W skrócie Analitycy e-petrol przewidują niewielkie spadki cen paliw w hurcie oraz stabilizację cen detalicznych na stacjach.

Ceny benzyny i diesla spadły, z mniejszą różnicą między tymi paliwami, a autogaz utrzymuje się na niemal niezmienionym poziomie.

Orlen wprowadził promocję na ładowanie samochodów elektrycznych z 20-procentową zniżką we wszystkich punktach ładowania prądem stałym do 25 maja.

Jak wynika z najnowszego raportu e-petrol.pl, w najbliższych dniach ceny paliw sprzedawanych przez rafinerie mogą nieco spaść. Warunkiem jest utrzymanie niższych cen ropy na rynkach międzynarodowych. Jeśli tak się stanie, obniżki w hurcie będą jednak ograniczone i wyniosą raczej kilkanaście złotych na tysiącu litrów niż więcej.

Jednocześnie zmiany w hurcie przełożyły się już na ceny detaliczne. Raport precyzuje: "Ceny benzyn obniżyły się o 8-9 groszy na litrze, podczas gdy olej napędowy potaniał o 38 groszy, dzięki czemu średnia różnica między litrem benzyny 95 a diesla wyniosła w tym tygodniu 1,30 zł. Bezołowiowa 98 potaniała z 6,79 zł do 6,70 zł za litr, Pb95 z 6,19 zł do 6,11 zł, a olej napędowy z 7,79 zł do 7,41 zł."

Ceny paliw na polskich stacjach. Prognozy na przyszły tydzień

Według e-petrol, w nadchodzącym tygodniu ceny powinny się ustabilizować. Szacuje się, że benzyna 95 będzie kosztować około 5,97-6,06 zł za litr, natomiast diesel 7,01-7,11 zł. Autogaz może utrzymać się w przedziale 3,76-3,85 zł za litr. Na poziom cen wpływają również obowiązujące limity maksymalne, które wyznaczają górną granicę stawek na stacjach. W praktyce oznacza to, że ewentualne podwyżki są ograniczone, a rynek pozostaje pod kontrolą regulacyjną.

Tańsze ładowanie dla elektryków. Orlen rusza z promocją

Równolegle pojawiają się korzystne informacje dla użytkowników samochodów elektrycznych. Jak poinformował Orlen, od 17 kwietnia do 25 maja kierowcy elektryków obniżą koszty ładowania o 20 proc. we wszystkich punktach ładowania prądem stałym sieci. W czasie promocji trwającej ponad miesiąc stawka za ładowanie wyniesie jedynie 2,15 zł za kWh.

Promocja obejmuje całą sieć ładowarek i ma ułatwić codzienne korzystanie z elektryków, zarówno w mieście, jak i w trasie. Dodatkowo polski koncern naftowy podkreśla, że w Polsce stale rozwijana jest infrastruktura ładowania. Dziś sieć Orlen Charge obejmuje ponad 1,3 tys. punktów ładowania. Zgodnie z planami do końca 2027 roku powstanie kilkadziesiąt nowych hubów oraz ponad sto dodatkowych stacji.

