe? Wspólny test Interii Moto i Polsat News Polsat News