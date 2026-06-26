W skrócie Ujawniono, że Andrzej Duda kupił Porsche Boxster 981, a były właściciel potwierdził tę informację i przekazał szczegóły dotyczące pochodzenia auta.

Samochód to Porsche Boxster S generacji 981 sprowadzone z USA

Model ten posiada sześciocylindrowy silnik o mocy 315 KM, a jego cena na rynku wtórnym wynosi około 180-200 tys. zł.

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Kilka dni temu autorzy podcastu "W związku ze śledztwem" poinformowali, że Andrzej Duda został właścicielem Porsche Boxster 981. Niedługo później samochód odwiedził jeden z warsztatów, gdzie przeprowadzono regenerację reflektorów. Wokół całej sprawy zrobiło się jednak sporo zamieszania, a w mediach społecznościowych pojawiło się wiele spekulacji dotyczących samego modelu.

Były właściciel zabrał głos. Potwierdził, jakie Porsche kupił Andrzej Duda

Nowe informacje przekazał były właściciel Porsche, który we wpisie w mediach społecznościowych wyjaśnił, że Porsche zostało sprowadzone z USA na własne potrzeby, a następnie sprzedane byłemu prezydentowi.

To był nasz samochód, ściągnęliśmy go dla siebie z USA. Porsche Boxster S z 2013 r. Jest to świetny samochód, już żałuję, że go sprzedałem, mega zabawka

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Porsche Boxster S ma 315 KM i rozpędza się do 280 km/h

Porsche Boxster S generacji 981 napędzane jest sześciocylindrowym silnikiem typu bokser o pojemności 3,4 litra, który rozwija 315 KM oraz 360 Nm momentu obrotowego.

Samochód przyspiesza od 0 do 100 km/h w 5,1 s, a egzemplarze wyposażone w dwusprzęgłową przekładnię PDK - w 4,8 s. Prędkość maksymalna wynosi 280 km/h.

Dla porównania: podstawowy Boxster oferował 265 KM z silnika o pojemności 2,7 litra, osiągał pierwszą "setkę" w 5,8 s (5,5 s z przekładnią PDK) i rozpędzał się do 264 km/h.

Porsche Boxster 981 produkowane było w latach 2012-2016. Porsche materiały prasowe

Boxster 981 uchodzi za jedną z najlepszych generacji modelu

Porsche Boxster 981 produkowano w latach 2012-2016. Trzecia generacja otrzymała zupełnie nową konstrukcję wykonaną w dużej mierze z aluminium, dzięki czemu samochód był lżejszy od poprzednika.

Stylistycznie model nawiązywał do hipersamochodu 918 Spyder, natomiast projekt wnętrza inspirowano kultowym Porsche Carrera GT. Charakterystycznym elementem konstrukcji pozostaje centralnie umieszczony silnik typu bokser, dzięki któremu Boxster od lat uznawany jest za jeden z najlepiej prowadzących się roadsterów w swoim segmencie.

Ile kosztuje Porsche Boxster S? Ceny sięgają nawet 300 tys. zł

Na rynku wtórnym ceny Porsche Boxster 981 są mocno zróżnicowane i zależą przede wszystkim od wersji, przebiegu oraz historii samochodu. Podstawowe odmiany kosztują obecnie około 130-180 tys. zł. Za mocniejszego Boxstera S, którego kupił Andrzej Duda, trzeba zapłacić około 180-200 tys. zł, natomiast dobrze utrzymane egzemplarze odmiany GTS z niewielkim przebiegiem potrafią kosztować blisko 300 tys. zł.

To zdecydowanie mniej niż nowe Porsche 911, o którym początkowo informowały media. Ceny fabrycznie nowych egzemplarzy tego modelu rozpoczynają się od 688 tys. zł, a w zależności od wersji i wyposażenia mogą przekraczać nawet 1,5 mln zł.

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