W skrócie Zyski BYD spadają mimo rekordowej sprzedaży, a sytuacja na chińskim rynku została określona jako "brutalna faza nokautu".

Eksport BYD rośnie, gdy sprzedaż krajowa w Chinach maleje, a przychody z rynków zagranicznych osiągnęły 39 proc. całości przychodów.

Rynek zaczyna się konsolidować, a wzrost konkurencji prowadzi do niższych cen, spadku rentowności i możliwej eliminacji części producentów.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Dane finansowe największych producentów zaczynają pokazywać zmianę, której wcześniej nie było widać. Rynek, który przez lata rósł niemal bez ograniczeń, wchodzi w fazę, w której sama sprzedaż przestaje wystarczać do utrzymania stabilności.

Wojna cenowa w Chinach wymyka się spod kontroli

Chiński rynek motoryzacyjny przez lata był symbolem ekspansji i technologicznego przyspieszenia, ale dziś coraz bardziej przypomina pole walki, na którym producenci zaczynają się wzajemnie wyniszczać. Szef BYD, Wang Chuanfu, cytowany przez serwis AutomotiveNews nie używa już dyplomatycznego języka i wprost mówi o "brutalnej fazie nokautu", która eliminuje słabszych uczestników rynku. To wyraźna zmiana tonu - jeszcze niedawno dominował przekaz o wzroście i przewadze nad zachodnimi koncernami.

Za tą zmianą stoją konkretne liczby. Rynek jest nasycony, popyt nie nadąża za produkcją, a jednocześnie państwowe wsparcie dla elektromobilności zaczyna być ograniczane. W efekcie ceny spadają, ale razem z nimi kurczą się marże, a konkurencja osiąga poziom, który zaczyna podważać stabilność całego sektora.

BYD sprzedaje rekordowo, ale zysk spada

Najbardziej wymowny jest przykład samego BYD, który pozostaje globalnym liderem elektromobilności, ale jednocześnie zaczyna odczuwać skutki tej wojny. W 2025 roku firma zwiększyła globalną sprzedaż o 7,7 proc. do 4,6 mln samochodów, jednak jej zysk netto spadł o 19 proc. do 33 mld juanów, czyli około 4,8 mld dolarów.

Jeszcze bardziej znaczące są dane dotyczące rentowności. Marża netto spadła z 5,2 proc. do 4,1 proc., co pokazuje, jak silna jest presja cenowa. To klasyczny sygnał rynku przegrzanego - sprzedaż rośnie, ale pieniądze przestają się zgadzać. W praktyce oznacza to, że producenci coraz częściej walczą o udział w rynku kosztem własnej rentowności.

Chiny przestają ciągnąć sprzedaż. Ratunkiem jest eksport

Jeszcze kilka lat temu chiński rynek był głównym motorem wzrostu dla lokalnych producentów. Dziś sytuacja zaczyna się odwracać. Sprzedaż BYD w Chinach spadła o 7,8 proc. do 3,55 mln aut, co jest wyraźnym sygnałem, że popyt krajowy zaczyna słabnąć.

W tym samym czasie eksport rośnie w tempie, które jeszcze niedawno wydawało się nierealne. Dostawy zagraniczne przekroczyły 1,05 mln samochodów, czyli ponad dwa razy więcej niż rok wcześniej, a przychody z rynków zagranicznych wzrosły o 40 proc. i odpowiadają już za 39 proc. całkowitych przychodów firmy.

To pokazuje jasno, gdzie będzie kierunek dalszej ekspansji. Chińscy producenci, wypychani przez konkurencję z własnego rynku, będą jeszcze agresywniej walczyć o klientów w Europie.

Europa staje się nowym polem walki

Zmiana strategii BYD i innych chińskich marek nie jest przypadkowa. Firma jest już obecna w 119 krajach i rozwija produkcję poza Chinami, budując fabryki m.in. w Brazylii, Tajlandii czy na Węgrzech. To nie jest już eksport "na próbę", ale pełnoprawna globalna ekspansja.

Dla rynku europejskiego oznacza to, że presja cenowa wciąż będzie rosła. Jeśli wojna cenowa w Chinach trwa, a lokalny popyt słabnie, producenci będą szukać odbiorców tam, gdzie mogą jeszcze utrzymać wolumen sprzedaży. Polska, gdzie udział chińskich marek już dziś dynamicznie rośnie, jest naturalnym kierunkiem tej ofensywy. Przypomnijmy: w marcu udział chińskich marek w sprzedaży nowych samochodów w naszym kraju wyniósł już 11,7 proc., a MG jest na 11. miejscu pod w względem sprzedaży i puka do topowej dziesiątki.

Przetrwają tylko najsilniejsi

Najbardziej interesujący jest jednak długoterminowy scenariusz. Sam Wang Chuanfu przyznaje, że obecna sytuacja doprowadzi do konsolidacji rynku i eliminacji części producentów. Podobne prognozy pojawiają się także ze strony innych firm - według szacunków branżowych na rynku może pozostać zaledwie kilku dużych graczy.

To oznacza, że obecna faza nie jest końcem ekspansji chińskich marek, ale początkiem selekcji. Firmy, które przetrwają ten okres, mogą wyjść z niego silniejsze i jeszcze bardziej konkurencyjne wobec europejskich i japońskich producentów.

Tania motoryzacja ma swoją cenę

Z perspektywy klienta sytuacja wygląda atrakcyjnie, bo rosnąca konkurencja oznacza niższe ceny i coraz lepsze wyposażenie samochodów. W tle toczy się jednak proces, który może mieć poważne konsekwencje dla całej branży - presja na koszty, spadek marż i ryzyko problemów finansowych części firm.

Chiński rynek, który jeszcze niedawno był symbolem nieograniczonego wzrostu, wchodzi w fazę, w której zaczyna obowiązywać znacznie bardziej klasyczna logika biznesowa. I to właśnie ta zmiana może mieć największe znaczenie dla kierowców w Europie w najbliższych latach.

