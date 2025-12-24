Ceny paliw na sylwestra 2025/2026. Ile zapłacą kierowcy przed Nowym Rokiem

W skrócie Na przełomie roku kierowcy mogą spodziewać się stabilnych cen paliw, a nawet niewielkich obniżek.

W poszczególnych regionach Polski ceny paliw znacznie się różnią - najtaniej jest w Wielkopolsce, najdrożej w Kujawsko-Pomorskiem i na Mazowszu.

Tankowanie na autostradach i drogach szybkiego ruchu jest droższe niż na stacjach w miastach, dlatego warto zaplanować tankowania - szczególnie podczas świątecznych wyjazdów.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

W najbliższych dniach na drogach należy spodziewać się wzmożonego ruchu, który związany jest ze świątecznymi i sylwestrowymi wyjazdami. Na szczęście niedawny wzrost hurtowych cen paliw nie przełoży się na detal i zdaniem analityków portalu e-petrol.pl na przełomie roku ceny na pylonach nie powinny się zmienić, a nawet istnieje niewielka szansa na symboliczne obniżki.

Ceny paliw na sylwestra 2025/2026. Ile kosztować będzie litr benzyny i ropy?

Zdecydowanie najważniejszą informacją dla zmotoryzowanych jest brak przełożenia niedawnego wzrostu hurtowych cen paliw na te, które widnieją na pylonach. Analitycy optymistycznie podchodzą do sytuacji na rodzimym rynku paliwowym w najbliższych dniach i twierdzą, że na przełomie roku 2025/2026 należy raczej spodziewać się stabilizacji cen paliw, a możliwe jest nawet łagodna tendencja spadkowa.

Zgodnie z prognozami w przyszłym tygodniu średnia cena benzyny Pb95 będzie w przedziale od 5,64 do 5,76 zł za litr, oleju napędowego między 5,97 a 6,09 zł za litr, a autogazu w granicach 2,62-2,69 zł za litr.

Rozbieżność cen paliw w Polsce na Nowy Rok. Najtaniej w Wielkopolsce, a najdrożej w Kujawsko-Pomorskim

Coraz bardziej zauważalna jest rozbieżność pomiędzy cenami paliw w poszczególnych regionach Polski. Najtaniej jest w Wielkopolsce, gdzie średnia cena benzyny Pb95 wynosi 5,65 zł za litr, a oleju napędowego - 5,95 zł za litr. Porównywalne ceny na pylonach są w województwie śląskim, gdzie aktualnie jest najtańszy autogaz nad Wisłą - 2,59 zł za litr, a także w pomorskim, gdzie za benzynę i diesla kierowcy płacą poniżej średniej krajowej.

Najdrożej jest z kolei w północnej i centralnej części Polski. Najwięcej za paliwo w nadchodzących dniach zapłacą zmotoryzowani w województwie kujawsko-pomorskim - Pb95 kosztuje tam 5,85 zł za litr, a autogaz jest na rekordowym poziomie w kraju - 2,73 zł za litr. O drożyźnie można również mówić w województwie świętokrzyskim, gdzie cena benzyny bezołowiowej sięga 5,88 zł za litr, a diesla - 6,12 zł za litr. Z kolei w Polsce najdroższy diesel jest na Mazowszu - 6,12 zł za litr.

Jak zatankować taniej jadąc na sylwestra?

W Polsce sytuacja paliwowa zaczyna przypominać tę, która od lat zauważalna jest w krajach Europy Zachodniej - ceny paliw na autostradach i drogach szybkiego ruchu są znacząco wyższe niż te na stacjach paliw w miastach i przy drogach krajowych. Różnice sięgają nawet 70 gr na litrze. Warto o tym pamiętać wybierając się w daleką podróż, aby odpowiednio zaplanować tankowania. Dla przykładu - na dystansie 1000 km i przy średnim spalaniu na poziomie 7 l/100 km, przy różnicy cen wynoszącej 70 gr i średniej cenie diesla 6 zł za litr, można zaoszczędzić nawet nieco ponad 40 zł. Im jeździmy więcej, a nasz samochód ma większe spalanie, tym oszczędność będzie większa.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku niektóre stacje paliw przygotowały również najróżniejsze promocje. Warto się z nimi zapoznać, aby zatankować paliwo w jeszcze niższej cenie lub skorzystać z ofert w strefie gastronomicznej.

Nissan Qashqai e-Power. Elektrowóz na benzynę Interia pl INTERIA.PL