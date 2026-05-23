Były pracownik Sebastiana M. przyznał w sądzie: "Jeździliśmy 200 km/h i więcej"

Michał Domański

Podczas procesu Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie tragicznego wypadku na autostradzie A1, jego były pracownik zeznał, że oskarżony wielokrotnie jeździł bardzo szybko, często przekraczając 200 km/h, a rekordowa prędkość podczas jednej z podróży wyniosła aż 304 km/h. Zdaniem prokuratora zeznania te są kluczowe dla toczącej się sprawy.

Rozbity samochód osobowy na drodze, uszkodzony przód, obok dwóch strażaków przy barierce ochronnej.
Były pracownik Sebastiana M. zeznał, że często przekraczali podczas jazdy 200 km/h

W skrócie

  • Były pracownik Sebastiana M. zeznał w sądzie, że oskarżony wielokrotnie prowadził samochód z prędkościami rzędu 200 km/h i więcej, a raz jechali nawet 304 km/h.
  • Opinia biegłego z zakresu badania wypadków drogowych została wstrzymana do czasu analizy zeznań świadka i przekazania protokołu z rozprawy.
  • Do wypadku doszło na autostradzie A1 we wrześniu 2023 roku, gdy kierowane przez Sebastiana M. BMW uderzyło w Kię, w wyniku czego zginęły trzy osoby.
Świadek w procesie Sebastiana M. przyznał, jak szybko oskarżony zwykle jeździł

W procesie Sebastiana M. podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1 we wrześniu 2023 r. pod Piotrkowem Trybunalskim zeznawał świadek, zgłoszony przez prokuraturę. Były pracownik Sebastiana M. w ten sposób opisywał sposób jazdy oskarżonego.

- Jeździłem w delegacje z szefem i jeździł on szybko; szybciej ode mnie. Kiedy jeździliśmy w delegacje, jeśli się dało jeździliśmy ok. 200 km/h - powiedział świadek odpowiadając na pytanie prokuratora. Na pytanie sędziego o ile szybciej, świadek odpowiedział "dużo szybciej". Świadek przyznał też, że zdarzyło mu się jechać BMW Sebastiana M. z prędkością ponad 300 km/h na trasie między Warszawa i Białymstokiem.

- Nigdy wcześniej ani później niczego podobnego nie przeżyłem. To był mój rekord prędkości, dlatego zapytałem szefa z jaką prędkością jedziemy. Sebastian odpowiedział, że to było 304 km/h - powiedział świadek.

Dodał, że ufał Sebastianowi M.i uważał go za dobrego kierowcę. Przyznał, że wypadek Sebastiana M. zmienił dużo w jego życiu zawodowym, bo z dnia na dzień musiał przejąć odpowiedzialność za firmę, tłumaczyć klientom, co się stało i prowadzić rozmowy z klientami, kiedy na firmę spadła nagonka w związku z wypadkiem, a on sam był śledzony przez nieznanych mu ludzi. Pół roku po wypadku został zwolniony.

Mówiąc o dniu w którym doszło do tragedii na autostradzie pod Piotrkowem Trybunalskim, świadek zeznał, że Sebastian M. zadzwonił do niego, informując, że miał wypadek. Dwa dni później mieli jechać służbowo na Węgry.

- Byłem zdziwiony, że Sebastian może prowadzić. Nawet zapytałem, czy może opuścić Polskę, ale powiedział, że tak, bo nie jest sprawcą, a to Kia zajechała mu drogę. Nie ma zabranego prawa jazdy - zeznał świadek.

Dodał, że widział informacje o tragicznym wypadku pod Piotrkowem, a w drodze na Węgry przejeżdżając A1 obok miejsca wypadku widział wypalone miejsce na autostradzie.

- Miałem wtedy gęsią skórkę - powiedział świadek przed sądem. Zeznał też, że po wyjeździe na Węgry był z Sebastianem M. i jego żoną na targach w Monachium, gdzie pojechali samochodem. Tam usłyszał od Sebastiana M., żeby wrócił do Polski samolotem.

- Zaskoczyło mnie to, bo myślałem, że będzie jak zwykle, czyli wrócimy autem, ale Sebastian powiedział, że z żoną zostaną. Wsiadłem w taksówkę i pojechałem na lotnisko. Zostawiłem w samochodzie marynarkę. Odzyskałem ją po miesiącu. Przywiózł ją do firmy ojciec Sebastiana, bo szef nie wrócił już do kraju. Kilka, może kilkanaście dni po powrocie z Niemiec dowiedziałem, się, że Sebastian jest w Dubaju - zeznawał.

Prokurator Aleksander Duda ocenił powyższe zeznania jako istotne dla sprawy, bo świadek przyznał, że jechał z oskarżonym 304 km/h, a za każdym razem, kiedy jechał ze swoim szefem jego BMW Sebastian M. prowadził auto z prędkością ponad 200 km/h. - To pokazuje, że oskarżony miał tendencję do bardzo szybkiej jazdy - powiedział prokurator.

Sąd nadal czeka na opinię biegłego z zakresu badania wypadków drogowych

Podczas czwartkowej rozprawy oczekiwane było ujawnienie opinii uzupełniającej biegłego z zakresu badania wypadków drogowych, wobec wątpliwości i zarzutów sformułowanych przez obronę na bazie prywatnej ekspertyzy. Biegły jednak poinformował, że wstrzymał się z wysłaniem opinii. Uzasadniał to faktem, że w zeznaniach świadka mogą pojawić się elementy, które wniosą coś do opinii. Ma wznowić pracę po otrzymaniu protokołu z rozprawy.

W dodatku obrońca Sebastiana M., adwokat Katarzyna Hebda, złożyła kolejne wnioski dowodowe. Domagała się między innymi przekazania do akt materiału źródłowego na podstawie którego opinię przygotował biegły z zakresu badania przyczyn wypadków. Złożyła też kilkadziesiąt pytań, na które zdaniem obrony powinien odpowiedzieć biegły.

Zarówno prokurator Aleksander Duda, jak i pełnomocnik rodzin ofiar wypadku adw. Łukasz Kowalski, oświadczyli, że potrzebują 21 dni na zapoznanie się z wnioskiem obrony i odpowiedź. Adwokat Łukasz Kowalski w rozmowie z PAP skomentował, że wnioski dowodowe obrony jako działania typowo obstrukcyjne, nie wnoszące nic do postępowania.

Sędzia Renata Folkman w związku z wniesionymi przez obrońcę pytaniami do biegłego i wobec dodatkowych wniosków dowodowych skreśliła z wokandy kolejny termin procesu w czerwcu i odroczyła rozprawę do 28 lipca.

Jak doszło do wypadku na autostradzie A1?

Zdarzenie o spowodowanie którego oskarżony jest Sebastian M. miało miejsce we wrześniu 2023 roku, na autostradzie A1 nieopodal Piotrkowa Trybunalskiego. BMW M850i zderzyło się z poruszającą się w tym samym kierunku Kią. Koreański pojazd uderzył w barierki energochłonne i natychmiast stanął w płomieniach. W wyniku zdarzenia życie straciło troje osób - małżeństwo i ich pięcioletnie dziecko. Z nieoficjalnych informacji wynika, że przed wypadkiem samochód poruszał się z prędkością przekraczającą 300 km/h. Kierujący BMW miał zauważyć Kię i rozpocząć awaryjne hamowanie, ale zdołał zwolnić jedynie do 250 km/h.

Przybyli na miejsce policjanci przesłuchali Sebastiana M., który kierował BMW i pozostał na miejscu do przyjazdu służb. Funkcjonariusze uznali, że dwa rozbite samochody uczestniczyły w dwóch różnych zdarzeniach i nie widziały powodu zatrzymywania kierującego niemieckim autem. Oficjalne połączenie Sebastiana M. z wypadkiem Kii i postawienie mu zarzutów doprowadzenia do zdarzenia, nastąpiło dopiero 12 dni później. Mężczyzny jednak nie było już wtedy w kraju.


