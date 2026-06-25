W skrócie BYD jest blisko zostania najlepiej sprzedającą się chińską marką samochodów w Europie, wyprzedzając MG po długim okresie jej dominacji.

W maju chińscy producenci odnotowali rekordowy udział w europejskim rynku motoryzacyjnym, a głównym motorem wzrostu okazały się hybrydy typu plug-in.

W Polsce od początku 2026 roku BYD i Chery prowadzą w rejestracjach samochodów hybrydowych typu plug-in, znacznie wyprzedzając konkurencję.

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Przez ostatnich 15 lat pozycję lidera wśród chińskich producentów obecnych na europejskim rynku utrzymywało MG. Marka należąca do koncernu SAIC rozpoczęła sprzedaż w Europie już w 2011 r. i przez długi czas pozostawała bezkonkurencyjna. Teraz jednak coraz większą presję wywierają producenci, którzy postawili na ofensywę w segmencie samochodów elektrycznych oraz hybryd plug-in.

BYD może wyprzedzić MG. Historyczna zmiana na europejskim rynku

Według wstępnych danych firmy analitycznej Dataforce, obejmujących 98 proc. sprzedaży w Unii Europejskiej, krajach EFTA i Wielkiej Brytanii, sprzedaż BYD w Europie wzrosła aż o 141 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Chiński producent dostarczył klientom 31 576 samochodów. Dla porównania MG sprzedało 30 299 aut i odnotowało wzrost o 15 proc.

BYD zalicza rekordową sprzedaż w Europie. Wiktor Kalkosiński INTERIA.PL

Tuż za nimi znalazła się grupa Chery, która również imponuje tempem rozwoju. Sprzedaż producenta wzrosła o 243 proc. do poziomu 30 043 samochodów. Różnice pomiędzy trzema największymi chińskimi graczami są zatem minimalne.

Chińskie marki notują rekordowy udział w europejskim rynku

Maj okazał się rekordowym miesiącem dla producentów z Chin, którzy łącznie sprzedali w Europie ponad 121 tys. samochodów i zwiększyli swój udział w rynku do rekordowych 10,7 proc. Jeszcze rok temu udział chińskich marek wynosił około 5,6 proc. Co istotne, cały europejski rynek urósł w tym czasie jedynie o 3,4 proc.

Hybrydy plug-in są dziś największym motorem wzrostu

Największym motorem wzrostu chińskich marek są obecnie hybrydy plug-in. W maju ich sprzedaż w Europie wzrosła o ponad 200 proc. rok do roku i osiągnęła poziom ponad 39 tys. samochodów. Eksperci podkreślają, że auta z napędem PHEV są dziś dla wielu klientów kompromisem pomiędzy klasycznym samochodem spalinowym a pełnym elektrykiem.

Warto zaznaczyć, że modele PHEV nie zostały objęte dodatkowymi cłami, które Unia Europejska nałożyła na samochody elektryczne produkowane w Chinach. Dzięki temu producenci mogą utrzymywać bardzo konkurencyjne ceny. Ma to się jednak zmienić, bo Unia Europejska chce zmienić przepisy tak, by hybrydy z wtyczką również były objęte cłami.

Rekordową sprzedażą w maju mogą pochwalić się hybrydy typu plug-in. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Polacy również stawiają na hybrydy plug-in. BYD i Chery na czele rynku

Rosnące zainteresowanie hybrydami plug-in widać także na polskim rynku. Od początku 2026 r. zarejestrowano już ponad 21 tys. nowych aut z takim napędem. Dla porównania liczba nowych samochodów z silnikami Diesla wyniosła niespełna 15,1 tys. rejestracji, samochodów elektrycznych około 13,4 tys., a aut wyposażonych w instalację LPG około 6,1 tys.

Liderem segmentu hybryd plug-in nad Wisłą jest BYD, który od początku roku zarejestrował 2750 samochodów typu PHEV, co daje mu niemal 13-procentowy udział w rynku. Drugie miejsce zajmuje Chery z wynikiem 2544 rejestracji i udziałem wynoszącym około 12 proc.

Szczególnie imponujący jest dynamiczny wzrost Chery, ponieważ marka oficjalnie pojawiła się na polskim rynku dopiero we wrześniu ubiegłego roku, a już plasuje się w ścisłej czołówce i wyprzedza producentów z Państwa Środka, którzy na naszym rynku są obecni od zdecydowanie dłuższego czasu.

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