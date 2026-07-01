Po trzech miesiącach obowiązywania rządowego pakietu CPN (Ceny Paliwa Niżej) kierowcy ponownie tankują na rynkowych zasadach. O konsekwencjach zakończenia programu mówiła w rozmowie z PAP Urszula Cieślak, analityczka biura Reflex. Jej zdaniem wzrost cen będzie zauważalny już od początku lipca, choć jego skala może być mniejsza, niż wynikałoby wyłącznie z przywrócenia wyższej stawki VAT.

Ceny paliw wzrosną o 30-50 gr za litr

Jak wskazuje Urszula Cieślak, powrót 23-procentowego VAT oznacza istotny wzrost kosztów sprzedaży paliw. Gdyby cała zmiana podatkowa została przeniesiona na kierowców, podwyżki mogłyby przekroczyć 50 gr na litrze.

Według prognoz biura Reflex wzrost cen powinien jednak wynieść około 30-50 gr za litr zarówno w przypadku benzyny, jak i oleju napędowego. Przy tankowaniu 50 litrów benzyny podwyżka o 30 gr oznacza dodatkowy koszt 15 zł. Jeśli cena wzrośnie o 50 gr za litr, rachunek będzie wyższy o 25 zł.

Analityczka zwraca uwagę, że rynek hurtowy nie daje obecnie podstaw do szybkiego zniwelowania podwyżek. Wpływ mają na to m.in. osłabienie złotego oraz zatrzymanie wcześniejszego spadku cen ropy naftowej.

Kierowcy znów zobaczą większe różnice między stacjami

Zakończenie pakietu CPN oznacza nie tylko wyższe ceny, ale również powrót większych różnic między poszczególnymi stacjami paliw.

W czasie obowiązywania programu minister energii określał maksymalne ceny sprzedaży. W praktyce doprowadziło to do "spłaszczenia" rynku - nawet stacje przy autostradach, gdzie paliwo zwykle jest wyraźnie droższe, musiały dostosować się do obowiązujących limitów.

- Zniknięcie tego mechanizmu spowoduje, że różnice między poszczególnymi stacjami będą znów bardziej wyraźne. Nie musi się to wydarzyć od 1 lipca, ale po kilku dniach zobaczymy, jak poszczególne stacje zareagowały na wycofanie się z pakietu CPN - powiedziała Cieślak.

Oznacza to, że ponownie większego znaczenia nabierze wybór miejsca tankowania. Najwyższych cen tradycyjnie można spodziewać się przy autostradach i drogach ekspresowych, natomiast największa konkurencja cenowa powinna utrzymać się w dużych miastach.

Czym był pakiet CPN?

Pakiet "Ceny Paliwa Niżej" został wprowadzony pod koniec marca w reakcji na gwałtowny wzrost cen ropy po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Zakładał obniżenie stawki VAT na paliwa z 23 do 8 proc., czasową redukcję akcyzy oraz możliwość ustalania maksymalnych cen paliw na stacjach.

Obniżona akcyza obowiązywała do 15 czerwca, natomiast niższy VAT przestał obowiązywać z końcem czerwca.

Minister finansów Andrzej Domański podkreślał we wtorek w Polsat News, że od początku był to mechanizm tymczasowy, związany z wyjątkową sytuacją na światowym rynku ropy. Jak wskazał, w momencie wprowadzania pakietu baryłka ropy kosztowała około 115-116 dolarów, podczas gdy obecnie jej cena wynosi około 70 dolarów.

Nie wszystkie stacje podniosą ceny jednocześnie

Eksperci spodziewają się, że zmiany nie będą przebiegały identycznie w całym kraju. Część stacji może szybciej przenieść wyższe koszty na klientów, podczas gdy inne będą próbowały utrzymać konkurencyjne ceny.

Dla kierowców oznacza to, że po kilku miesiącach względnie jednolitych cen ponownie warto będzie porównywać oferty różnych sieci i lokalnych stacji przed tankowaniem.





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