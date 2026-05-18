Ceny paliw na wtorek ustalone. Nie ma dobrych wiadomości dla kierowców

Z najnowszego obwieszczenia resortu energii wynika, że od wtorku litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6,42 zł. W przypadku benzyny 98 cena wzrośnie do 6,97 zł za litr. Podrożeje także olej napędowy, którego maksymalna cena została ustalona na poziomie 6,85 zł za litr.

Dziś, czyli w poniedziałek obowiązują niższe stawki. Benzyna 95 kosztuje maksymalnie 6,37 zł za litr, benzyna 98 - 6,93 zł, a olej napędowy 6,82 zł. Oznacza to, że od wtorku kierowcy zapłacą odpowiednio o 5 groszy więcej za popularną "95", o 4 grosze więcej za benzynę 98 i o 3 grosze więcej za paliwo do diesla.

Maksymalne ceny paliw znowu rosną

Nowe stawki są publikowane codziennie w dni robocze przez Ministerstwo Energii. Zgodnie z obowiązującymi przepisami maksymalna cena zaczyna obowiązywać dzień po publikacji obwieszczenia w Monitorze Polskim. Jeśli komunikat zostanie wydany przed weekendem lub świętem, ustalona cena pozostaje w mocy aż do najbliższego dnia roboczego.

Resort energii przypomina, że sprzedaż paliwa powyżej ceny maksymalnej może skończyć się bardzo wysoką karą. Przedsiębiorcom grozi nawet do 1 mln zł sankcji finansowej. Kontrolami zajmuje się Krajowa Administracja Skarbowa.

Skąd biorą się maksymalne ceny benzyny i diesla?

Maksymalna cena paliwa nie jest ustalana przypadkowo. Ministerstwo korzysta z konkretnego wzoru, który uwzględnia kilka elementów wpływających na końcową stawkę przy dystrybutorze.

Pod uwagę brana jest średnia cena hurtowa paliw na rynku krajowym. Do tego doliczane są podatki, opłata paliwowa oraz marża sprzedażowa ustalona na poziomie 30 groszy za litr. Ostatecznie do wyliczenia dodawany jest jeszcze podatek VAT.

Obniżony VAT i akcyza nadal obowiązują

Na ceny paliw wciąż wpływają również obowiązujące obniżki podatków. Do 31 maja kierowcy korzystają z niższego VAT-u na paliwo. Stawka została zmniejszona z 23 do 8 proc.

Obowiązuje także czasowe obniżenie akcyzy. W przypadku benzyny podatek został zmniejszony o 29 groszy na litrze, a dla oleju napędowego o 28 groszy. Ministerstwo przypomina, że są to najniższe poziomy dopuszczone przez przepisy Unii Europejskiej.

